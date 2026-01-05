Синоптики спрогнозировали снежную морозную ночь на Рождество в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Рождественская ночь в столице будет сопровождаться снегопадом и морозной погодой, передает РИА «Новости». В Гидрометцентре России сообщили: «Облачно, снег, температура ночью в Москве минус девять – минус семь градусов, по области минус двенадцать – минус семь градусов».

Ожидается, что облачность сохранится на протяжении всей ночи. В столичном регионе холоднее всего будет в удалённых районах области, где столбики термометра опустятся до минус двенадцати. Метеорологи отмечают, что подобные погодные условия характерны для начала января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие дни в Москве начнется понижение температуры воздуха. К концу недели в столице ожидаются ночные морозы до минус 22 градусов.

