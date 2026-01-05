  • Новость часаБолее 40 дронов уничтожены силами ПВО за три вечерних часа над регионами России
    5 января 2026, 01:50 • Новости дня

    Адвокат Лурье высказалась об освобождении квартиры певицей Долиной 5 января

    Tекст: Катерина Туманова

    Полина Лурье, купившая квартиру певицы Ларисы Долиной, не знает, получит ли жилье 5 января, согласно договоренности, сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

    «Передаст она Лурье в этот день квартиру или нет, мы пока такой информацией не располагаем», – сказала она ТАСС.

    Свириденко уточнила, что Долина через адвоката ранее обещала съехать к 5 января. Лурье просила ее это сделать к 30 декабря, на что получила отказ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках после решения суда о передаче недвижимости Полине Лурье.

    Певица обещала съехать из квартиры в Хамовниках до 5 января. Представитель Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о требовании немедленно выселить артистку, поскольку Лурье осталась без жилья. В конце декабря Долина решила не обжаловать постановление суда о выселении.

    Долина согласилась освободить квартиру до 10 января, пояснив, что требуется время на сбор вещей.


    4 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили 1 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    За четыре дня с начала проката сказочный фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

    С 1 января 2026 года картину уже посмотрели свыше 1,8 млн зрителей, передает Ura.ru. По данным системы, в первые сутки фильм принес более 226 млн рублей, а предпродажи составили почти 184 млн рублей.

    Создатели подчеркивают, что это не пересъемка советского фильма, а самостоятельная версия, объединившая мотивы сказки Карло Коллоди и «Золотого ключика» Алексея Толстого. По словам режиссера Игоря Волошина, сценарий соединяет два источника и предлагает современное прочтение, понятное и интересное новой аудитории, включая детей.

    Главную роль Буратино при помощи технологии «захвата движения» исполнила Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину – Анастасия Талызина, а Артемона – Марк Эйдельштейн. Роль Карабаса Барабаса исполнил Федор Бондарчук, Лису Алису – Виктория Исакова, кота Базилио – Александр Петров, черепаху Тортиллу – Светлана Немоляева.

    Музыку к фильму написал Алексей Рыбников, автор оригинального саундтрека 1975 года, вместе с сыном Дмитрием, обновив и переаранжировав знакомые мелодии. Особое внимание команда уделила финальной сцене, в которой участвовали более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию ставил Владимир Варнава.

    Ранее сообщалось, что «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей.

    4 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Терапевт Прокофьев рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    Терапевт Прокофьев рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пить кофе лучше всего после завтрака и не больше одной кружки в день, чтобы избежать гастротоксического воздействия и возможных проблем со здоровьем, предупредил врач-терапевт Денис Прокофьев.

    Он напомнил, что кофеин сужает сосуды, повышает артериальное давление, а повышенный тонус сосудов может приводить к ряду патологий.

    «Это развитие гипертонической болезни, сахарного диабета. Здесь, наверное, нужно говорить больше о воздействии именно на желудок, потому что органы всей билиарной структуры: печень, желудок, поджелудочная железа между собой связаны», – сказал он в беседе с радио Sputnik.

    В основе сахарного диабета – нарушение выработки инсулина клетками поджелудочной железы, такой риск действительно есть, но это не будет связано только с поражением поджелудочной железы, а в том числе и с поражением желудка, и двенадцатиперстной кишки, пояснил врач.

    Терапевт Прокофьев указал на то, что кофе – стимулятор центральной нервной системы и головного мозга.

    «Но кофеин обладает высокой степенью гастротоксичности, поэтому ни в коем случае он никогда не употребляется натощак. Сначала должен быть завтрак, потом вы можете выпить кофе и лучше, если оно будет разбавлено молоком», – призвал доктор.

