    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания
    Трамп разуверился в атаке Киева на резиденцию Путина
    NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций
    Пушков: Триумф «Дикого Запада» Трампа обернется катастрофой
    Трамп пригрозил главе Колумбии военной операцией
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    Глава СБУ Малюк подал в отставку
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    Эрдоган назвал передачу Турции истребителей F-35 ключом к безопасности НАТО
    5 января 2026, 12:12 • Новости дня

    AP: Трамп подогревает слухи о планах в отношении Гренландии, Кубы и Колумбии

    AP: Трамп подогревает слухи о планах в отношении Гренландии, Кубы и Колумбии
    @ Nicole Combea/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о возможности присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, а также пригрозил военной операцией против Колумбии и выступил с жесткими заявлениями в адрес Кубы, пишет Associated Press (AP).

    Эти заявления прозвучали сразу после недавней военной операции США в Венесуэле, в результате которой был задержан президент Николас Мадуро, пишет AP.

    Трамп заявил, что Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности США. «Гренландия покрыта российскими и китайскими кораблями по всей территории. Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Дания не справится с этой задачей», – сказал глава Белого дома. Он не исключил возможности военного вмешательства для установления американской юрисдикции.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ подчеркнула, что у США нет права аннексировать остров, напомнив о действующих соглашениях по безопасности между двумя странами и призвала Вашингтон прекратить угрозы в адрес союзника. Жители Дании выразили возмущение действиями и заявлениями американских чиновников, а также публикацией в соцсетях о возможном присоединении Гренландии к США.

    В отношении Кубы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что кубинские офицеры обеспечивали охрану Мадуро и контролировали внутреннюю разведку его режима. Кубинские власти, в свою очередь, сообщили о гибели 32 офицеров в результате американской операции. Трамп отметил, что экономика Кубы находится в тяжелом положении и предрек дальнейшее ухудшение ситуации после смены власти в Венесуэле.

    Кроме того, Трамп обрушился с критикой на президента Колумбии Густаво Петро, обвинив его в содействии производству и продаже кокаина. Он не исключил возможности проведения военной операции против Колумбии, отметив, что страна больше не получает поддержки со стороны США из-за провалов в борьбе с наркоторговлей.

    Ранее Трамп пригрозил главе Колумбии таким же захватом, как и Мадуро.

    Политолог Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    4 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США

    Посол Дании призвал уважать целостность страны после публикации карты Гренландии

    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    @ Anne-Sophie Wittwer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после публикации жены замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США.

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после появления в соцсети карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США, передает ТАСС.

    Серенсен отметил, что Дания и США являются близкими союзниками, и их сотрудничество должно продолжаться. Он подчеркнул, что безопасность США тесно связана с безопасностью Гренландии и Дании, при этом Гренландия уже входит в состав НАТО.

    Ранее 22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри после решения Дональда Трампа о назначении спецпосланника по Гренландии. Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии, заявив, что Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности и будет защищать интересы США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    Спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в Соединенные Штаты, где пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    СМИ писали, что следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле могут стать Дания и Иран.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил уверенность, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого требуется серьезная подготовка.

    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 21:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией

    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости контроля Соединенными Штатами над Гренландией в целях обороны, передает ТАСС.

    В интервью журналу The Atlantic Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обороны.

    По словам Трампа, остров, который является автономной территорией Дании, окружен российскими и китайскими судами. Он отметил стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Датские власти призвали уважать территориальную целостность страны после этой публикации.

    СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Политолог Дмитрий Дробницкий оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    5 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действиям и особенно заявлениям американского президента Дональда Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность – другое дело, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, вспоминая предыдущие военные «победы» США.

    «Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», напомнил сенатор.

    Пушков привел цитату Трампа на телевидении, когда он в очередной раз восхищался собой, своим решением и атакой на Венесуэлу.

    «Мы должны дать шанс, чтобы после того, как мы сделали эту невероятную вещь, кто-то другой пришел к власти... Мы должны это сделать снова. Мы можем сделать это снова! Никто не сможет нас остановить. Никто не способен на это», – привел сенатор заявление Трампа на телеканале FoxNews.

    Сенатор отметил, что, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир и вернули его к дикому империализму XIX века, по сути, возродив понятие Дикого Запада.

