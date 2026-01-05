Путин внес на ратификацию протоколы о взыскании алиментов в странах СНГ

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу и Совет Федерации протоколы, касающиеся взыскания алиментов между странами СНГ.

Соответствующая инициатива подтверждается документами о назначении статс-секретаря – замминистра юстиции Елены Ардабьевой официальным представителем президента при рассмотрении этого вопроса парламентом.

Согласно подписанным Путиным распоряжениям, Ардабьева будет представлять интересы главы государства по вопросам ратификации изменений в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и 7 октября 2002 года. Протоколы были подписаны от имени России 13 мая 2025 года.

Внесенные изменения закрепляют возможность принудительного исполнения судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в странах СНГ.

Теперь положения конвенций предусматривают более четкий механизм взаимодействия между государствами по вопросам алиментных обязательств.