    Он рекомендует ограничиться одной кружкой кофе в день. А для смягчения воздействия на желудок – разбавлять кофе молоком. По его словам, превышение рекомендуемой нормы может привести к формированию кофейной зависимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, терапевт Прокофьев объяснил опасность кофе в жару. Эндокринолог Тананакина сообщила, что крепкий чай и кофе снижают усвоение железа из гречки и бобовых, особенно если пить их вместе с едой или сразу после. Президент России Владимир Путин рассказал об утреннем кофе в доме у экс-премьера Британии Блэра.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 05:41 • Новости дня
    Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков считает, что ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, не борьба с контрабандой наркотиков и не захват президента страны Николаса Мадуро, потому что первое не более, чем предлог, а второе не более, чем средство достижения цели.

    «Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам. Это ключ. Именно в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы наряду с демонстрацией американской силы», – написал он в Telegram-канале.

    Пушков считает, что к этой сверхцели было приурочено и вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Это вывело тему «смены режима» в Венесуэле на один из первых планов в мировых СМИ.

    Сенатор называет это «информационной подготовкой операции».

    «Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил [американский президент Дональд] Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», – обратил внимание Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.

    Глава Белого дома заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы. При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    4 января 2026, 03:11 • Новости дня
    Представитель Долиной опроверг отмену ее юбилейного концерта в Москве

    Пудовкин опроверг отмену юбилейного концерта Долиной в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Намеченный на 6 марта концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей на бис» состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ), заявил представитель певицы Сергей Пудовкин.

    «Изменений по этому концерту нет», –  сказал он РИА «Новости».

    Днем ранее СМИ сообщали, что концерт Долиной в ММДМ отменен, так как билеты на него приобрели около 15% зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сорвался концерт в Туле, запланированный на 4 января 2026 года. Здание, где намечалось выступление, вмещает 724 зрителя, на схеме продаж заявляли о 349 проданных билетах. Как отмечалось ранее, в московском баре Petter накануне концерта в продаже оставалась почти половина билетов.

    Напомним, в конце 2025 года Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Это дело стало резонансным и привлекло к сторонам общественное внимание, переросшее порой в ажиотаж.

    4 января 2026, 17:12 • Новости дня
    В Татарстане ввели план «Буран» из-за сильной метели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Татарстана ввели в действие план «Буран» в связи с обильными снегопадами и снежными заносами на дорогах.

    По информации пресс-службы главы республики, решение о введении плана с 14.00 4 января принял премьер-министр Алексей Песошин, передает РИА «Новости». В документе говорится, что меры будут действовать до полной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

    Введение плана «Буран» связано с резким ухудшением метеорологической обстановки. В регионе с субботы сохраняется метель, видимость снижается до одного километра, а ветер достигает 20 метров в секунду. В воскресенье непогода усилилась: местами видимость сократилась до 500 метров, порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах образовались ледяные участки, снежные заносы и каша.

    Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что днем в воскресенье из-за опасных погодных условий ограничено движение автобусов и грузовиков по всем федеральным трассам республики. Эти меры будут действовать до улучшения ситуации.

    По данным МЧС, в ночь на 5 января и утром в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель с видимостью менее одного километра и сложная обстановка на дорогах. Синоптики предупреждают о гололедице и новых снежных заносах.

    Ранее в Самарской области перекрыли трассы из-за сильной метели.

    4 января 2026, 02:55 • Новости дня
    В Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для приема в вуз

    Депутат Скрозникова сообщила об увеличении баллов ЕГЭ для приема в вуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Абитуриентам 2026 года предстоит сдавать ЕГЭ по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии с повышенными минимальными баллами, сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

    «В 2026-2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам. По физике минимальный порог увеличен с 39 до 41 балла, по информатике – с 44 до 46 баллов, по истории – с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам – с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов», – перечислила она ТАСС.

    По словам депутата, эти меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов и соответствие уровня их знаний выбранным направлениям обучения.

    Она уточнила, что отмеченные баллы – нижний порог для подачи документов, но они не гарантируют поступление в вуз.

