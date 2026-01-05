Адвокат Лурье высказалась об освобождении квартиры певицей Долиной 5 января

Tекст: Катерина Туманова

«Передаст она Лурье в этот день квартиру или нет, мы пока такой информацией не располагаем», – сказала она ТАСС.

Свириденко уточнила, что Долина через адвоката ранее обещала съехать к 5 января. Лурье просила ее это сделать к 30 декабря, на что получила отказ.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках после решения суда о передаче недвижимости Полине Лурье.

Певица обещала съехать из квартиры в Хамовниках до 5 января. Представитель Лурье на заседании Мосгорсуда заявила о требовании немедленно выселить артистку, поскольку Лурье осталась без жилья. В конце декабря Долина решила не обжаловать постановление суда о выселении.

Долина согласилась освободить квартиру до 10 января, пояснив, что требуется время на сбор вещей.



