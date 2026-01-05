  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ
    5 января 2026, 06:40 • Новости дня

    Ветераны группы «Альфа» не нашли профессионализма в захвате Мадуро «Дельтой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Ветераны российского спецподразделения «Альфа» проанализировали операцию спецназа США «Дельта» по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не заметили в ней особой сложности или опасности из-за отсутствия сопротивления.

    По мнению ветерана «Альфы» Игоря Сенина, операция была подготовлена глобально: выведена сначала вся инфраструктура, подавлены основные боевые точки, военные объекты, которые могли оказать сопротивление и только потом уже был подготовлен основной захват.

    «То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь», – приводит Telegram-канал Daily Storm его комментарий.

    Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин указал на эффективность работы спецназа США, а с другой о них, «Дельте», нигде, наверное, и не слышали.

    «Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», – признался он.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил 3 января о захвате главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    4 января 2026, 16:39 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    События в Венесуэле должны быть уроком для Грузии в плане отношений с большим и сильным соседом, заявил в воскресенье исполнительный секретарь партии «Единая нейтральная Грузия» Вахтанг Шакаришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия должна принять случившееся в Венесуэле как еще один урок – когда у тебя есть большой и сильный сосед, то нельзя оказываться в лагере противостоящих ему в надежде на гипотетическую помощь извне», – заявил Шакаришвили, сообщает телекомпания POSTV.

    «Это реальность. Грузии нельзя оказываться в лагере тех, кто воюет с Россией», – отметил политик.

    По словам Вахтанга Шакаришвили, Украина уже оказалась в разрушившей эту страну войне.

    «Грузии же такая политика в 2008 году принесла войну и «оккупацию» территорий, поэтому надо работать над нейтралитетом Грузии!» – заявил исполнительный секретарь «Единой нейтральной Грузии».

    Ранее этот политик назвал «абсурдной» существующую в Конституции Грузии с 2017 года статью о курсе в НАТО и Евросоюз. На съезде партии в начале декабря прошлого года было заявлено о ее участии в парламентских выборах-2028.

    МИД Грузии в воскресенье в социальных сетях призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией.

    4 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили 1 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    За четыре дня с начала проката сказочный фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

    С 1 января 2026 года картину уже посмотрели свыше 1,8 млн зрителей, передает Ura.ru. По данным системы, в первые сутки фильм принес более 226 млн рублей, а предпродажи составили почти 184 млн рублей.

    Создатели подчеркивают, что это не пересъемка советского фильма, а самостоятельная версия, объединившая мотивы сказки Карло Коллоди и «Золотого ключика» Алексея Толстого. По словам режиссера Игоря Волошина, сценарий соединяет два источника и предлагает современное прочтение, понятное и интересное новой аудитории, включая детей.

    Главную роль Буратино при помощи технологии «захвата движения» исполнила Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину – Анастасия Талызина, а Артемона – Марк Эйдельштейн. Роль Карабаса Барабаса исполнил Федор Бондарчук, Лису Алису – Виктория Исакова, кота Базилио – Александр Петров, черепаху Тортиллу – Светлана Немоляева.

    Музыку к фильму написал Алексей Рыбников, автор оригинального саундтрека 1975 года, вместе с сыном Дмитрием, обновив и переаранжировав знакомые мелодии. Особое внимание команда уделила финальной сцене, в которой участвовали более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию ставил Владимир Варнава.

    Ранее сообщалось, что «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 13:32 • Новости дня
    NYT: Мадуро отверг предложение США уехать в Турцию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть страну после предложения США о переезде в Турцию в декабре прошлого года, об этом газете The New York Times (NYT) сообщил американский чиновник.

    Соединенные Штаты сделали предложение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть страну и выехать в Турцию, однако венесуэльский лидер резко отказался, передает ТАСС. Американский чиновник сообщил изданию, что Вашингтон направил это предложение 23 декабря 2025 года.

