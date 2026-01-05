Bloomberg: Китайский туризм во Вьетнам побил рекорд после ссоры Пекина и Токио

Tекст: Валерия Городецкая

Как отмечает Bloomberg, это стало возможно благодаря наплыву путешественников из Китая и смягчению визовых правил. Последний раз подобные показатели фиксировались в 2019 году, когда Вьетнам принял 18 млн гостей.

Особенно заметно вырос поток из Китая, который является главным источником туристов для Вьетнама. За год туристический поток из КНР увеличился на 41,3% и достиг 5,3 млн человек, что превысило аналогичный показатель Таиланда – 4,5 млн. На фоне напряженных отношений между Пекином и Токио, а также призыва властей Китая не ездить в Японию, многие туристы сменили предпочтения.

Привлечению гостей из других стран способствовали новые правила: для граждан ряда развитых стран введен безвизовый режим сроком до 45 дней. Благодаря этому резко вырос турпоток из Европы – число путешественников из Польши увеличилось на 43%, из Британии, Франции и Италии – примерно на 20%. Туристов из России стало на 197% больше.

Доходы туристического сектора во Вьетнаме в прошлом году превысили 1 квадриллион донгов (около 38 млрд долларов). Власти планируют, что в 2026 году Вьетнам примет уже 25 млн иностранных туристов, а доходы отрасли превысят 1,1 квадриллиона донгов.

В ноябре Китай выразил решительный протест Японии из-за слов премьера Такаити о возможном развертывании Сил самообороны в случае атаки Китая на Тайвань.

Позже Такаити оправдалась за слова, спровоцировавшие ссору с Китаем, подчеркнув, что не собиралась упоминать никаких конкретных деталей касательно возможной военной ситуации вокруг Тайваня.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем вызвана жесткая реакция Китая на слова главы японского правительства и к чему может привести эта эскалация.