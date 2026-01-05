  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ
    У Мадуро нашлись защитники в Соединенных Штатах
    Дробницкий назвал вероятные цели новых операций США
    Эксперт оценил влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные интересы России
    На Украине начали массово отчислять студентов
    Пушилин перечислил изменения на фронте в ДНР
    Трамп объяснил, зачем США контроль над Гренландией
    Медведев допустил повторение «венесуэльской операции» на Украине
    The Guardian назвала следующие цели Трампа после Венесуэлы
    NYT узнала о предложенном США убежище для Мадуро
    5 января 2026, 06:25 • Новости дня

    Более 30 кубинцев погибли во время атаки США на Венесуэлу

    На Кубе объявили траур о 32 погибших при атаке США на Венесуэлу кубинцах

    Tекст: Катерина Туманова

    При исполнении служебных обязанностей в Венесуэле утром 3 января в ходе атаки США на страну погибли 32 кубинца, которые обеспечивали там безопасность.

    «Ранним утром 3 января 2026 года в ходе боевых действий погибли 32 кубинца, выполнявшие задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны», –  пишет кубинская газета Granma.

    Как указывает издание, кубинцы, следуя своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, «с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою, либо в результате бомбардировок».

    «Жертвы очередного преступного акта агрессии и государственного терроризма, комбатанты своими героическими действиями воплотили солидарность миллионов соотечественников. Революционное правительство организует соответствующие акции, чтобы отдать им должное», – отмечено в газете.

    Напомним, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. NYT сообщила, что в понедельника, 5 января, Мадуро предъявят обвинения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп в интервью NYP заявил, что давний союзник Венесуэлы Куба вскоре падёт, так как находится в плачевном состоянии.

    4 января 2026, 16:39 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    События в Венесуэле должны быть уроком для Грузии в плане отношений с большим и сильным соседом, заявил в воскресенье исполнительный секретарь партии «Единая нейтральная Грузия» Вахтанг Шакаришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия должна принять случившееся в Венесуэле как еще один урок – когда у тебя есть большой и сильный сосед, то нельзя оказываться в лагере противостоящих ему в надежде на гипотетическую помощь извне», – заявил Шакаришвили, сообщает телекомпания POSTV.

    «Это реальность. Грузии нельзя оказываться в лагере тех, кто воюет с Россией», – отметил политик.

    По словам Вахтанга Шакаришвили, Украина уже оказалась в разрушившей эту страну войне.

    «Грузии же такая политика в 2008 году принесла войну и «оккупацию» территорий, поэтому надо работать над нейтралитетом Грузии!» – заявил исполнительный секретарь «Единой нейтральной Грузии».

    Ранее этот политик назвал «абсурдной» существующую в Конституции Грузии с 2017 года статью о курсе в НАТО и Евросоюз. На съезде партии в начале декабря прошлого года было заявлено о ее участии в парламентских выборах-2028.

    МИД Грузии в воскресенье в социальных сетях призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией.

    4 января 2026, 13:32 • Новости дня
    NYT: Мадуро отверг предложение США уехать в Турцию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть страну после предложения США о переезде в Турцию в декабре прошлого года, об этом газете The New York Times (NYT) сообщил американский чиновник.

    Соединенные Штаты сделали предложение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть страну и выехать в Турцию, однако венесуэльский лидер резко отказался, передает ТАСС. Американский чиновник сообщил изданию, что Вашингтон направил это предложение 23 декабря 2025 года.

    Как отмечает NYT, Мадуро «гневно отверг этот план», что, по словам источника, продемонстрировало его нежелание серьезно рассматривать любые инициативы со стороны США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 13:24 • Новости дня
    Названы возможные цели США после Венесуэлы

    The Guardian: Дания и Иран могут стать следующими целями США после Венесуэлы

    Названы возможные цели США после Венесуэлы
    @ REUTERS/Lukas Barth

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле, пишет The Guardian.

    Как отмечает The Guardian, действия Вашингтона в Каракасе вызывают тревогу у руководства этих стран, передает РБК. По мнению издания, президент США Дональд Трамп ранее уже демонстрировал готовность к радикальным шагам в отношении Ирана и Дании.

    Газета напоминает, что несколькими днями ранее Трамп публично заявил, что «США вооружены и готовы прийти на помощь иранцам, протестующим в связи с падением курса валюты и ростом цен». Кроме того, в декабре американский лидер пригрозил Ирану «серьезными последствиями» за продолжение работы над ракетными и ядерными проектами.