    «The Wild West – в том смысле, что США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?», – задался риторическим вопросом сенатор Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. При этом в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

    5 января 2026, 06:25 • Новости дня
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    @ Jimmy Villalta/VW Pics/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром 3 января в ходе атаки США на страну погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    «Ранним утром 3 января 2026 года в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», –  пишет кубинская газета Granma.

    Как указывает издание, кубинцы, следуя своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, «с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою, либо в результате бомбардировок».

    «Жертвы очередного преступного акта агрессии и государственного терроризма, комбатанты своими героическими действиями воплотили солидарность миллионов соотечественников. Революционное правительство организует соответствующие акции, чтобы отдать им должное», – отмечено в газете.

    Напомним, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп в интервью NYP заявил, что давний союзник Венесуэлы Куба вскоре падёт, так как находится в плачевном состоянии.

    4 января 2026, 23:01 • Новости дня
    США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы
    США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы
    @ Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о целях и задачах Вашингтона в Венесуэле, отметив несколько ключевых моментов, основа которых – не позволить противникам США пользоваться ресурсами атакованной страны.

    «Мы все хотим видеть светлое будущее Венесуэлы, переход к демократии. Всё это замечательно, и мы все хотим этого. Но мы говорим о том, что произойдет в течение следующих двух, трёх недель, двух, трёх месяцев, и как это соотносится с национальными интересами Соединенных Штатов», – сказал Рубио телеканалу NBC News.

    Он добавил, что Мадуро, когда еще возглавлял Венесуэлу, не сотрудничал с США для реализации заявленных ими целям по пресечению наркотрафика из Южной Америки.

    «Вы не можете наводнить эту страну членами банд. Вы не можете наводнить эту страну наркотиками, которые поступают из Колумбии через Венесуэлу при содействии сотрудников ваших сил безопасности. Вы не можете превратить Венесуэлу в операционный центр для Ирана, России, «Хезболлы», Китая, кубинских разведчиков», – перечислил госсекретарь США.

    Одной из целей своей атаки на Венесуэлу США называли возможность состояться американским инвестициям в нефтяную инфраструктуру Венесуэлы. По словам Рубио, Вашингтону не нужна венесуэльская нефть, нефти достаточно и в США, но цель администрации Трампа – ограничить инвестиции конкурентов, таких как Китай, Россия и Иран в нефтяную промышленность Венесуэлы.

    «Чего мы не допустим, так это того, чтобы нефтяная промышленность Венесуэлы находилась под контролем противников США. Вы должны понять, зачем Китаю нужна их нефть? Зачем России нужна их нефть? Зачем Ирану нужна их нефть? Они даже не на этом континенте. Это Западное полушарие. Здесь мы живем, и мы не собираемся позволять Западному полушарию быть базой для действий противников, соперников и домогательств Соединенных Штатов», – подытожил госсекретарь Рубио.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.

    5 января 2026, 00:58 • Новости дня
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    @ MAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в воскресенье призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрожать захватом Гренландии после того, как он заявил об этом в интервью журналу Atlantic.

    «Нет ни малейшего смысла говорить о том, что США хотят захватить Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского королевства», – приводит Reuters слова премьера Дании Фредериксен.

    До этого Трамп заявил журналу Atlantic о том, что США «действительно нужна Гренландия, абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны».

    С этими словам он выступил на следующий день после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и Трамп заявил, что латиноамериканской страной будет управлять Вашингтон.

    В Дании это вызвало опасения, что то же самое может произойти с Гренландией, датской территорией.

    «Я бы настоятельно призвала США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника и в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что они не продаются», – подчеркнула премьер Дании.

    В свою очередь, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что слова президента США «нам нужна Гренландия», и связывает с Венесуэлой и военным вмешательством, – это не просто неправильно, «это неуважение».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле. Премьер-министр Гренландии Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого потребуется серьезная подготовка.

    Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера опубликовала карту Гренландии в цветах флага США. Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США.

    5 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Трамп пригрозил главе Колумбии

    Трамп пригрозил главе Колумбии захватом, как Мадуро

    Трамп пригрозил главе Колумбии
    @ ebastian Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил о причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Трамп публично обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве и продаже кокаина, передает РИА «Новости». Американский лидер заявил журналистам, что Колумбией управляет «больной человек», который занимается изготовлением наркотика и отправляет его в США. Трамп добавил: «Он недолго будет этим заниматься, это будет операция со стороны США».

