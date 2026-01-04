  • Новость часаВенгрия не поддержала заявление верховного представителя ЕС по Венесуэле
    4 января 2026, 22:38 • Новости дня

    Венгрия не поддержала заявление верховного представителя ЕС по Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава евродипломатии Кая Каллас в заявлении, которое поддержали 26 стран, кроме Венгрии, чьей подписи нет в перечне стран, подписавших документ, призвала стороны к сдержанности и соблюдению Устава ООН.

    В заявлении ЕС говорится о том, что члены Совета Безопасности ООН, каким являются США, несут «особую ответственность за соблюдение этих принципов как основы архитектуры международной безопасности».

    «ЕС неоднократно заявлял, что Николасу Мадуро не хватает легитимности демократически избранного президента, и выступал за мирный переход Венесуэлы к демократии в стране под руководством венесуэльцев», – сказано в заявлении.

    В документе указано и то, что ЕС разделяет приоритет борьбы с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, но при этом ЕС призывает решать эти проблемы «путем устойчивого сотрудничества при полном уважении международного права и принципов территориальной целостности и суверенитета».

    ЕС соучаствует в целях поддержки и содействия диалогу со всеми вовлеченными сторонами ради урегулирования кризиса под руководством венесуэльцев.

    «Уважение воли венесуэльского народа остается для Венесуэлы единственным способом восстановить демократию и разрешить нынешний кризис. В этот критический момент важно, чтобы все действующие лица в полной мере соблюдали права человека и международное гуманитарное право. Все политические заключенные, содержащиеся в настоящее время под стражей в Венесуэле, должны быть безоговорочно освобождены», – сказано в документе.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта» и доставили в Бруклин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Кошта поддержал «мирную передачу власти в Венесуэле». Днем ранее Каллас уже называла Мадуро «недостаточно легитимным» президентом. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Москва призвала США освободить Мадуро.

    4 января 2026, 07:35 • Новости дня
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине

    Berliner Zeitung назвала атаку США на Венесуэлу сигналом Украине

    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    @ Stringer/dpa/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Разочарование на Украине нарастает не только из-за ситуации на фронте, но и из-за Венесуэлы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Издание отмечает, что, хотя для Запада ослабление этого союзника России может выглядеть как успех, на Украине эту ситуацию воспринимают иначе.

    «Хотя реальные попытки Трампа установить мир между Украиной и Россией в конечном итоге обернулись бы скорее капитуляцией для первой, президент США – со своими непредсказуемыми изменениями курса – все еще представляет собой один из немногих проблесков надежды для местного населения», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Однако США заподозрили в том, что, извлекая уроки из своих действий против Венесуэлы, Вашингтон потерял всякий интерес к прекращению войны на Украине.

    «Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», – цитирует газета солдата из Харькова.

    Еще со времен переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на Украине подозревали, что политические лидеры договорились о чем-то явно невыгодном для Киева, что добавило долю разочарований украинской стороне.

    «В то время широко распространялись слухи о том, что между двумя лидерами обсуждалась сделка, предоставляющая США более или менее полную свободу действий в Венесуэле, а взамен – России на Украине», – резюмировала BZ.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.  Глава Белого дома также заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    4 января 2026, 16:39 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    События в Венесуэле должны быть уроком для Грузии в плане отношений с большим и сильным соседом, заявил в воскресенье исполнительный секретарь партии «Единая нейтральная Грузия» Вахтанг Шакаришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия должна принять случившееся в Венесуэле как еще один урок – когда у тебя есть большой и сильный сосед, то нельзя оказываться в лагере противостоящих ему в надежде на гипотетическую помощь извне», – заявил Шакаришвили, сообщает телекомпания POSTV.

    «Это реальность. Грузии нельзя оказываться в лагере тех, кто воюет с Россией», – отметил политик.

    По словам Вахтанга Шакаришвили, Украина уже оказалась в разрушившей эту страну войне.

    «Грузии же такая политика в 2008 году принесла войну и «оккупацию» территорий, поэтому надо работать над нейтралитетом Грузии!» – заявил исполнительный секретарь «Единой нейтральной Грузии».

    Ранее этот политик назвал «абсурдной» существующую в Конституции Грузии с 2017 года статью о курсе в НАТО и Евросоюз. На съезде партии в начале декабря прошлого года было заявлено о ее участии в парламентских выборах-2028.

    МИД Грузии в воскресенье в социальных сетях призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 13:32 • Новости дня
    NYT: Мадуро отверг предложение США уехать в Турцию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть страну после предложения США о переезде в Турцию в декабре прошлого года, об этом газете The New York Times (NYT) сообщил американский чиновник.

