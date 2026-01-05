Актера сериала «Клюквенный щербет» задержали по делу о наркотиках

Tекст: Ольга Иванова

Актёра турецкого сериала «Клюквенный щербет» Догукан Гюнгёра задержали в Стамбуле во время антинаркотического рейда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал T24. Операция полиции прошла одновременно в четырех провинциях и привела к задержанию 23 человек по подозрению в хранении и употреблении наркотиков, а также по ряду обвинений, связанных с проституцией.

По сообщению портала, Догукан Гюнгёр оказался среди задержанных в рамках дела о наркотиках. Полиция Стамбула провела рейды 28 декабря сразу в 34 элитных ночных клубах города, в результате чего были обнаружены наркотики, оружие и боеприпасы, а также задержаны 17 человек.

В декабре аналогичные задержания коснулись и других известных в Турции личностей: бывшую «Мисс Турция-2016» Бусе Искендероглу также взяли под стражу по подозрению в употреблении наркотиков. Президент футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран был временно задержан после положительного теста на наркотики, но позже его освободили.

Кроме того, в середине декабря арестовали главного редактора телеканала Haberturk и телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя, тест которого также оказался положительным, однако он отвергает обвинения. С октября в Турции проходят масштабные антинаркотические операции, в ходе которых задерживают известных актеров и инфлюенсеров. У некоторых из них в организме обнаруживают следы веществ, которые входят в состав рецептурных лекарств.

В августе 2025 года прилетевшую из Израиля актрису Аглаю Тарасову задержали в Домодедово. Сотрудники транспортной полиции и таможни нашли у нее 0,38 грамма гашишного масла в электронном устройстве. В отношении актрисы возбудили дело по статье о контрабанде наркотиков.

