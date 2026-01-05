«Чебурашка 2» обогнал первую часть по сборам за пять дней

Фильм «Чебурашка 2» стал лидером российского проката по кассовым сборам, передает РИА «Новости». По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, число зрителей картины превысило 5 млн человек. В сообщении отмечается: «Зрители: 5 065 265».
Картину ежедневно смотрят около миллиона человек, а ежедневные кассовые сборы превышают 500 млн рублей. К пятому дню проката сиквел уже обогнал первую часть по аналогичным показателям: в 2023 году «Чебурашка» заработал 2 млрд рублей, а «Чебурашка 2» достиг 2,7 млрд рублей.
Портал kinobusiness.com сообщает, что «Чебурашка 2» занял третье место в международном чарте по кассовым сборам в кинотеатрах, уступив только зарубежным лентам «Аватар: Пламя и пепел» и «Зверополис 2». Картина сохраняет тенденцию к росту интереса у аудитории и уверенно удерживает лидерство в российском прокате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фильм «Буратино» за четыре дня проката собрал более 1 млрд рублей.