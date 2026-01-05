Эксперт назвал главные ошибки россиян при накоплениях на пенсию

Эксперт Беляков назвал главные ошибки россиян при накоплениях на пенсию

Tекст: Катерина Туманова

Главной ошибкой, по словам Белякова, является отсутствие какого-либо планирования и привычки копить, так как это приводит к отсутствию накоплений даже при высоком доходе.

«Время играет ключевую роль в этом процессе, и каждый потерянный год снижает эффективность стратегии», – заявил он в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, многие россияне постоянно откладывают начало накоплений, ожидая лучших условий, при том, что время – ключевой фактор для эффективности пенсионной стратегии.

Еще одной ошибкой эксперт считает хранение всех средств в одном финансовом инструменте. Он рекомендует распределять активы: для краткосрочных целей использовать продукты с быстрым выводом средств, а для долгосрочных, таких как пенсия, выбирать своего рода копилки с ограничением доступа к средствам.

Беляков отметил, что Программа долгосрочных сбережений (ПДС) позволяет формировать пенсионный капитал человеку с любым доходом за счет регулярных комфортных взносов. По его словам, за 10-15 лет участия можно накопить значительную сумму.

Он подчеркнул, что ПДС предусматривает государственное софинансирование и налоговые льготы, максимальную выгоду получают те, кто копит до конца договора. Механизм программы устроен так, чтобы минимизировать соблазн тратить накопления на текущие нужды без ущерба для привычного образа жизни.

