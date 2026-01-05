В Росстандарте рассказали о ситуации с праворульными автомобилями

Tекст: Катерина Туманова

«Пока никаких рестрикций в отношении праворульных машин нет и не предполагается», – сказал он ТАСС.

Шалаев уточнил, что ведомство рассматривает возможность внесения изменений в существующие ГОСТы с 2026 года. Новые требования могут усложнить процедуру подтверждения соответствия праворульных автомобилей установленным стандартам.

При этом Шалаев отдельно отметил, что вопрос о полном запрете праворульных машин на территории России не стоит и такие меры не обсуждаются.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре МВД России отказалось вводить ограничения на праворульные автомобили.



