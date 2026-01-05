Балерина Эмма Минченок скончалась на 94-м году жизни, передает РИА «Новости». О ее смерти сообщила историк балета и балетный критик Ольга Федорченко, отметив в своем Telegram-канале: «Еще одна печальная новость начавшегося 2026 года… На 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Владимировна Минченок. Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую увидев, не забудешь».
Ольга Федорченко также подчеркнула, что Минченок состояла в одном из самых счастливых балетных союзов Ленинграда с Борисом Брегвадзе. Эмма Минченок окончила Ленинградское хореографическое училище под руководством педагога Фаины Балабиной.
С 1953 по 1977 годы она служила в Ленинградском академическом театре оперы и балета имени Кирова, который теперь известен как Мариинский театр. Артистка прославилась как классическая балерина лирико-романтического плана и стала первой исполнительницей партии Менады в балете «Спартак» в 1956 году.