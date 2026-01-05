Союзники США в Азии не осудили задержание Мадуро американскими военными

Tекст: Денис Тельманов

Союзники США сдержанно отреагировали на операцию, в ходе которой американские военные захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, передает Bloomberg. Данный шаг вызвал резонанс в мире и подчеркнул разногласия между правительствами.

В Азии страны, такие как Япония, Южная Корея, Австралия и Таиланд, воздержались от осуждения действий США, сосредоточившись на призывах к дипломатии, диалогу и поддержанию стабильности в регионе.

Филиппины выразили понимание по поводу «существенных соображений безопасности» Вашингтона, но одновременно подчеркнули важность уважения норм международного права со стороны всех участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обозначил новый мировой порядок после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

США провели рейд и атаку на Венесуэлу, чтобы продемонстрировать стремление к американскому доминированию в западном полушарии.

Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к производству кокаина и допустил проведение операции против него.