    Соединенные Штаты сделали предложение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть страну и выехать в Турцию, однако венесуэльский лидер резко отказался, передает ТАСС. Американский чиновник сообщил изданию, что Вашингтон направил это предложение 23 декабря 2025 года.

    Как отмечает NYT, Мадуро «гневно отверг этот план», что, по словам источника, продемонстрировало его нежелание серьезно рассматривать любые инициативы со стороны США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    4 января 2026, 13:24 • Новости дня
    Названы возможные цели США после Венесуэлы

    The Guardian: Дания и Иран могут стать следующими целями США после Венесуэлы

    Названы возможные цели США после Венесуэлы
    @ REUTERS/Lukas Barth

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле, пишет The Guardian.

    Как отмечает The Guardian, действия Вашингтона в Каракасе вызывают тревогу у руководства этих стран, передает РБК. По мнению издания, президент США Дональд Трамп ранее уже демонстрировал готовность к радикальным шагам в отношении Ирана и Дании.

    Газета напоминает, что несколькими днями ранее Трамп публично заявил, что «США вооружены и готовы прийти на помощь иранцам, протестующим в связи с падением курса валюты и ростом цен». Кроме того, в декабре американский лидер пригрозил Ирану «серьезными последствиями» за продолжение работы над ракетными и ядерными проектами.

    Кроме того, издание подчеркивает, что в Вашингтоне не скрывают интереса к Гренландии. В декабре датская военная разведка заявила, что США представляют угрозу национальной безопасности страны, после того как американские чиновники открыто говорили о планах установить контроль над этим регионом всеми доступными средствами.

    В ночь на 3 января американские военные провели операцию под названием «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу. В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в США. Ожидается, что пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    4 января 2026, 05:41 • Новости дня
    Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков считает, что ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, не борьба с контрабандой наркотиков и не захват президента страны Николаса Мадуро, потому что первое не более, чем предлог, а второе не более, чем средство достижения цели.

    «Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам. Это ключ. Именно в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы наряду с демонстрацией американской силы», – написал он в Telegram-канале.

    Пушков считает, что к этой сверхцели было приурочено и вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Это вывело тему «смены режима» в Венесуэле на один из первых планов в мировых СМИ.

    Сенатор называет это «информационной подготовкой операции».

    «Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил [американский президент Дональд] Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», – обратил внимание Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.

    Глава Белого дома заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы. При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    4 января 2026, 02:30 • Новости дня
    CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл на базу Национальной гвардии ВВС Стюарт в штате Нью-Йорк после масштабной операции США, но еще до этого на венесуэльскую пару стали готовить документы.

    Мадуро должен предстать перед федеральным судом Манхэттена на следующей неделе по обвинениям в хранении наркотиков и оружия.

    «Прежде чем президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес покинули самолет на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Нью-Йорке, власти уже начали процедуру их оформления», – сообщил главный аналитик CNN по правоохранительным органам и разведке Джон Миллер Саре Сиднер.

    По словам Миллера, у пары будут взяты биометрические данные, отпечатки пальцев и фотографии, прежде чем их информация будет внесена в систему Таможенной и пограничной службы США.

    Пара должна пройти медицинский осмотр, прежде чем отправиться в столичный центр содержания под стражей, где, по словам Миллера, их снова оформят перед предъявлением обвинения, «которое, вероятно, состоится в понедельник».

    По словам сотрудника правоохранительных органов, осведомленного о ситуации, Флорес в настоящее время проходит медицинское обследование.

    В столичном следственном изоляторе, по словам Миллера, они будут содержаться в качестве заключенных, подпадающих под действие специальных административных мер, под усиленной охраной и, возможно, в изоляции друг от друга.

    «Это, безусловно, будет изменением образа жизни для человека, который жил в роскоши, получая миллионы долларов, которые, по утверждению федерального правительства, были незаконно присвоены наркокартелями… в место, которое давно критикуют как суровое тюремное учреждение, нуждающееся в ремонте, улучшении санитарных условий, медицинского обслуживания и так далее. Для президента Мадуро это будет шоком», – сказал Миллер.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом страны. NBC сообщил о прибытии самолета с Мадуро и его супругой на американскую авиабазу Стюарт.

    4 января 2026, 19:03 • Новости дня
    Медведев указал на возможность повторения «венесуэльской операции» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон может повторить на Украине операцию, аналогичную той, что была проведена в Венесуэле против Николаса Мадуро, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По словам Медведева, в случае с Киевом у США даже больше оснований для подобных действий, чем в ситуации с Каракасом.