    Густаво Петро резко ответил на эти обвинения, призвав Трампа прекратить клевету. «Моего имени за 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле – ни в прошлом, ни сейчас. Прекратите на меня клеветать, господин Трамп», – написал Петро в соцсети Х.

    Колумбийский президент отметил, что судебная система страны независима от исполнительной власти и контролируется оппозицией, поэтому не может использоваться для сокрытия преступлений. По его словам, все материалы о деятельности крупнейших наркокартелей доступны в открытых архивах судов.

    Петро также заявил, что Трамп не знаком с историей Колумбии, поэтому его критика ошибочна. Президент напомнил, что помогал американским офицерам-экспертам по расследованиям наркопреступлений, когда был сенатором.

    Кроме того, Густаво Петро выразил сомнения относительно обвинений США в адрес венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги. Он подчеркнул, что их имена не фигурируют в судебных архивах Колумбии по делам о наркоторговле и назвал обвинения политически мотивированными, сформулированными венесуэльской оппозицией.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. После захвата Мадуро американские власти рассматривают кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую позицию в Венесуэле.

    4 января 2026, 21:11 • Новости дня
    Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы более высокой ценой, чем Мадуро

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес, возможно, придется заплатить более высокую цену, чем президенту Николасу Мадуро, если она не примет «правильные» решения.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес более серьезными последствиями, чем Николасу Мадуро, если она не примет решения, которые соответствуют интересам Вашингтона, передает РИА «Новости».

    В интервью журналу Atlantic Трамп заявил: «Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро».

    По словам Трампа, США не собираются вводить войска на территорию Венесуэлы, если Родригес будет сотрудничать с американской стороной. Он выразил уверенность, что Родригес готова к переговорам и взаимодействию с Соединенными Штатами.

    Дональд Трамп прокомментировал обвинения в адрес своей администрации в насильственном навязывании Венесуэле американской модели управления. По его словам, «восстановление и смена режима» в Боливарианской Республике «лучше того, что там наблюдается сейчас». Кроме того, Трамп отметил: «Хуже быть уже не может».

    В интервью изданию он также отверг сообщения, что решение о попытке смещения Николаса Мадуро связано исключительно с географическим положением страны или с политикой в рамках доктрины Монро. «Речь идет не о полушарии, а о стране. Речь идет об отдельных странах», – подчеркнул президент США.

    На фоне заявления Трампа в МИД Китая призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве подчеркнули, что действия США противоречат международному праву, принципам Устава ООН и подрывают основы международных отношений.

    Ранее Верховный суд Венесуэлы постановил возложить временное исполнение обязанностей главы государства на Делси Родригес после известия о похищении Николаса Мадуро.

    Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что единственным президентом страны остается Николас Мадуро.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть страну после предложения США о переезде в Турцию в декабре прошлого года.

    Президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги.

    Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что план хозяина Белого дома по управлению Венесуэлой называют «безумным» и «катастрофическим».

    4 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Супруга замглавы Белого дома опубликовала карту Гренландии в цветах США
    Супруга замглавы Белого дома опубликовала карту Гренландии в цветах США
    @ @KatieMiller

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) карту Гренландии, полностью окрашенную в цвета американского флага, передает Lenta.ru. В подписи к публикации она добавила короткое слово: «Скоро».

    Ранее спецпосланник США в Гренландии и губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри, назначенный Дональдом Трампом, публично заявил, что Вашингтон не собирается «завоевывать» остров, несмотря на появившиеся слухи. Однако до этого Лэндри отмечал, что намерен способствовать присоединению Гренландии к Соединенным Штатам.

    СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого потребуется серьезная подготовка.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых доставили в США для последующего суда в Нью-Йорке.

    4 января 2026, 17:43 • Новости дня
    WP: США могут назначить спецпосланника по Венесуэле

    WP: Администрация Трампа может назначить спецпосланника по Венесуэле

    Tекст: Вера Басилая

    В Венесуэле введено чрезвычайное положение после того, как американский спецназ захватил Николаса Мадуро и его супругу, а в Вашингтоне обсуждается назначение спецпосланника для координации дальнейших действий, сообщила газета The Washington Post (WP).

