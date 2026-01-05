  • Новость часаПутин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать под флагом России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания
    Дробницкий назвал вероятные цели новых операций США
    Эксперт оценил влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные интересы России
    Пушков: Триумф «Дикого Запада» Трампа обернется катастрофой
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    Глава СБУ Малюк подал в отставку
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    5 января 2026, 08:51 • Новости дня

    Синоптики спрогнозировали снежную морозную ночь на Рождество в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице в ночь на Рождество ожидается облачная погода с осадками и температурой воздуха до минус девяти градусов, сообщили в в Гидрометцентре России.

    Рождественская ночь в столице будет сопровождаться снегопадом и морозной погодой, передает РИА «Новости». В Гидрометцентре России сообщили: «Облачно, снег, температура ночью в Москве минус девять – минус семь градусов, по области минус двенадцать – минус семь градусов».

    Ожидается, что облачность сохранится на протяжении всей ночи. В столичном регионе холоднее всего будет в удалённых районах области, где столбики термометра опустятся до минус двенадцати. Метеорологи отмечают, что подобные погодные условия характерны для начала января.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ближайшие дни в Москве начнется понижение температуры воздуха. К концу недели в столице ожидаются ночные морозы до минус 22 градусов.

    4 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Татарстане ввели план «Буран» из-за сильной метели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Татарстана ввели в действие план «Буран» в связи с обильными снегопадами и снежными заносами на дорогах.

    По информации пресс-службы главы республики, решение о введении плана с 14.00 4 января принял премьер-министр Алексей Песошин, передает РИА «Новости». В документе говорится, что меры будут действовать до полной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

    Введение плана «Буран» связано с резким ухудшением метеорологической обстановки. В регионе с субботы сохраняется метель, видимость снижается до одного километра, а ветер достигает 20 метров в секунду. В воскресенье непогода усилилась: местами видимость сократилась до 500 метров, порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах образовались ледяные участки, снежные заносы и каша.

    Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что днем в воскресенье из-за опасных погодных условий ограничено движение автобусов и грузовиков по всем федеральным трассам республики. Эти меры будут действовать до улучшения ситуации.

    По данным МЧС, в ночь на 5 января и утром в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель с видимостью менее одного километра и сложная обстановка на дорогах. Синоптики предупреждают о гололедице и новых снежных заносах.

    Ранее в Самарской области перекрыли трассы из-за сильной метели.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 16:34 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы сил ПВО были уничтожены семь беспилотников, летевших в сторону российской столицы, всего сбили десять дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max. Общее число сбитых дронов достигло десяти штук.

    По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

    Силы ПВО также уничтожили летевший на Москву беспилотник.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 25 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат был сбит на подлете к столице, специалисты экстренных служб заняты на месте падения обломков, общее число уничтоженных дронов на подлете к Москве достигло 25 штук, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Max. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число сбитых дронов на подлете к Москве достигло 25 штук.

    Ранее Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 24 беспилотника на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 05:40 • Новости дня
    Части устройства для теракта против генерала Кириллова доставлялись из Варшавы

    Tекст: Катерина Туманова

    Части самодельного взрывного устройства (СВУ) для покушения на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова доставляли в Москву из Варшавы под видом строительных товаров.

    «Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление», – рассказал ТАСС один из участников судебного процесса.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки составных частей взрывного устройства – Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, а также куратора теракта Миржалола Одилова.

    Они находятся в международном розыске и внесены в перечень террористов и экстремистов. Уголовное дело в отношении указанных лиц выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

    Напомним, генерал Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства. Второй Западный окружной военный суд закрыл от прессы рассмотрение дела. Отмечалось также, что по этому делу двое из четырех обвиняемых признали вину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов вручил  Звезду Героя России вдове погибшего генерала Кириллова. У мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Московской области установили бюст руководившему войсками РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 19:51 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 36 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Четыре беспилотника были сбиты на подлёте к Москве, всего уничтожено 36 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Max, что силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на город. До этого были сбиты еще три дрона. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА выросло до 36 дронов.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число уничтоженных дронов на подлете к столице достигло 32.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе 20-градусных морозов в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие дни температура воздуха в Москве начнет понижаться, а к концу недели ожидаются ночные морозы до минус 22 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Первые двадцатиградусные морозы ожидаются в Москве к концу следующей недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, уже с начала недели температурный фон в Центральной России начнет постепенно снижаться, а к 5 января в столице будет от двух до пяти градусов мороза.

    К Рождеству температура опустится до четырех–семи градусов ниже нуля. «К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский антициклон, и столбики ночных термометров могут опуститься до -17...-22 °C, местами до -25 °C, что на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы», – рассказал Тишковец.