    «Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», – заявил он, комментируя возможный сценарий отстранения Владимира Зеленского.

    Медведев также подчеркнул, что устранение Зеленского от власти – вопрос самого ближайшего будущего. Он напомнил, что срок его полномочий уже давно истек, и отметил, что это признано, в том числе, европейскими странами. По его словам, киевскому руководству «точно не стоит расслабляться», а легитимного президента и правительства на Украине сейчас нет.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что ООН не может реально влиять на такие кризисы, как события в Венесуэле. Он отметил, что с момента создания этой структуры ее резолюции не заставляли стороны отказаться от насилия или прекратить международный терроризм. По словам политика, миру необходимы реальные механизмы международного права, способные обеспечить безопасность и достойную жизнь для миллиардов людей на планете.

    Ранее Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле примером двойных стандартов.

    Германии сочли атаку США на Венесуэлу сигналом для Украины.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.

    4 января 2026, 17:23 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил о подготовке к установлению в мире «права сильнейшего»

    Барро: Франция готовится к установлению в мире «права сильнейшего»

    Tекст: Вера Басилая

    Франция усиливает оборонный потенциал в ответ на силовые действия США в Венесуэле, считая необходимым готовиться к миру, где господствует принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    Франция готовится к миру, где будет действовать принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

    По словам главы МИД, Париж отмечает рост нарушений норм международного права и намерен перевооружаться, чтобы быть готовым к новым реалиям. Барро подчеркнул, что Франция рассматривает происходящее как наступление эпохи, когда международные отношения будут строиться на силе.

    Министр прокомментировал силовой захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединёнными Штатами, отметив, что Париж поддерживает отстранение Мадуро, но не одобряет выбранный Вашингтоном метод.

    «Франция принимает к сведению участившиеся нарушения принципов международного права <…> и готовится к миру, живущему по праву сильнейшего», – подчеркнул Барро. Он добавил, что применение силы допустимо только в рамках международных правил.

    Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция будет укреплять свои позиции не только военным, но и экономическим и моральным путем, чтобы защитить себя и Европу от будущих угроз.

    Глава МИД заверил, что Париж продолжит отстаивать основные принципы международного права, такие как уважение границ и право народов на самоопределение. Барро подчеркнул, что эти принципы остаются фундаментом для долгосрочного мира и стабильности.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил негативные последствия военной операции США по похищению венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал торопиться с оценками действий США в Венесуэле и заявил, что важнее сохранить политическую стабильность в стране.


    4 января 2026, 02:15 • Новости дня
    NYT заявила о десятках погибших при атаке США на Венесуэлу

    Tекст: Катерина Туманова

    Не менее 40 человек погибли при атаке США на Венесуэлу в субботу, причем среди них как военнослужащие, так и мирные жители, заявила газета NYT.

    «По меньшей мере 40 человек погибли в результате субботнего нападения на Венесуэлу, включая военнослужащих и мирных жителей, сообщил высокопоставленный венесуэльский чиновник, говоривший на условиях анонимности», – пишет New York Times (NYT).

    Более 150 американских самолетов были направлены для уничтожения средств ПВО, чтобы военные вертолеты могли доставить войска, штурмовавшие позиции Мадуро, сообщили американские официальные лица.

    Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп рассказал, что наблюдал за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва призвала США освободить Мадуро. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Даже на военной авиабазе Стюарт, куда прибыл самолет с Мадуро и его супругой, нашлись протестующие с плакатами.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом и сообщила о готовности страны защищать свои ресурсы.

    4 января 2026, 01:30 • Новости дня
    Орбан указал на угрозу инфляции на энергоносители из-за атаки США на Венесуэлу

    Tекст: Катерина Туманова

    События в Венесуэле могут привести к росту цен на энергоносители, отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отстранившись от оценок действий США и их лидера Дональда Трампа.

    Орбан сообщил, что жертв и раненых венгров в ходе военных действий в Венесуэле нет. Будапешт поддерживает связь с международными послами, «чтобы ни один венгр не попал в беду в Венесуэле».

    «Сегодня мы в очередной раз договорились с ключевыми игроками венгерской энергетики, что можем защитить страну от инфляции в энергетике из-за Венесуэльского кризиса. Венгерское правительство работает над этим», – написал он в соцсетях.

    Иных оценок произошедшему Орбан давать не стал. От этого же воздержался канцлер Германии Фридрих Мерц, заявив, что торопиться с оценками действий США пока нет надобности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома заявил, что США станут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы. При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    А вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом и страна будет защищать свои ресурсы.