    Как отмечает NYT, Мадуро «гневно отверг этот план», что, по словам источника, продемонстрировало его нежелание серьезно рассматривать любые инициативы со стороны США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    4 января 2026, 13:24 • Новости дня
    Названы возможные цели США после Венесуэлы

    The Guardian: Дания и Иран могут стать следующими целями США после Венесуэлы

    @ REUTERS/Lukas Barth

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле, пишет The Guardian.

    Как отмечает The Guardian, действия Вашингтона в Каракасе вызывают тревогу у руководства этих стран, передает РБК. По мнению издания, президент США Дональд Трамп ранее уже демонстрировал готовность к радикальным шагам в отношении Ирана и Дании.

    Газета напоминает, что несколькими днями ранее Трамп публично заявил, что «США вооружены и готовы прийти на помощь иранцам, протестующим в связи с падением курса валюты и ростом цен». Кроме того, в декабре американский лидер пригрозил Ирану «серьезными последствиями» за продолжение работы над ракетными и ядерными проектами.

    Кроме того, издание подчеркивает, что в Вашингтоне не скрывают интереса к Гренландии. В декабре датская военная разведка заявила, что США представляют угрозу национальной безопасности страны, после того как американские чиновники открыто говорили о планах установить контроль над этим регионом всеми доступными средствами.

    В ночь на 3 января американские военные провели операцию под названием «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу. В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в США. Ожидается, что пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    4 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Медведев указал на возможность повторения «венесуэльской операции» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон может повторить на Украине операцию, аналогичную той, что была проведена в Венесуэле против Николаса Мадуро, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По словам Медведева, в случае с Киевом у США даже больше оснований для подобных действий, чем в ситуации с Каракасом.

    «Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», – заявил он, комментируя возможный сценарий отстранения Владимира Зеленского.

    Медведев также подчеркнул, что устранение Зеленского от власти – вопрос самого ближайшего будущего. Он напомнил, что срок его полномочий уже давно истек, и отметил, что это признано, в том числе, европейскими странами. По его словам, киевскому руководству «точно не стоит расслабляться», а легитимного президента и правительства на Украине сейчас нет.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что ООН не может реально влиять на такие кризисы, как события в Венесуэле. Он отметил, что с момента создания этой структуры ее резолюции не заставляли стороны отказаться от насилия или прекратить международный терроризм. По словам политика, миру необходимы реальные механизмы международного права, способные обеспечить безопасность и достойную жизнь для миллиардов людей на планете.

    Ранее Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле примером двойных стандартов.

    Германии сочли атаку США на Венесуэлу сигналом для Украины.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.

    4 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил о подготовке к установлению в мире «права сильнейшего»

    Барро: Франция готовится к установлению в мире «права сильнейшего»

    Tекст: Вера Басилая

    Франция усиливает оборонный потенциал в ответ на силовые действия США в Венесуэле, считая необходимым готовиться к миру, где господствует принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    Франция готовится к миру, где будет действовать принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

    По словам главы МИД, Париж отмечает рост нарушений норм международного права и намерен перевооружаться, чтобы быть готовым к новым реалиям. Барро подчеркнул, что Франция рассматривает происходящее как наступление эпохи, когда международные отношения будут строиться на силе.

    Министр прокомментировал силовой захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединёнными Штатами, отметив, что Париж поддерживает отстранение Мадуро, но не одобряет выбранный Вашингтоном метод.

    «Франция принимает к сведению участившиеся нарушения принципов международного права <…> и готовится к миру, живущему по праву сильнейшего», – подчеркнул Барро. Он добавил, что применение силы допустимо только в рамках международных правил.

    Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция будет укреплять свои позиции не только военным, но и экономическим и моральным путем, чтобы защитить себя и Европу от будущих угроз.

    Глава МИД заверил, что Париж продолжит отстаивать основные принципы международного права, такие как уважение границ и право народов на самоопределение. Барро подчеркнул, что эти принципы остаются фундаментом для долгосрочного мира и стабильности.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил негативные последствия военной операции США по похищению венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал торопиться с оценками действий США в Венесуэле и заявил, что важнее сохранить политическую стабильность в стране.