    Таким образом, москвичей и жителей области ждут аномальные холода, значительно превышающие средние значения января. Специалисты советуют заранее подготовиться к резкому похолоданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 39 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    На подлёте к Москве сбиты еще три беспилотника, всего уничтожено 39 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Три беспилотных летательных аппарата были сбиты силами ПВО Минобороны на подлете к Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Max. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 36 беспилотников на подлете к столице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Панде Катюше подарили бамбуковые санки на Новый год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Панда Катюша из Московского зоопарка получила необычный новогодний подарок – санки, изготовленные из бамбука.

    В Telegram-канале зоопарка опубликовано видео, на котором Катюша с явным удовольствием распаковывает новогодние подарки во время снегопада.

    «А Катюше подарили саночки. Как раз по погоде – к огромному снегопаду, который так атмосферно выглядит на фоне панды», – отмечается в подписи к видео.

    В августе панде Катюше исполнилось два года, в честь чего ей приготовили большой торт из бамбука, льда и лакомств, а на 8 марта ей подарили желтые тюльпаны.

    Напомним, в 2023 году первый в истории России детеныш большой панды родился в зоопарке Москвы. В январе 2024 года ей выбрали имя, назвав Катюшей. Родители Катюши – панды Жуи и Диндин, подаренные в 2019 году России Китаем в честь 70-летия установления дипломатических отношений между государствами.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 16:15 • Новости дня
    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

    Росавиация: В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Внуково временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    Причиной стала необходимость обеспечить безопасность полетов, сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.

    Ранее силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА.

    В воскресенье во Внуково уже вводились ограничения на прием и выпуск рейсов.

    В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 17:51 • Новости дня
    Собянин сообщил о 24 сбитых беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Москвы силами противовоздушной обороны был сбит очередной беспилотник, обломки которого сейчас обследуют специалисты экстренных служб, всего уничтожены 24 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны уничтожила еще один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин.

    В своем сообщении Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, всего сбиты 24 дрона.

    Ранее силы ПВО сбили 23 беспилотника, направлявшихся к Москве.

    Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Ярославля.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    Комментарии (5)
    4 января 2026, 19:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 32 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Москвой силы ПВО уничтожили семь БПЛА, всего на подлете к стлице сбито 32 дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Max, что силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на город. До этого были сбиты еще три дрона. Общее число уничтоженных БПЛА выросло до 32.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число уничтоженных дронов на подлете к Москве достигло 25 штук.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 21:24 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 40 БПЛА на подлете к Москве

    Собянин сообщил о уничтожении 40 беспилотников над Москвой

    Tекст: Вера Басилая

    Над Москвой был ликвидирован очередной беспилотник, обломки которого упали, и сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, всего уничожены 40 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы, был уничтожен, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. По последним данным, над Москвой всего сбито 40 дронов.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 39 беспилотников на подлете к Москве.

    Силы ПВО за семь часов сбили 253 украинских беспилотника над территорией России.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Пострадавшего в Хорлах подростка решили эвакуировать в московскую больницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подростка, получившего серьезные травмы при атаке украинских националистов на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, эвакуируют для лечения в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По словам Кузнецова, специалисты после телемедицинских консультаций приняли решение направить ребенка 2013 года рождения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, передает РИА «Новости».

    По словам Кузнецова, эвакуацией занимается служба медицины катастроф, подростка доставят в Москву специальным транспортом.

    Ранее главный врач республиканской детской больницы Крыма Анатолий Олейник сообщил, что в результате теракта в Хорлах один из пятерых госпитализированных детей остается в критическом состоянии.

    Напомним, СК возбудил уголовное дело по теракту в Хорлах. Атака ВСУ унесла жизни 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, не менее 60 человек пострадали.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 16:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы ПВО еще два беспилотных летательных аппарата были ликвидированы, таким образом общее число уничтоженных БПЛА на подлете к Москве достигло 12 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены, сообщил в Max Собянин.

    Обломки упавших дронов обнаружены на территории Московской области. Общее число уничтоженных БПЛА на подлете к Москве достигло 12 дронов.

    На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников над столицей.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 15:58 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

    Собянин сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили беспилотный летательный аппарат на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, который направлялся к Москве, сообщил Собянин в Max.

    По словам мэра Москвы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших по направлению к Москве.

    Системы противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.

    Вечером в субботу на подлете к Москве уничтожили 20 беспилотников.

    Комментарии (0)
    Главное
    США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы
    Части устройства для теракта против генерала Кириллова доставлялись из Варшавы
    Guardian пообещала Зеленскому крупные трудности в 2026 году
    Эксперты спрогнозировали снижение доли новых китайских авто в России
    Названы специалисты с самым сильным ростом зарплаты в 2026 году
    Российские ученые сказали, почему вымерли мамонты
    Адвокат Лурье высказалась об освобождении квартиры певицей Долиной 5 января