AP: Трамп подогревает слухи о планах в отношении Гренландии, Кубы и Колумбии

Tекст: Валерия Городецкая

Эти заявления прозвучали сразу после недавней военной операции США в Венесуэле, в результате которой был задержан президент Николас Мадуро, пишет AP.

Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности США. «Гренландия покрыта российскими и китайскими кораблями по всей территории. Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Дания не справится с этой задачей», – сказал глава Белого дома. Он не исключил возможности военного вмешательства для установления американской юрисдикции.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ подчеркнула, что у США нет права аннексировать остров, напомнив о действующих соглашениях по безопасности между двумя странами и призвала Вашингтон прекратить угрозы в адрес союзника. Жители Дании выразили возмущение действиями и заявлениями американских чиновников, а также публикацией в соцсетях о возможном присоединении Гренландии к США.

В отношении Кубы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что кубинские офицеры обеспечивали охрану Мадуро и контролировали внутреннюю разведку его режима. Кубинские власти, в свою очередь, сообщили о гибели 32 офицеров в результате американской операции. Трамп отметил, что экономика Кубы находится в тяжелом положении и предрек дальнейшее ухудшение ситуации после смены власти в Венесуэле.

Кроме того, Трамп обрушился с критикой на президента Колумбии Густаво Петро, обвинив его в содействии производству и продаже кокаина. Он не исключил возможности проведения военной операции против Колумбии, отметив, что страна больше не получает поддержки со стороны США из-за провалов в борьбе с наркоторговлей.

Ранее Трамп пригрозил главе Колумбии таким же захватом, как и Мадуро.

Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.