    Минимальные баллы по остальным предметам остаются прежними: по русскому языку и профильной математике – 40 баллов, по обществознанию – 45 баллов, по литературе и географии – 40 баллов.

    Повышенные требования распространяются как на бюджетные, так и на платные места. Вузы вправе устанавливать собственные минимальные баллы выше общегосударственных, исходя из конкурсной ситуации, добавила Скрозникова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы, на 2026-2027 учебный год. Министр образования и науки Валерий Фальков  объявил о сохранении трех ЕГЭ для поступления в вузы.


    4 января 2026, 07:23 • Новости дня
    Силами ПВО над регионами России за ночь уничтожено 90 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны, силами ПВО над девятью регионами России за ночь уничтожено 90 дронов.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 3 января до 7.00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточняется, что 37 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 22 дрона – над  Курской областью, по 11 беспилотников – над Калужской областью и над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевшие на Москву.

    Еще четыре дрона уничтожены над Тульской областью, два БПЛА – над Воронежской и по одному беспилотнику над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО вечером субботы уничтожили за 7,5 часа более 100 дронов над Россией.


    4 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Генштаб Украины заявил о согласовании с США некоего документа о поддержке ВСУ

    Генштаб Украины заявил о согласовании с США документа о поддержке ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На брифинге по итогам встречи советников национальной безопасности европейских стран начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил о согласовании с США документа о поддержке украинской армии.

    «Украина и США провели двустороннюю работу на уровне генеральных штабов и согласовали отдельный военный документ; сегодня аналогичная работа проводится с европейскими коллегами, чтобы согласовать все аспекты мирного соглашения. Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов на брифинге», – сообщило агентство Укринформ.

    По словам Гнатова, двусторонняя работа Украины с США на уровне генеральных штабов привела к согласованию военного документа из четырех глав о том, как будет поддерживаться Украина, Вооруженные силы Украины, обеспечение Вооруженных сил, их восстановление, их модернизация.

    Также в документе прописано, как будет вестись мониторинг соблюдения соглашений и какой будет реакция в случае нарушения договоренностей, передает ТАСС.

    Гнатов добавил, что такая же работа проводится с другими странами-партнерами и одним из разделов документа является деятельность «коалиции желающих».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон в начале декабря обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта. ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ. Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности на 100%.

    4 января 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» уверенно продвигаются вглубь Сумской области при поддержке авиации ВКС России, артиллерии и «Солнцепеков», при этом противник оказывает ожесточенное сопротивление, используя необстрелянные резервы и «мясные штурмы».

    «В подчинение командованию 71 оебр ДШВ ВСУ передан батальон 1 отмбр в качестве штурмовиков. Переданный личный состав вероятно будет задействован в «мясных штурмах» Варачино и Алексеевки», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Они добавили, что в район села Грабовского Краснопольского района украинское командование перебрасывает личный состав батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. В основном там «ограниченно-годные мобилизованные без боевого опыта».

    Но это не мешает «Северянам» в Сумском районе продвинуться на восьми участках, в районе Грабовского – на трех и отметить за сутки общее продвижение до 700 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия «Севера» громила выявленные позиции ВСУ в районе Рыжевки.

    В Харьковской области суровые бои идут по всем направлениям. ВСУ проводят перегруппировку и укрепляют оборонительные рубежи. С помощью БПЛА «Герань» были поражены цеха по производству ударных дронов самолетного типа на территории завода «Хартрон-Аркос» в Харькове.

    В районе Старицы за сутки «Северяне» продвинулись на четырех участках на 400 м. В лесу возле Лимана штурмовики ушли на 500 м вглубь и захватили три опорных пункта ВСУ, а в Волчанских Хуторах продвинулись в восточном направлении на 250 м и закрепились.

    Российские бойцы сообщили, что кроме дезертирства среди мобилизованных военнослужащих в 3 отмбр отмечены факты самовольного оставления части младшим офицерским составом.

