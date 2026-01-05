События в Венесуэле вызвали резкий рост цен на золото

Tекст: Валерия Городецкая

Спотовая цена золота увеличилась на 2,1% и достигла 4 422 долларов за унцию, а фьючерсы на февраль на бирже Comex выросли на 2,4%, до 4 433,3 доллара за унцию, передает «Интерфакс».

«События в Венесуэле подстегнули спрос на защитные активы, поскольку инвесторы стремятся защититься от геополитических рисков», – заявил аналитик KCM Trade Тим Уотерер. По словам эксперта, золото и серебро стали основными бенефициарами.

В 2025 году золото подорожало на 64%, что стало максимальным годовым ростом с 1979 года. Росту стоимости способствовали геополитическая напряженность, снижение процентных ставок и высокий спрос со стороны мировых центробанков. Цена золота поднималась до рекордных 4 549,71 доллара за унцию 26 декабря.

Серебро также показывает сильную динамику: на спотовом рынке в понедельник его цена выросла на 3,8%, до 75,33 доллара за унцию. За прошлый год стоимость серебра увеличилась в 2,5 раза, а 29 декабря достигла рекордной отметки в 83,62 доллара за унцию.

Платина и палладий также значительно подорожали: спотовая цена платины выросла на 3,7%, до 2220,3 доллара за унцию, а палладия – на 2%, до 1671,7 доллара за унцию.

В пятницу стоимость золота выросла более чем на 1%.

В декабре стоимость золота достигла нового исторического максимума.

