Взрыв в котельной оставил 1,3 тыс. жителей поселка в Пермском крае без тепла

Tекст: Валерия Городецкая

В результате происшествия без отопления остались 38 жилых домов и пять социально значимых объектов, включая учреждения образования и здравоохранения, передает ТАСС.

На помощь жителям была направлена аэромобильная группировка МЧС, состоящая из 15 человек и двух единиц техники. Спасатели развернули пять мобильных пунктов обогрева, рассчитанных на 30 человек каждый. Кроме того, на месте аварии организовано три стационарных пункта обогрева общей вместимостью 294 человека.

Для ликвидации последствий задействовано около 60 сотрудников и 18 единиц техники РСЧС. Оперативный штаб координирует восстановительные работы. Местных жителей обеспечивают отопительными приборами, а Роспотребнадзор контролирует температурный режим в домах. По последним данным, температура в жилых помещениях держится около 20 градусов, несмотря на минус шесть градусов на улице.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что авария произошла из-за взрыва газовоздушной смеси, что привело к выходу из строя оборудования котельной. Ведется демонтаж поврежденной газовой трубы и настройка нового оборудования.

Прокуратура региона начала проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ и даст правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее более трех тысяч жителей Первомайского района во Владивостоке остались без тепла в домах из-за ремонтно-восстановительных работ.