    4 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Татарстане ввели план «Буран» из-за сильной метели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Татарстана ввели в действие план «Буран» в связи с обильными снегопадами и снежными заносами на дорогах.

    По информации пресс-службы главы республики, решение о введении плана с 14.00 4 января принял премьер-министр Алексей Песошин, передает РИА «Новости». В документе говорится, что меры будут действовать до полной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

    Введение плана «Буран» связано с резким ухудшением метеорологической обстановки. В регионе с субботы сохраняется метель, видимость снижается до одного километра, а ветер достигает 20 метров в секунду. В воскресенье непогода усилилась: местами видимость сократилась до 500 метров, порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах образовались ледяные участки, снежные заносы и каша.

    Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что днем в воскресенье из-за опасных погодных условий ограничено движение автобусов и грузовиков по всем федеральным трассам республики. Эти меры будут действовать до улучшения ситуации.

    По данным МЧС, в ночь на 5 января и утром в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель с видимостью менее одного километра и сложная обстановка на дорогах. Синоптики предупреждают о гололедице и новых снежных заносах.

    Ранее в Самарской области перекрыли трассы из-за сильной метели.

    4 января 2026, 22:38 • Новости дня
    Венгрия не поддержала заявление верховного представителя ЕС по Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава евродипломатии Кая Каллас в заявлении, которое поддержали 26 стран, кроме Венгрии, чьей подписи нет в перечне стран, подписавших документ, призвала стороны к сдержанности и соблюдению Устава ООН.

    В заявлении ЕС говорится о том, что члены Совета Безопасности ООН, каким являются США, несут «особую ответственность за соблюдение этих принципов как основы архитектуры международной безопасности».

    «ЕС неоднократно заявлял, что Николасу Мадуро не хватает легитимности демократически избранного президента, и выступал за мирный переход Венесуэлы к демократии в стране под руководством венесуэльцев», – сказано в заявлении.

    В документе указано и то, что ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, но при этом ЕС призывает решать эти проблемы «путем устойчивого сотрудничества при полном уважении международного права и принципов территориальной целостности и суверенитета».

    ЕС соучаствует в целях поддержки и содействия диалогу со всеми вовлеченными сторонами ради урегулирования кризиса под руководством венесуэльцев.

    «Уважение воли венесуэльского народа остается для Венесуэлы единственным способом восстановить демократию и разрешить нынешний кризис. В этот критический момент важно, чтобы все действующие лица в полной мере соблюдали права человека и международное гуманитарное право. Все политические заключенные, содержащиеся в настоящее время под стражей в Венесуэле, должны быть безоговорочно освобождены», – сказано в документе.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Кошта поддержал «мирную передачу власти в Венесуэле». Днем ранее Каллас уже называла Мадуро «недостаточно легитимным» президентом. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Москва призвала США освободить Мадуро.

    4 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Рубио: США не нужна венесуэльская нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты не нуждаются в венесуэльской нефти, но не допустят контроля над ней противниками американских властей, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты не испытывают потребности в нефти из Венесуэлы, однако не позволят, чтобы нефтяную промышленность страны контролировали противники американских властей, заявил Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News, передает ТАСС.

    Кроме того, Марко Рубио добавил, что американская сторона хотела бы видеть, чтобы доходы от экспорта нефти приносили пользу народу Венесуэлы.

    Рубио не исключил возможность проведения вооруженными силами США наземной операции на территории Венесуэлы. По его словам, президент Дональд Трамп всегда оставляет за собой различные варианты действий и имеет конституционное право отвечать на непосредственные угрозы стране.

    Рубио отметил, что военно-морская группировка США, находящаяся в Карибском бассейне, способна задерживать любые суда, направляющиеся в и из венесуэльских портов, что будет продолжено. Он добавил, что нефтяное эмбарго позволяет Вашингтону оказывать значительное влияние на ситуацию в Венесуэле.

