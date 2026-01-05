Международный разгрузочный день и День бойскаутов отмечается 5 января

Tекст: Катерина Туманова

Международный разгрузочный день отмечается в мире 5 января после новогодних застолий. Праздник учрежден для того, чтобы облегчить рацион и добавить основные элементы здорового питания. Разгрузочный день предполагает единоразовое ограничение суточной калорийности и/или выборочное, по отдельным компонентам. При этом Эндокринолог Хайкина указала на опасность жесткой диеты после праздников.

Международный день бойскаутов берёт свою историю с начала ХХ века, так как скаутское движение появилось в 1907 году, когда отставной полковник сэр Роберт Стивенсон Смит Баден-Пауэлл провёл на английском острове Броунси первый скаутский лагерь, напомнил портал Vimpel-V.

Когда Баден-Пауэлл был комендантом крепости при англо-бурской войне, он сформировал из местной молодежи отряд, который собирал разведданные. Английское scout, которое переводится как «разведчик», стало названием образовательного процесса, а скаутские организации 5 января 1910 года были признаны официально.

В этот понедельник отмечается и День маленьких историй – неофициальное торжество повседневных моментов жизни, из которых можно сложить истории: о переживаниях, радостях и разочарованиях, традициях и наблюдениях, в которых запечатлеваются мгновения. В этот день принято делиться маленькими историями друг с другом, с дневником или соцсетями.

Кроме того, в Японии 5 января отмечают День клубники, в Китае – Фестиваль льда и снега, в США – День взвешивания и День сценариста, в Шотландии – Понедельник подарков.

Именинники сегодня Иван, Феоктист, Нифонт, Павел и Василий.