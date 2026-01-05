NYT: Захват Мадуро демонстрирует стремление Трампа к доминированию США в Южной Америке

Tекст: Ольга Иванова

На фоне и без того напряженной ситуации в регионе, действия Вашингтона подверглись жесткой критике со стороны левых политиков Латинской Америки, передает The New York Times.

Левые лидеры стран региона неоднократно заявляли, что Вашингтон руководствуется исключительно своими интересами и готов использовать ресурсы южных соседей в свою пользу. Для сторонников этих позиций атака на Венесуэлу стала подтверждением того, что США остаются имперской державой.

Правые политики, напротив, увидели в действиях Трампа шанс для Венесуэлы избавиться от левого режима и реализовать экономический потенциал страны. Самый заметный правый лидер региона, президент Аргентины Хавьер Милей, публично поддержал американское вмешательство, отметив: «Здесь нет золотой середины. Вы либо на стороне ДОБРА, либо на стороне ЗЛА».

Тем временем левые правительства Бразилии, Мексики, Колумбии, Чили, Испании и Уругвая совместно осудили бомбардировки и задержание Мадуро. Они предупредили о недопустимости любого внешнего контроля над венесуэльскими ресурсами и назвали произошедшее «чрезвычайно опасным прецедентом».

Вне зависимости от политических взглядов, для большинства стало ясно, что США вновь стали ключевым игроком в Латинской Америке, что может иметь как положительные, так и негативные последствия для всей Южной Америки.

Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, Трамп заявил о якобы причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.