    Ранее СМИ писали, что в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после захвата Николаса Мадуро американским спецназом.

    Агентство Bloomberg сообщало, Вашингтон рассматривает кандидатуру госсекретаря Марко Рубио на ключевую позицию в управлении Венесуэлой.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут разместить свои войска в Венесуэле. Он также сообщил, что США будут управлять Венесуэлой в переходный период.

    Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    4 января 2026, 10:24 • Новости дня
    Reuters: Экспорт нефти из Венесуэлы парализован из-за операции Трампа
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Поставки нефти из Венесуэлы оказались заблокированы из-за запрета портовым капитанам выпускать загруженные танкеры в рамках военной операции США, пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, близких к военным операциям.

    Экспорт нефти из Венесуэлы оказался фактически остановлен из-за военной операции, инициированной президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Коммерсант». По данным агентства, причиной стали задержки с выдачей разрешений капитанам портов на открытие и выпуск загруженных танкеров, что полностью парализовало отгрузку.

    Источники Reuters сообщают: «Экспорт нефти из Венесуэлы, который упал до минимума на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом блокады всех танкеров, находящихся под санкциями и заходящих в территориальные воды страны, теперь парализован». По информации сервиса TankerTrackers.com, несколько судов с сырой нефтью, предназначенных для США и Азии, не смогли выйти в море, а часть танкеров вообще покинула порт без груза.

    В частности, в главном нефтяном порту страны Хосе вчера не осуществлялась загрузка ни одного судна, добавляет Reuters. Приостановка экспорта распространяется и на те танкеры, которые застрахованы крупнейшим партнером государственной компании PDVSA – компанией Chevron. По мнению источников агентства и данным внутренних документов PDVSA, если ситуация не изменится, Венесуэла будет вынуждена сократить добычу нефти на ряде месторождений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские нефтяные компании смогут рассчитывать на компенсацию за изъятые в Венесуэле активы только при условии крупных инвестиций в нефтяную отрасль страны.

    Дональд Трамп заявил, что Венесуэла якобы в одностороннем порядке лишила США нефтяных активов на миллиарды долларов и закупала наступательное оружие, угрожающее США.

    4 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Военные США при похищении Мадуро убили значительную часть его охраны

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о хладнокровном убийстве части охраны президента Николаса Мадуро при его похищении.

    Американские военные убили значительную часть команды безопасности президента Николаса Мадуро при его похищении, передает ТАСС.

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что преступление произошло в субботу, 3 января, когда была похищена супруга Мадуро, первая леди Силия Флорес де Мадуро.

    Лопес подчеркнул, что национальные вооруженные силы решительно осуждают действия американских военных. По его словам, среди убитых были как солдаты, так и гражданские лица, в том числе женщины.

    Министр назвал действия американских военных «трусливыми и преступными», пообещав, что власти Венесуэлы примут необходимые меры для защиты национального суверенитета.

    Ранее в Венесуэле было введено чрезвычайное положение после захвата Николаса Мадуро и его супруги американским спецназом.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция по захвату Мадуро и ударам по инфраструктуре страны не считается военной акцией.

    Американские военные планировали операцию во время праздников, рассчитывая на отсутствие значительной части вооружённых сил Венесуэлы из-за увольнительных.

    На заседании Совета национальной обороны Венесуэлы вице-президент Делси Родригес заявила, что единственным президентом страны остаётся Николас Мадуро.

    4 января 2026, 23:53 • Новости дня
    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России

    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении за три вечерних часа воскресенья 41 украинского дрона самолетного типа над восемью регионами России.

    «С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов уничтожили над территорией Курской области, семь БПЛА – над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, шесть беспилотников сбиты над Рязанской областью.

    При этом по четыре дрона ликвидировали над территориями Белгородской и Липецкой областей, три – над территорией Владимирской области, еще два сбили над Тверской областью и один – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов в воскресенье сбили 253 украинских беспилотника над территорией России.