    «Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414 обрБпС «Птахи Мадяра», – рассказали они.

    В сводке группы войск отмечено, что за сутки потери противника составили свыше 110 человек (из них более 65 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет. «Северяне» уничтожили казармы операторов дронов ВСУ в Черниговской области. До этого в Черниговской области Украины расчеты ударных БПЛА «Герань-2» группировки войск «Север» уничтожили пункт дислокации сотрудников ТЦК.

    4 января 2026, 06:24 • Новости дня
    В МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг»

    В МВД раскрыли употребляемые аферистами фразы для получения кода с «Госуслуг»

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники часто представляются сотрудниками мобильных операторов и просят подтвердить личные данные ради получения кода авторизации на портале «Госуслуги», предупредили специалисты МВД России.

    «Мошенники, выступающие от лица операторов сотовой связи, часто используют такие фразы: «Заканчивается срок действия вашего номера – срочно подтвердите данные», – приводит ТАСС слова экспертов в пресс-центре МВД.

    Там указали на то, что сложные, многокомпонентные атаки мошенников в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта человека на портале «Госуслуги».

    Еще одним маркером мошенников являются фразы о том, что требуется продлить договор «на особых условиях», иначе номер «будет заблокирован в течение часа».

    В ведомстве подчеркнули, что при получении таких сообщений или звонков следует  немедленно прекратить общение. Операторы сотовой связи никогда не просят продиктовать коды из СМС, потому что сообщать их нельзя ни при каких обстоятельствах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о том, что мошенники изменили цели атак на аккаунты «Госуслуг». Прокуратура сообщила о новой схеме мошенников под видом опасных преступников. В МВД раскрыли самые частые уловки телефонных мошенников.


    4 января 2026, 10:12 • Новости дня
    В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    Росавиация: В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково сняты, сообщила Росавиация.

    Как сообщается в Telegram-канале представителя ведомства, ограничения действовали временно и были связаны с необходимостью соблюдения мер безопасности.

    «Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в публикации.

    Напомним, утром в воскресенье Росавиация ввела ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту «Внуково».

    До этого аэропорты Саратова и Ярославля вернулись к штатной работе.

    4 января 2026, 04:25 • Новости дня
    Патриарх Кирилл в проповеди указал на формирование в России «особой цивилизации»

    Патриарх Кирилл указал на формирование в России «особой цивилизации»

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 3 января Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, по окончании которого произнес проповедь, указав в ней на особый русский путь.

    Патриарх Кирилл призвал прихожан вспоминать святителя и чудотворца Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, память которого отмечалась 3 января, и просить его ходатайствовать пред Господом о защите Москвы и Отечества перед теми, кто, как говорится в молитве «ополчишася на нас».

    «Не будем входить в детали, почему ополчились, но не потому, что мы представляем военную угрозу, не потому, что мы на кого-то хотим напасть, но в первую очередь потому, что именно в России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире. И особенность нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы соединяем передовую науку, развитый политический строй, развитую экономику с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя», – приводит слова Патриарха сайт Московского патриархата.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе визита в Астану в сентябре патриарх Кирилл сравнил храмы с «бензоколонками», где можно получить божественную энергию. В октябре глава Русской православной церкви Кирилл подчеркнул, что людям неведомо время Апокалипсиса, но важно готовиться к личной встрече с Господом. Американца удивила сила православной веры и русского характера.

    Архиепископ Зеленоградский Савва в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена.

    4 января 2026, 07:10 • Новости дня
    Анджелина Джоли собралась покинуть Голливуд

    Tекст: Катерина Туманова

    Актриса Анджелина Джоли готовится покинуть Голливуд на фоне ожесточенного спора с Брэдом Питтом о воспитании и опеке над детьми, сообщили источники Page Six.

    Сообщается, что 50-летняя голливудская актриса готова отправиться в путешествие за пределы США, поскольку ее младшим детям скоро исполнится 18 лет, что и было основной причиной ее пребывания в Лос-Анджелесе, пишет портал Page Six. 

