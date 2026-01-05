  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    У Мадуро нашлись защитники в Соединенных Штатах
    Дробницкий назвал вероятные цели новых операций США
    Эксперт оценил влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные интересы России
    На Украине начали массово отчислять студентов
    Пушилин перечислил изменения на фронте в ДНР
    Трамп объяснил, зачем США контроль над Гренландией
    Медведев допустил повторение «венесуэльской операции» на Украине
    The Guardian назвала следующие цели Трампа после Венесуэлы
    NYT узнала о предложенном США убежище для Мадуро
    5 января 2026, 05:40 • Новости дня

    Части устройства для теракта против генерала Кириллова доставлялись из Варшавы

    Tекст: Катерина Туманова

    Части самодельного взрывного устройства (СВУ) для покушения на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова доставляли в Москву из Варшавы под видом строительных товаров.

    «Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление», – рассказал ТАСС один из участников судебного процесса.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки составных частей взрывного устройства – Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, а также куратора теракта Миржалола Одилова.

    Они находятся в международном розыске и внесены в перечень террористов и экстремистов. Уголовное дело в отношении указанных лиц выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

    Напомним, генерал Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства. Второй Западный окружной военный суд закрыл от прессы рассмотрение дела. Отмечалось также, что по этому делу двое из четырех обвиняемых признали вину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов вручил  Звезду Героя России вдове погибшего генерала Кириллова. У мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Московской области установили бюст руководившему войсками РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.

    4 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили 1 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    За четыре дня с начала проката сказочный фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

    С 1 января 2026 года картину уже посмотрели свыше 1,8 млн зрителей, передает Ura.ru. По данным системы, в первые сутки фильм принес более 226 млн рублей, а предпродажи составили почти 184 млн рублей.

    Создатели подчеркивают, что это не пересъемка советского фильма, а самостоятельная версия, объединившая мотивы сказки Карло Коллоди и «Золотого ключика» Алексея Толстого. По словам режиссера Игоря Волошина, сценарий соединяет два источника и предлагает современное прочтение, понятное и интересное новой аудитории, включая детей.

    Главную роль Буратино при помощи технологии «захвата движения» исполнила Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину – Анастасия Талызина, а Артемона – Марк Эйдельштейн. Роль Карабаса Барабаса исполнил Федор Бондарчук, Лису Алису – Виктория Исакова, кота Базилио – Александр Петров, черепаху Тортиллу – Светлана Немоляева.

    Музыку к фильму написал Алексей Рыбников, автор оригинального саундтрека 1975 года, вместе с сыном Дмитрием, обновив и переаранжировав знакомые мелодии. Особое внимание команда уделила финальной сцене, в которой участвовали более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию ставил Владимир Варнава.

    Ранее сообщалось, что «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Татарстане ввели план «Буран» из-за сильной метели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Татарстана ввели в действие план «Буран» в связи с обильными снегопадами и снежными заносами на дорогах.

    По информации пресс-службы главы республики, решение о введении плана с 14.00 4 января принял премьер-министр Алексей Песошин, передает РИА «Новости». В документе говорится, что меры будут действовать до полной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

    Введение плана «Буран» связано с резким ухудшением метеорологической обстановки. В регионе с субботы сохраняется метель, видимость снижается до одного километра, а ветер достигает 20 метров в секунду. В воскресенье непогода усилилась: местами видимость сократилась до 500 метров, порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах образовались ледяные участки, снежные заносы и каша.

    Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что днем в воскресенье из-за опасных погодных условий ограничено движение автобусов и грузовиков по всем федеральным трассам республики. Эти меры будут действовать до улучшения ситуации.

    По данным МЧС, в ночь на 5 января и утром в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель с видимостью менее одного километра и сложная обстановка на дорогах. Синоптики предупреждают о гололедице и новых снежных заносах.

    Ранее в Самарской области перекрыли трассы из-за сильной метели.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 16:34 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы сил ПВО были уничтожены семь беспилотников, летевших в сторону российской столицы, всего сбили десять дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max. Общее число сбитых дронов достигло десяти штук.

    По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

    Силы ПВО также уничтожили летевший на Москву беспилотник.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 23:53 • Новости дня
    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России

    Более 40 дронов уничтожили силы ПВО за три часа над регионами России

    Более 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении за три вечерних часа воскресенья 41 украинского дрона самолетного типа над восемью регионами России.

    «С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 дронов уничтожили над территорией Курской области, семь БПЛА – над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, шесть беспилотников сбиты над Рязанской областью.