    По данным The Washington Post (WP), администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность назначения спецпосланника по Венесуэле для поддержки госсекретаря Марко Рубио в управлении ситуацией после недавних событий, передает ТАСС.

    Источники издания отмечают, что назначение обсуждается на фоне похищения Николаса Мадуро и его супруги американским спецназом, после чего они были вывезены в США.

    По данным The Washington Post, операция по захвату Мадуро стала значимым успехом для Марко Рубио внутри администрации США. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс долгое время был против вмешательства в смену неугодных Вашингтону политических режимов, однако в этот раз его позиция не была учтена.

    Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе, а действия Вашингтона назвал военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение, ситуация остается напряженной.

    В ночь на 3 января американские военные провели операцию под названием «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу.

    В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в США.

    Ожидается, что пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    Bloomberg сообщало, что после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро Вашингтон рассматривает кандидатуру госсекретаря США Марко Рубио на ключевую управленческую позицию.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска могут быть размещены в Венесуэле.

    Он также сообщил, что США планируют управлять Венесуэлой на время переходного периода.

    Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    5 января 2026, 12:24 • Новости дня
    NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций
    NBC: Союзники и оппоненты США обеспокоены угрозой новых интервенций
    @ REUTERS/Romeo Ranoco RR

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты потрясли мировое сообщество, проведя военную операцию в Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро, сообщает телеканал NBC News.

    Как отмечает NBC News, Вашингтон представил это действие как демонстрацию американского могущества, а Дональд Трамп заявил, что США обладают возможностями и навыками, о которых враги Америки «могут только догадываться».

    Операция вызвала бурную реакцию как союзников, так и оппонентов США. Россия и Китай осудили военные действия, потребовав освобождения Мадуро, а Иран и Куба назвали случившееся нарушением международного права. Власти Кубы заявили о «государственном терроризме», подчеркнув опасения, что подобные действия могут повториться в отношении других стран.

    Даже европейские союзники выразили осторожные сомнения в законности происходящего. Премьер-министр Британии Киир Стармер отметил, что его страна «не станет скорбеть» по поводу ухода Мадуро, но подчеркнул поддержку международного права. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал операцию «сложной», а глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро отметил нарушение принципа неприменения силы.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп таким образом реализует предвыборное обещание «разгромить иностранные наркокартели» и обеспечить безопасность граждан. Сенатор Марко Рубио настаивал, что целью была борьба с наркоторговлей, а не война против Венесуэлы.

    Латиноамериканские лидеры, включая президентов Бразилии, Колумбии, Мексики и Чили, осудили операцию США, предупредив о риске дестабилизации всего региона. Эксперты в области международного права, такие как профессор Мэри Эллен О’Коннелл, заявили, что такой захват президента представляет собой похищение и прямое нарушение принципов Устава ООН.

    Многие обозреватели отмечают, что этот инцидент возродил старые опасения перед возможными новыми интервенциями США. Как подчеркивают аналитики, союзники и противники Вашингтона теперь задаются вопросом, насколько они сами уязвимы для аналогичных действий со стороны США.

    Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, Трамп заявил о якобы причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    5 января 2026, 02:50 • Новости дня
    NYT сообщила о месте и времени предъявления обвинений Мадуро

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции в субботу в ведомственном заключении обвинило Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес в незаконном обогащении, так как они якобы сговорились наводнить Соединенные Штаты кокаином.

    «Ожидается, что свергнутому лидеру Венесуэлы Николасу Мадуро будет предъявлено обвинение в понедельник в полдень в окружном суде США в Нижнем Манхэттене», – пишет New York Times (NYT) со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного процесса.

    Мадуро и Флорес содержатся в столичном следственном изоляторе Бруклина в ожидании суда, сообщил газете представитель правоохранительных органов.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Делси Родригес, назначенная временным лидером Венесуэлы, разговаривала по телефону с госсекретарем Марко Рубио.

    В субботнем телеобращении Родригес назвала Мадуро законным лидером страны, что, по-видимому, спровоцировало со стороны Трампа в интервью The Atlantic новые угрозы.

    «Мы будем управлять страной должным образом. Мы будем управлять профессионально. У нас будут крупнейшие нефтяные компании мира, которые будут инвестировать миллиарды. Мы не боимся, что кто-то вмешается», – заявил Трамп в интервью.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле.

