Эрдоган назвал передачу Турции истребителей F-35 ключом к безопасности НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости возвращения страны в программу истребителей F-35 для укрепления безопасности НАТО, передает Bloomberg. Он подчеркнул, что участие Турции в проекте F-35 поможет не только улучшить отношения с США, но и усилить обороноспособность Альянса.

В письменном ответе на вопросы издания Эрдоган отметил, что лично обсуждал вопрос возвращения Турции в программу F-35 с президентом США Дональдом Трампом на встрече в сентябре. Глава государства назвал решение об исключении страны из программы из-за покупки российских систем С-400 «несправедливым» и заявил: «С возвращением Трампа в Белый дом появилась возможность перевести турецко-американские отношения на более конструктивный уровень». Он добавил, что получение Турцией уже оплаченных истребителей F-35, а также возвращение страны в программу крайне важны для обеих сторон.

По данным Bloomberg, Турция ведет переговоры о возврате российских систем С-400, чтобы наладить оборонные связи с США. Эрдоган сообщил, что вопрос обсуждался в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что сотрудничество в сфере обороны остается центральным элементом двусторонних отношений.

Одновременно Анкара ведет переговоры о покупке истребителей F-16 Block 70 у США, но окончательные условия сделки еще обсуждаются. Эрдоган выразил надежду, что соглашение будет соответствовать духу НАТО и привел в пример покупку европейских истребителей Eurofighter.

Важной проблемой в отношениях США и Турции остается дело государственного банка Turkiye Halk Bankasi AS, обвиненного в обходе санкций против Ирана. Эрдоган назвал обвинения необоснованными и заявил о стремлении Анкары защитить банк от несправедливых штрафов, подчеркнув, что Турция рассчитывает на «справедливое решение полностью в рамках закона».

Говоря об энергетике, Эрдоган отметил, что Турция значительно увеличила импорт сжиженного природного газа из США и намерена инвестировать в американские нефтегазовые проекты. Тем не менее, по официальным данным, на долю России по-прежнему приходится 61% закупок нефти и 40% газа Турцией, и отказаться от зависимости от Москвы быстро не получится.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает «единственным игроком», способным вести диалог как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что страна готова стать площадкой для будущих переговоров по Украине и поддержать контроль за возможным перемирием.

В регионе Ближнего Востока Анкара также играет ключевую роль. Турецкий лидер напомнил о вкладе своей страны в достижение октябрьского перемирия между Израилем и ХАМАС и указал, что миссия по обеспечению стабильности в Газе не сможет быть легитимной без участия Турции. «Мы готовы взять на себя любую ответственность для достижения прочного мира в Газе», – отметил Эрдоган.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил о существующих обязательствах Турции перед Москвой по использованию зенитных ракетных комплексов С-400.

Посол США в Турции Том Баррак заявил о готовящемся отказе Турции от комплексов С-400 и возврате в программу F-35.