    4 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Грузия призвала Венесуэлу отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МИД Грузии в воскресенье в социальных сетях призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Грузинское внешнеполитическое ведомство в своем заявлении отмечает, что признание Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии было сделано «с грубым нарушением норм международного права» и поэтому «должно быть отменено как незаконное решение».

    В Тбилиси заявили, что «внимательно отслеживают события в Венесуэле и надеются на развитие процессов в лучших интересах народа этой страны».

    По мнению МИД Грузии, «учитывая национальные интересы Грузии и в соответствие с принципами международного права» Венесуэла должна отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

    Летом прошлого года председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе заявил о просьбе к Турции стать посредником перед Сирией в отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако новые власти Сирии пока не отозвали признания независимости от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

    Ранее известный грузинский дипломат Константин Жгенти в связи началом военных действий США против Венесуэлы рекомендовал министерству иностранных дел своей страны начать устанавливать контакты с оппозицией Венесуэлы для отзыва в будущем признания Каракасом независимости Абхазии и Южной Осетии

    4 января 2026, 09:16 • Новости дня
    Китай потребовал немедленного освобождения Мадуро и его супруги

    Китай потребовал немедленного освобождения Мадуро и его супруги
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай потребовал от американских властей обеспечить безопасность и немедленно отпустить президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой.

    Китай призвал США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, пишет ТАСС. В МИД КНР подчеркнули, что Вашингтон должен гарантировать личную безопасность Мадуро и его жены, а также отказаться от действий, направленных на подрыв государственной власти Венесуэлы.

    «Китайская сторона призывает американскую сторону обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить действия по подрыву государственной власти в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров», – сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

    Пекин настаивает на необходимости урегулирования ситуации исключительно мирными средствами, через переговоры. Подробностей о реакции Вашингтона или официальной позиции США по данному требованию пока не приводится.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва призвала США освободить Мадуро. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Даже на военной авиабазе Стюарт, куда прибыл самолет с Мадуро и его супругой, нашлись протестующие с плакатами.


    4 января 2026, 18:33 • Новости дня
    Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле «двойными стандартами»

    Tекст: Вера Басилая

    Попытка европейских стран оправдать действия США против Венесуэлы якобы «нелегитимностью» президента Николаса Мадуро не выдерживает критики, реакция стран Европы на то, что происходит в Каракасе является классическим случаем «двойных стандартов», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подверг жесткой критике позицию Европы по событиям в Венесуэле, заявив, что попытка оправдать действия США ссылками на «нелегитимность» Николаса Мадуро совершенно несостоятельна, передает ТАСС.

    Медведев отметил, что ранее «европейские дурачки» не ставили под сомнение легитимность Мадуро.

    Он назвал реакцию европейских государств классическим примером «двойных стандартов». По его мнению, европейские политики «лепечут о мифической «поддержке демократии» в Венесуэле», пытаясь оправдать действия Вашингтона и грубое нарушение международного права.

    Медведев также допустил сценарий, при котором по «венесуэльскому образцу» может быть осуществлен захват и других политических лидеров, например, канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По его словам, «похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале», и он не считает, что такого политика можно было бы пожалеть.

    Он подчеркнул, что действия США против Венесуэлы, включая попытки захвата лидера страны, – это агрессия и разрушение основ международного права. Медведев отметил, что в случае, если бы подобное произошло с более мощной страной, это могло бы привести к объявлению войны.

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил двойные стандарты Евросоюза.

    Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о поддержке ЕС «мирной и инклюзивной передачи власти в Венесуэле».

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил об усилении оборонного потенциала страны из-за действий США в Венесуэле.

    Глава евродипломатии Кая Каллас, заявила, что ЕС призвал к сдержанности и выразил сомнения в легитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для Берлина важнее политическая стабильность в Венесуэле, чем быстрые оценки действий США.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.

