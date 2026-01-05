Депутат Чаплин рассказал о серьезном увеличении декретных выплат в 2026 году

Tекст: Катерина Туманова

«Установление новой максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 млн рублей с 2026 года является результатом последовательной работы по укреплению системы социальной поддержки семей. Это не просто цифра, а реальный инструмент, позволяющий работающим матерям сосредоточиться на самом важном – рождении и воспитании ребенка», – заявил Чаплин ТАСС.

Он пояснил, что размер выплат зависит от обстоятельств: при стандартных родах сумма составит 955 836 рублей, при осложнениях – 1 065 074 рубля, а при рождении двух и более детей – 1 324 515 рублей.

Кроме основного пособия, беременные женщины и молодые матери смогут рассчитывать на дополнительные государственные выплаты, включая единовременные и ежемесячные пособия для семей с низким уровнем дохода.