    Кроме того, издание подчеркивает, что в Вашингтоне не скрывают интереса к Гренландии. В декабре датская военная разведка заявила, что США представляют угрозу национальной безопасности страны, после того как американские чиновники открыто говорили о планах установить контроль над этим регионом всеми доступными средствами.

    В ночь на 3 января американские военные провели операцию под названием «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу. В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в США. Ожидается, что пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    4 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США

    Посол Дании призвал уважать целостность страны после публикации карты Гренландии

    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    @ Anne-Sophie Wittwer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после публикации жены замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США.

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после появления в соцсети карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США, передает ТАСС.

    Серенсен отметил, что Дания и США являются близкими союзниками, и их сотрудничество должно продолжаться. Он подчеркнул, что безопасность США тесно связана с безопасностью Гренландии и Дании, при этом Гренландия уже входит в состав НАТО.

    Ранее 22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри после решения Дональда Трампа о назначении спецпосланника по Гренландии. Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии, заявив, что Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности и будет защищать интересы США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    Спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в Соединенные Штаты, где пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    СМИ писали, что следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле могут стать Дания и Иран.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил уверенность, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого требуется серьезная подготовка.

    4 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Медведев указал на возможность повторения «венесуэльской операции» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон может повторить на Украине операцию, аналогичную той, что была проведена в Венесуэле против Николаса Мадуро, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По словам Медведева, в случае с Киевом у США даже больше оснований для подобных действий, чем в ситуации с Каракасом.

    «Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», – заявил он, комментируя возможный сценарий отстранения Владимира Зеленского.

    Медведев также подчеркнул, что устранение Зеленского от власти – вопрос самого ближайшего будущего. Он напомнил, что срок его полномочий уже давно истек, и отметил, что это признано, в том числе, европейскими странами. По его словам, киевскому руководству «точно не стоит расслабляться», а легитимного президента и правительства на Украине сейчас нет.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что ООН не может реально влиять на такие кризисы, как события в Венесуэле. Он отметил, что с момента создания этой структуры ее резолюции не заставляли стороны отказаться от насилия или прекратить международный терроризм. По словам политика, миру необходимы реальные механизмы международного права, способные обеспечить безопасность и достойную жизнь для миллиардов людей на планете.

    Ранее Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле примером двойных стандартов.

    Германии сочли атаку США на Венесуэлу сигналом для Украины.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.

    4 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил о подготовке к установлению в мире «права сильнейшего»

    Барро: Франция готовится к установлению в мире «права сильнейшего»

    Tекст: Вера Басилая

    Франция усиливает оборонный потенциал в ответ на силовые действия США в Венесуэле, считая необходимым готовиться к миру, где господствует принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    Франция готовится к миру, где будет действовать принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

    По словам главы МИД, Париж отмечает рост нарушений норм международного права и намерен перевооружаться, чтобы быть готовым к новым реалиям. Барро подчеркнул, что Франция рассматривает происходящее как наступление эпохи, когда международные отношения будут строиться на силе.

    Министр прокомментировал силовой захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединёнными Штатами, отметив, что Париж поддерживает отстранение Мадуро, но не одобряет выбранный Вашингтоном метод.

    «Франция принимает к сведению участившиеся нарушения принципов международного права <…> и готовится к миру, живущему по праву сильнейшего», – подчеркнул Барро. Он добавил, что применение силы допустимо только в рамках международных правил.

    Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция будет укреплять свои позиции не только военным, но и экономическим и моральным путем, чтобы защитить себя и Европу от будущих угроз.

    Глава МИД заверил, что Париж продолжит отстаивать основные принципы международного права, такие как уважение границ и право народов на самоопределение. Барро подчеркнул, что эти принципы остаются фундаментом для долгосрочного мира и стабильности.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил негативные последствия военной операции США по похищению венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал торопиться с оценками действий США в Венесуэле и заявил, что важнее сохранить политическую стабильность в стране.


    4 января 2026, 21:35 • Новости дня
    Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией

    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости контроля Соединенными Штатами над Гренландией в целях обороны, передает ТАСС.

    В интервью журналу The Atlantic Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обороны.

    По словам Трампа, остров, который является автономной территорией Дании, окружен российскими и китайскими судами. Он отметил стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Датские власти призвали уважать территориальную целостность страны после этой публикации.

    СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Политолог Дмитрий Дробницкий оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    5 января 2026, 05:12 • Новости дня
    Президент США заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

    Президент США заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

    4 января 2026, 22:38 • Новости дня
    Венгрия не поддержала заявление верховного представителя ЕС по Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава евродипломатии Кая Каллас в заявлении, которое поддержали 26 стран, кроме Венгрии, чьей подписи нет в перечне стран, подписавших документ, призвала стороны к сдержанности и соблюдению Устава ООН.