    При этом по четыре дрона ликвидировали над территориями Белгородской и Липецкой областей, три – над территорией Владимирской области, еще два сбили над Тверской областью и один – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов в воскресенье сбили 253 украинских беспилотника над территорией России.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 25 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат был сбит на подлете к столице, специалисты экстренных служб заняты на месте падения обломков, общее число уничтоженных дронов на подлете к Москве достигло 25 штук, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Max. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число сбитых дронов на подлете к Москве достигло 25 штук.

    Ранее Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 24 беспилотника на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 10:12 • Новости дня
    В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    Росавиация: В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково сняты, сообщила Росавиация.

    Как сообщается в Telegram-канале представителя ведомства, ограничения действовали временно и были связаны с необходимостью соблюдения мер безопасности.

    «Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в публикации.

    Напомним, утром в воскресенье Росавиация ввела ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту «Внуково».

    До этого аэропорты Саратова и Ярославля вернулись к штатной работе.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 19:51 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 36 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Четыре беспилотника были сбиты на подлёте к Москве, всего уничтожено 36 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Max, что силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на город. До этого были сбиты еще три дрона. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА выросло до 36 дронов.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число уничтоженных дронов на подлете к столице достигло 32.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 11:36 • Новости дня
    В крупном ДТП в Ростовской области погибли четыре человека

    МЧС: В крупном ДТП в Ростовской области погибли четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Аксайском районе Ростовской области четыре человека погибли и еще двое пострадали, сообщило ГУ МЧС по региону.

    По информации, опубликованной в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на 1042-м километре трассы М-4 «Дон», недалеко от поселка Красный Колос. Там столкнулись пять легковых автомобилей и большегруз.

    Сейчас спасатели ликвидируют последствия происшествия. От МЧС России к работам на месте аварии привлечены 13 специалистов и четыре единицы техники.

    В конце декабря в Нижегородской области большегруз столкнулся с двумя легковыми автомобилями, погибли четыре человека.

    В ноябре в ДТП на мосту под Пензой погибли три человека.

    Комментарии (0)
    5 января 2026, 00:25 • Новости дня
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    Пушков напомнил, чем оборачивался «триумф» США в других странах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Действиям и особенно заявлениям американского президента Дональда Трампа не откажешь в эффектности. Их эффективность – другое дело, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, вспоминая предыдущие военные «победы» США.

    «Предыдущие президенты США тоже были в восторге от своих побед в Ираке, Афганистане, Ливии. Все они торопились объявить о своем триумфе, тогда как временный триумф в итоге оборачивался либо поражением, как в Афганистане, либо катастрофой, как в Ливии и в Ираке, где США завязли на долгие годы», напомнил сенатор.

    Пушков привел цитату Трампа на телевидении, когда он в очередной раз восхищался собой, своим решением и атакой на Венесуэлу.

    «Мы должны дать шанс, чтобы после того, как мы сделали эту невероятную вещь, кто-то другой пришел к власти... Мы должны это сделать снова. Мы можем сделать это снова! Никто не сможет нас остановить. Никто не способен на это», – привел сенатор заявление Трампа на телеканале FoxNews.

    Сенатор отметил, что, напав на Венесуэлу, захватив ее президента, США нарушили все нормы, вновь переполошили весь мир и вернули его к дикому империализму XIX века, по сути, возродив понятие Дикого Запада.

    «The Wild West – в том смысле, что США вновь присвоили себе право творить в Западном полушарии то, что хотят. Но каким будет конечный результат? Не обернется ли «триумф» катастрофой?», – задался риторическим вопросом сенатор Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Рубио назвал удары по Венесуэле прикрытием для задержания Мадуро, он также заявил, что операция США в Венесуэле не была военной. При этом в результате атаки США на Венесуэлу погибли 80 человек, среди которых есть как гражданские, так и представители сил безопасности.

    Комментарии (3)
    4 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе 20-градусных морозов в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие дни температура воздуха в Москве начнет понижаться, а к концу недели ожидаются ночные морозы до минус 22 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Первые двадцатиградусные морозы ожидаются в Москве к концу следующей недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, уже с начала недели температурный фон в Центральной России начнет постепенно снижаться, а к 5 января в столице будет от двух до пяти градусов мороза.

    К Рождеству температура опустится до четырех–семи градусов ниже нуля. «К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский антициклон, и столбики ночных термометров могут опуститься до -17...-22 °C, местами до -25 °C, что на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы», – рассказал Тишковец.

    Таким образом, москвичей и жителей области ждут аномальные холода, значительно превышающие средние значения января. Специалисты советуют заранее подготовиться к резкому похолоданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 18:00 • Новости дня
    В Ростовской области задержали предполагаемого виновника ДТП с четырьмя погибшими

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водителя грузового автомобиля Mercedes, который, по предварительным данным, стал виновником крупного ДТП с четырьмя погибшими на трассе «М-4 Дон» в Аксайском районе Ростовской области, задержали сотрудники полиции.

