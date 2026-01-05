РЖД: В Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел 5 января в 9.01 мск, угрозы экологии не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале РЖД. На участке приостановлено движение, ожидаются задержки пассажирских поездов, к месту направлены три восстановительных поезда.

В РЖД сообщили, что создан штаб по устранению последствий аварии под руководством первого заместителя главы компании Сергея Кобзева. Причины произошедшего устанавливаются.

По данным из Telegram-канала МЧС по Амурской области, сошли с рельсов 35 вагонов с углем, габариты путей нарушены в обоих направлениях, к месту выехала оперативная группа спасателей.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту случившегося. В сообщении в Telegram-канале ведомства уточняется, что расследование начато по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее крупный ущерб по неосторожности. Размер ущерба предварительно составил более 1 млн рублей.

В декабре в Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым составом 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов.

В августе паровоз туристического поезда сошел с рельсов под Арзамасом.