    В заявлении ЕС говорится о том, что члены Совета Безопасности ООН, каким являются США, несут «особую ответственность за соблюдение этих принципов как основы архитектуры международной безопасности».

    «ЕС неоднократно заявлял, что Николасу Мадуро не хватает легитимности демократически избранного президента, и выступал за мирный переход Венесуэлы к демократии в стране под руководством венесуэльцев», – сказано в заявлении.

    В документе указано и то, что ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, но при этом ЕС призывает решать эти проблемы «путем устойчивого сотрудничества при полном уважении международного права и принципов территориальной целостности и суверенитета».

    ЕС соучаствует в целях поддержки и содействия диалогу со всеми вовлеченными сторонами ради урегулирования кризиса под руководством венесуэльцев.

    «Уважение воли венесуэльского народа остается для Венесуэлы единственным способом восстановить демократию и разрешить нынешний кризис. В этот критический момент важно, чтобы все действующие лица в полной мере соблюдали права человека и международное гуманитарное право. Все политические заключенные, содержащиеся в настоящее время под стражей в Венесуэле, должны быть безоговорочно освобождены», – сказано в документе.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Кошта поддержал «мирную передачу власти в Венесуэле». Днем ранее Каллас уже называла Мадуро «недостаточно легитимным» президентом. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Москва призвала США освободить Мадуро.

    4 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Рубио: США не нужна венесуэльская нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты не нуждаются в венесуэльской нефти, но не допустят контроля над ней противниками американских властей, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты не испытывают потребности в нефти из Венесуэлы, однако не позволят, чтобы нефтяную промышленность страны контролировали противники американских властей, заявил Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News, передает ТАСС.

    Кроме того, Марко Рубио добавил, что американская сторона хотела бы видеть, чтобы доходы от экспорта нефти приносили пользу народу Венесуэлы.

    Рубио не исключил возможность проведения вооруженными силами США наземной операции на территории Венесуэлы. По его словам, президент Дональд Трамп всегда оставляет за собой различные варианты действий и имеет конституционное право отвечать на непосредственные угрозы стране.

    Рубио отметил, что военно-морская группировка США, находящаяся в Карибском бассейне, способна задерживать любые суда, направляющиеся в и из венесуэльских портов, что будет продолжено. Он добавил, что нефтяное эмбарго позволяет Вашингтону оказывать значительное влияние на ситуацию в Венесуэле.

    Ранее СМИ писали, что в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после захвата Николаса Мадуро американским спецназом.

    Агентство Bloomberg сообщало, Вашингтон рассматривает кандидатуру госсекретаря Марко Рубио на ключевую позицию в управлении Венесуэлой.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут разместить свои войска в Венесуэле. Он также сообщил, что США будут управлять Венесуэлой в переходный период.

    Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    4 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Сенатор Клишас: США отказали Западному полушарию в праве на суверенитет

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе обсуждения с представителями СМИ президент Дональд Трамп фактически выразил позицию США о непризнании полного суверенитета государств Западного полушария, считает сенатор Андрей Клишас.

    Сенатор Андрей Клишас заявил, что США фактически отказали странам Западного полушария в праве на суверенитет, об этом он написал в Telegram-канале. По его словам, это стало ясно после общения Дональда Трампа с журналистами.

    Клишас отметил, что Трамп в ходе разговора с представителями СМИ «мимоходом отказал в праве на суверенитет всем странам Западного полушария». Сенатор подчеркнул, что европейским государствам следует быть готовыми к подобному отношению со стороны США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении Вашингтона обеспечить безусловное лидерство США в Западном полушарии в рамках обновленной стратегии национальной безопасности.

    4 января 2026, 10:24 • Новости дня
    Reuters: Экспорт нефти из Венесуэлы парализован из-за операции Трампа
    Reuters: Экспорт нефти из Венесуэлы парализован из-за операции Трампа
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Поставки нефти из Венесуэлы оказались заблокированы из-за запрета портовым капитанам выпускать загруженные танкеры в рамках военной операции США, пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, близких к военным операциям.

    Экспорт нефти из Венесуэлы оказался фактически остановлен из-за военной операции, инициированной президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Коммерсант». По данным агентства, причиной стали задержки с выдачей разрешений капитанам портов на открытие и выпуск загруженных танкеров, что полностью парализовало отгрузку.

    Источники Reuters сообщают: «Экспорт нефти из Венесуэлы, который упал до минимума на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом блокады всех танкеров, находящихся под санкциями и заходящих в территориальные воды страны, теперь парализован». По информации сервиса TankerTrackers.com, несколько судов с сырой нефтью, предназначенных для США и Азии, не смогли выйти в море, а часть танкеров вообще покинула порт без груза.