    Джоли выставила на продажу историческое поместье Сесила Б. Демилля стоимостью 25 млн долларов, в котором живет с 2016 года, и потихоньку знакомит с ним потенциальных покупателей, сообщил People на этой неделе источник.

    В 2026 году звезда будет делить время между Нью-Йорком, где у нее есть свой модный бизнес и бутик Atelier Jolie, и Европой «для большей приватности», а также со своим давним вторым домом, Камбоджей, гражданкой которой она является, сообщили источники Page Six.

    «Она не может отойти достаточно далеко от семейной драмы... Единственный способ сделать перерыв – это уехать», – говорит Чжэ Бенджамин, актер и продюсер, чье сотрудничество с Джоли началось в 2005 году.

    По его словам, ее способна увлечь только работа над тем, что движет ее сердцем, душой и страстью.

    Драма для Анджелины в основном связана с ее горьким разрывом с бывшим мужем Брэдом Питтом, с которым она достигла окончательного соглашения о разводе 30 декабря 2024 года.

    Это было через восемь лет после того, как она подала на развод с ним, и на фоне череды последовавших за этим судебных баталий.  Джоли ранее выражала желание покинуть Лос-Анджелес, отмечая, что она была привязана к городу только до тех пор, пока всем ее шестерым детям от Брэда не исполнится 18 лет, что произойдет в июле, в день рождения их близнецов, Нокса и Вивьен.

    В 2024 году Джоли сказала журналу Hollywood Reporter: «Я здесь, потому что должна быть здесь из-за развода, но как только им исполнится 18, я смогу уехать».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при разделе французской винодельне Chateau Miraval Брэд Питт потребовал от Джоли компенсацию за ущерб в размере 35 млн долларов. Джоли признавалась, что счастлива в одиночестве, так как развод с Питтом серьезно травмировал ее. В январе Джоли с гуманитарной миссией посетила КПП «Рафах».

    4 января 2026, 05:55 • Новости дня
    Умер легендарный бригадир строителей БАМ Иван Варшавский

    Tекст: Катерина Туманова

    Бригадир строителей Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и почетный житель Амурской области Иван Варшавский умер в возрасте 87 лет, сообщил в Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов.

    «Печальные вести из Тынды: не стало Ивана Николаевича Варшавского – легенды БАМа, героя Соцтруда, почетного жителя области. Для всех нас это большая потеря», – написал он.

    Орлов рассказал, что хорошо знал Варшавского, назвал его настоящим бамовцем, человеком дела, с которым всегда было интересно и важно поговорить.

    «Каждый раз меня поражала его мудрость, сила духа и та искренняя, горячая любовь к своей Тынде, к БАМу, ко всей нашей Амурской области», – признался губернатор.

    Он выразил соболезнования семье, друзьям, всем, кто его знал Варшавского, заверив, что Иван Николаевич навсегда останется в памяти людей и в истории Амурской области.

    Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал о том, как БАМ способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России.

    4 января 2026, 11:36 • Новости дня
    В крупном ДТП в Ростовской области погибли четыре человека

    МЧС: В крупном ДТП в Ростовской области погибли четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крупного дорожно-транспортного происшествия в Аксайском районе Ростовской области четыре человека погибли и еще двое пострадали, сообщило ГУ МЧС по региону.

    По информации, опубликованной в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте», ДТП произошло на 1042-м километре трассы М-4 «Дон», недалеко от поселка Красный Колос. Там столкнулись пять легковых автомобилей и большегруз.

    Сейчас спасатели ликвидируют последствия происшествия. От МЧС России к работам на месте аварии привлечены 13 специалистов и четыре единицы техники.

    В конце декабря в Нижегородской области большегруз столкнулся с двумя легковыми автомобилями, погибли четыре человека.

    В ноябре в ДТП на мосту под Пензой погибли три человека.