    Мужчина 1988 года рождения был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса России, сообщило ГУ МЧС по Ростовской области в Telegram-канале.

    Напомним, в воскресенье в результате крупного ДТП в Аксайском районе Ростовской области погибли четыре человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 11:24 • Новости дня
    Мосгорсуд подтвердил изъятие имущества экс-главы кабмина КЧР на 40 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал законным решение об изъятии имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева и его родственников на сумму более 40 млрд рублей.

    Суд постановил оставить предыдущее решение без изменений, а жалобу – без удовлетворения, передает РИА «Новости». Инициаторами иска выступили первый замгенпрокурора и Федеральное агентство по управлению госимуществом.

    Прокуратура заявляла, что Кайшев, став чиновником с нарушением антикоррупционного законодательства, продолжал вести коммерческую деятельность. В суде были подтверждены доводы, что Кайшев незаконно приобрел права на земельные участки и производственные объекты, которые были использованы для создания агропромышленных предприятий.

    Также Кайшев получил права на объекты недвижимости и транспорт, часть которых оформил на родственников и знакомых. В материалах дела указано, что за время работы на госслужбе его доход составлял всего 499 тыс. рублей, однако он владел дорогостоящим имуществом.

    В числе ответчиков по делу также указаны Нурет, Елена и Юрий Кайшевы, Ирина Леонова, Артем Мачульский и ООО «Понтос Плаза».

    В сентябре в Москве суд принял решение о передаче государству активов бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его семьи на сумму почти 42 млрд рублей.

    Комментарии (5)
    4 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 39 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    На подлёте к Москве сбиты еще три беспилотника, всего уничтожено 39 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Три беспилотных летательных аппарата были сбиты силами ПВО Минобороны на подлете к Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Max. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 36 беспилотников на подлете к столице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 22:13 • Новости дня
    В киберполиции указали личные данные, которые нельзя передавать посторонним

    Tекст: Катерина Туманова

    Раскрытие, даже по ошибке, паспортных данных, кодов доступа и других важных сведений может привести к краже денег или использованию вашей личности, напомнили эксперты киберполиции МВД России.

    «Паспорт, ИНН, СНИЛС. Фотография паспорта в ответ на просьбу «подтвердить личность» – прямой путь к краже. Коды доступа: любые одноразовые пароли из SMS или push-уведомлений. Их не запрашивают – их воруют», – предупредили эксперты в Telegram-канале «Вестник киберполиции Росии».

    Не стоит раскрывать и свой адрес, текущее местоположение, привычные маршруты или номера близких, особенно в открытых профилях в интернете. Эти данные превращаются в инструмент против их владельца и его семьи.

    Комбинация имени, даты рождения и номера телефона позволяет подобрать пароль или получить доступ к электронной почте, а также оформить кредит на потенциальную жертву аферистов.

    Эксперты подчеркивают: настоящие службы безопасности не требуют отправки кодов, фото документов или других личных данных якобы «для защиты».

    Любая передача персональных данных посторонним ставит под угрозу финансовую жизнь, репутацию и безопасность.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты киберполиции представили алгоритм действий при обмане по телефону. В МВД раскрыли схемы обмана, при которых жертва сама звонит мошенникам. В МВД раскрыли «праздничные приманки» аферистов в предновогодние дни.

    Комментарии (0)
    4 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Автомобилевоз с восемью машинами сгорел на трассе в Красноярском крае

    МЧС: Автомобилевоз с восемью машинами сгорел на трассе в Красноярском крае

    Tекст: Валерия Городецкая

    На трассе возле поселка Сухая Балка в Красноярском крае сгорел автомобилевоз с восемью легковыми машинам, сообщили в краевом ГУ МЧС.

    «Сгорел автовоз с легковыми автомобилями на площади 60 кв. метров. Погибших, пострадавших нет», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

    Сигнал о возгорании поступил 4 января в 13.12 по местному времени. Огонь полностью охватил восемь легковых автомобилей, находившихся на платформе автовоза.

    Для ликвидации пожара на место прибыли три пожарных автомобиля и 12 сотрудников МЧС.

    В декабре в Новой Москве после взрыва полностью сгорел автомобиль.

    В сентябре грузовик загорелся в Северо-Западном тоннеле Москвы.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    МИД Франции: Париж готовится к установлению в мире «права сильнейшего»
    Терапевт рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    В Татарстане ввели план «Буран»
    Умерла актриса из «Слова пацана»