    Рубио рассказал, как США не позволят другим странам «пользоваться» Венесуэлой.

    5 января 2026, 13:00 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    Bloomberg: Трамп создал собственный «мировой порядок»
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил новый мировой порядок после проведения рейда, в ходе которого был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро, пишет Bloomberg.

    По словам источников Bloomberg, этот шаг стал сигналом как союзникам, так и противникам Соединенных Штатов, что Вашингтон готов действовать решительно для защиты своих интересов.

    Трамп заявил, что будущее будет определяться способностью защищать торговлю, территории и ресурсы, и назвал это «железными законами мировой власти». Такой подход вызвал шок и резкую критику в разных странах, от Бразилии до Китая, а эксперты отметили, что события в Венесуэле стали «суровым уроком силовой политики» для всего мира, говорится в материале.

    Агентство отмечает, что рейд США в Венесуэле стал кульминацией агрессивной внешней политики Трампа, проявлявшейся ударами по Сомали, Нигерии, Сирии, Ираку, Ирану и международным водам. Он также заявил, что следующие цели могут быть Куба и Гренландия, объяснив интерес к последней необходимостью для национальной безопасности. Премьер-министр Дании осудил эти планы, заявив о недопустимости аннексии территории.

    Американский лидер использует не только военные, но и экономические инструменты давления, включая санкции и пошлины, а его администрация поддерживает европейские оппозиционные партии. Трамп отверг прежнюю модель сотрудничества с союзниками и работу через международные организации, отметив, что США будут действовать самостоятельно, исходя из своих интересов и модели экономического доминирования. Он подчеркнул, что американские компании могут восстановить энергетическую инфраструктуру Венесуэлы и получить доступ к ее ресурсам.

    По мнению аналитиков, успех операции по свержению Мадуро может подтолкнуть США усилить давление на другие страны региона, включая Кубу. Госсекретарь Марко Рубио назвал действия Штатов переосмыслением доктрины Монро, но Трамп опроверг это, отметив, что вопрос касается отдельных государств. В Вашингтоне республиканцы в основном поддержали президента, в то время как часть консерваторов выразила опасения по поводу вмешательства за рубежом.

    Телеканал NBC News сообщал, что Соединенные Штаты потрясли мировое сообщество, проведя военную операцию в Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил о крахе международного права после атаки США на Венесуэлу.

    5 января 2026, 12:50 • Новости дня
    NYT: Захват Мадуро демонстрирует стремление Трампа к доминированию США в Южной Америке

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержание Николаса Мадуро и атака на Венесуэлу со стороны США продемонстрировали стремление Дональда Трампа к американскому доминированию в западном полушарии, передает The New York Times.

    На фоне и без того напряженной ситуации в регионе, действия Вашингтона подверглись жесткой критике со стороны левых политиков Латинской Америки, передает The New York Times.

    Левые лидеры стран региона неоднократно заявляли, что Вашингтон руководствуется исключительно своими интересами и готов использовать ресурсы южных соседей в свою пользу. Для сторонников этих позиций атака на Венесуэлу стала подтверждением того, что США остаются имперской державой.

    Правые политики, напротив, увидели в действиях Трампа шанс для Венесуэлы избавиться от левого режима и реализовать экономический потенциал страны. Самый заметный правый лидер региона, президент Аргентины Хавьер Милей, публично поддержал американское вмешательство, отметив: «Здесь нет золотой середины. Вы либо на стороне ДОБРА, либо на стороне ЗЛА».

    Тем временем левые правительства Бразилии, Мексики, Колумбии, Чили, Испании и Уругвая совместно осудили бомбардировки и задержание Мадуро. Они предупредили о недопустимости любого внешнего контроля над венесуэльскими ресурсами и назвали произошедшее «чрезвычайно опасным прецедентом».

    Вне зависимости от политических взглядов, для большинства стало ясно, что США вновь стали ключевым игроком в Латинской Америке, что может иметь как положительные, так и негативные последствия для всей Южной Америки.

    Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Кроме того, Трамп заявил о якобы причастности колумбийского лидера Густаво Петро к производству кокаина и допустил проведение операции против него.

    Газета The Guardian писала, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

