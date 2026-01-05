Психолог Хорс рассказал о способах справиться с постновогодней депрессией

Tекст: Катерина Туманова

По словам Хорса, если человек ставил перед собой множество задач, но не смог их реализовать, он может испытывать негативные эмоции не столько из-за неудачи, сколько из-за завышенных ожиданий и ошибочного убеждения, что несбывшиеся планы – это плохо.

Психолог посоветовал написать на листе бумаги пять пунктов, которые помогут легче пережить этот период.

«Первое – реальность, это то, как есть, а не то, как я хочу. Второе, если реальность другая, чем я хочу, – это не хорошо и не плохо, это норма жизни. Третье, – моя жизнь, то есть реальность не во всем другая, чем я хочу, а только частично, значит, такая, как я хочу. Четвертое, если она всего лишь частично не такая, как я хочу, это не значит, будто что-то плохое произошло. И пятое, – это не мои упущения, а мои направления для дальнейшего развития», – пояснил специалист в эфире радио Sputnik.

Еще одной причиной плохого самочувствия после праздников Хорс назвал неправильную организацию отдыха. Многие возвращаются к работе, не почувствовав отдыха, потому что нарушали режим дня, переедали, употребляли алкоголь и не уделяли внимание физической активности.

Психолог рекомендует в праздничные дни соблюдать режим, просыпаться чуть позже обычного рабочего времени, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом и исключить алкоголь – тогда организм за неделю полноценно отдохнет и восстановится.