    В частности, в главном нефтяном порту страны Хосе вчера не осуществлялась загрузка ни одного судна, добавляет Reuters. Приостановка экспорта распространяется и на те танкеры, которые застрахованы крупнейшим партнером государственной компании PDVSA – компанией Chevron. По мнению источников агентства и данным внутренних документов PDVSA, если ситуация не изменится, Венесуэла будет вынуждена сократить добычу нефти на ряде месторождений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские нефтяные компании смогут рассчитывать на компенсацию за изъятые в Венесуэле активы только при условии крупных инвестиций в нефтяную отрасль страны.

    Дональд Трамп заявил, что Венесуэла якобы в одностороннем порядке лишила США нефтяных активов на миллиарды долларов и закупала наступательное оружие, угрожающее США.

    4 января 2026, 20:19 • Новости дня
    Военные США при похищении Мадуро убили значительную часть его охраны

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о хладнокровном убийстве части охраны президента Николаса Мадуро при его похищении.

    Американские военные убили значительную часть команды безопасности президента Николаса Мадуро при его похищении, передает ТАСС.

    Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что преступление произошло в субботу, 3 января, когда была похищена супруга Мадуро, первая леди Силия Флорес де Мадуро.

    Лопес подчеркнул, что национальные вооруженные силы решительно осуждают действия американских военных. По его словам, среди убитых были как солдаты, так и гражданские лица, в том числе женщины.

    Министр назвал действия американских военных «трусливыми и преступными», пообещав, что власти Венесуэлы примут необходимые меры для защиты национального суверенитета.

    Ранее в Венесуэле было введено чрезвычайное положение после захвата Николаса Мадуро и его супруги американским спецназом.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция по захвату Мадуро и ударам по инфраструктуре страны не считается военной акцией.

    Американские военные планировали операцию во время праздников, рассчитывая на отсутствие значительной части вооружённых сил Венесуэлы из-за увольнительных.

    На заседании Совета национальной обороны Венесуэлы вице-президент Делси Родригес заявила, что единственным президентом страны остаётся Николас Мадуро.

    4 января 2026, 16:05 • Новости дня
    Грузия призвала Венесуэлу отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    МИД Грузии в воскресенье в социальных сетях призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Грузинское внешнеполитическое ведомство в своем заявлении отмечает, что признание Венесуэлой независимости Абхазии и Южной Осетии было сделано «с грубым нарушением норм международного права» и поэтому «должно быть отменено как незаконное решение».

    В Тбилиси заявили, что «внимательно отслеживают события в Венесуэле и надеются на развитие процессов в лучших интересах народа этой страны».

    По мнению МИД Грузии, «учитывая национальные интересы Грузии и в соответствие с принципами международного права» Венесуэла должна отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

    Летом прошлого года председатель комитета парламента Грузии по международным отношениям Николоз Самхарадзе заявил о просьбе к Турции стать посредником перед Сирией в отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако новые власти Сирии пока не отозвали признания независимости от Грузии Абхазии и Южной Осетии.

    Ранее известный грузинский дипломат Константин Жгенти в связи началом военных действий США против Венесуэлы рекомендовал министерству иностранных дел своей страны начать устанавливать контакты с оппозицией Венесуэлы для отзыва в будущем признания Каракасом независимости Абхазии и Южной Осетии

    4 января 2026, 09:16 • Новости дня
    Китай потребовал немедленного освобождения Мадуро и его супруги

    МИД КНР потребовал немедленного освобождения Мадуро и его супруги

    Китай потребовал немедленного освобождения Мадуро и его супруги
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Китай потребовал от американских властей обеспечить безопасность и немедленно отпустить президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой.

    Китай призвал США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, пишет ТАСС. В МИД КНР подчеркнули, что Вашингтон должен гарантировать личную безопасность Мадуро и его жены, а также отказаться от действий, направленных на подрыв государственной власти Венесуэлы.

    «Китайская сторона призывает американскую сторону обеспечить личную безопасность президента Мадуро и его супруги, немедленно освободить президента Мадуро и его супругу, прекратить действия по подрыву государственной власти в Венесуэле и решать проблемы путем диалога и переговоров», – сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

    Пекин настаивает на необходимости урегулирования ситуации исключительно мирными средствами, через переговоры. Подробностей о реакции Вашингтона или официальной позиции США по данному требованию пока не приводится.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва призвала США освободить Мадуро. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Даже на военной авиабазе Стюарт, куда прибыл самолет с Мадуро и его супругой, нашлись протестующие с плакатами.