    4 января 2026, 05:25 • Новости дня
    CNN: Мадуро с женой доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan

    Tекст: Катерина Туманова

    В аккаунте Белого дома появилось видео, на котором видно, как президент Венесуэлы Николас Мадуро идет по коридору в сопровождении трех надсмотрщиков, до этого его с супругой доставили в Бруклин из аэропорта.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в центр содержания под стражей Metropolitan в Бруклине после того, как его доставили вертолетом на Манхэттен и сопроводили до места заключения в сопровождении кортежа автомобилей правоохранительных органов, подтвердило CNN полицейское управление Нью-Йорка.

    Мадуро прошел оформление, у него сняли отпечатки пальцев в офисе Управления по борьбе с наркотиками на Манхэттене. На видео он в наручниках идет рядом с агентами Управление по борьбе с наркотиками (DEA), пытаясь говорить по-английски.

    «Спокойной ночи», – говорит он, а затем уточняет у себя по-испански, верно ли эта фраза означает на английском «спокойной ночи».

    Мадуро повторяет «спокойной ночи» присутствующим в комнате, прежде чем добавить «С новым годом», чуть более оживленным тоном.

    Было замечено, что возле здания собралась толпа людей, многие из которых аплодировали и держали в руках венесуэльские флаги, а также большое количество сотрудников правоохранительных органов.

    На следующей неделе Мадуро должны предъявить обвинения в торговле наркотиками и оружием в федеральном суде Манхэттена.

    В бруклинском центре заключения Metropolitan содержались несколько ключевых фигурантов громких дел, таких как рэпер и шоумен Шон «Дидди» Комбс и Сэм Бэнкман-Фрид – миллионер и инвестор, основатель и генеральный директор криптовалютной биржи FTX.

    Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп рассказал, что наблюдал за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва призвала США освободить Мадуро. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Даже на военной авиабазе Стюарт, куда прибыл самолет с Мадуро и его супругой, нашлись протестующие с плакатами.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом и сообщила о готовности страны защищать свои ресурсы. CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США.

    4 января 2026, 10:24 • Новости дня
    Reuters: Экспорт нефти из Венесуэлы парализован из-за операции Трампа
    Reuters: Экспорт нефти из Венесуэлы парализован из-за операции Трампа
    @ Jens Battner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Поставки нефти из Венесуэлы оказались заблокированы из-за запрета портовым капитанам выпускать загруженные танкеры в рамках военной операции США, пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, близких к военным операциям.

    Экспорт нефти из Венесуэлы оказался фактически остановлен из-за военной операции, инициированной президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Коммерсант». По данным агентства, причиной стали задержки с выдачей разрешений капитанам портов на открытие и выпуск загруженных танкеров, что полностью парализовало отгрузку.

    Источники Reuters сообщают: «Экспорт нефти из Венесуэлы, который упал до минимума на фоне объявленной президентом США Дональдом Трампом блокады всех танкеров, находящихся под санкциями и заходящих в территориальные воды страны, теперь парализован». По информации сервиса TankerTrackers.com, несколько судов с сырой нефтью, предназначенных для США и Азии, не смогли выйти в море, а часть танкеров вообще покинула порт без груза.

    В частности, в главном нефтяном порту страны Хосе вчера не осуществлялась загрузка ни одного судна, добавляет Reuters. Приостановка экспорта распространяется и на те танкеры, которые застрахованы крупнейшим партнером государственной компании PDVSA – компанией Chevron. По мнению источников агентства и данным внутренних документов PDVSA, если ситуация не изменится, Венесуэла будет вынуждена сократить добычу нефти на ряде месторождений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские нефтяные компании смогут рассчитывать на компенсацию за изъятые в Венесуэле активы только при условии крупных инвестиций в нефтяную отрасль страны.

    Дональд Трамп заявил, что Венесуэла якобы в одностороннем порядке лишила США нефтяных активов на миллиарды долларов и закупала наступательное оружие, угрожающее США.

    4 января 2026, 19:42 • Новости дня
    Рубио: США не нужна венесуэльская нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты не нуждаются в венесуэльской нефти, но не допустят контроля над ней противниками американских властей, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты не испытывают потребности в нефти из Венесуэлы, однако не позволят, чтобы нефтяную промышленность страны контролировали противники американских властей, заявил Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News, передает ТАСС.

    Кроме того, Марко Рубио добавил, что американская сторона хотела бы видеть, чтобы доходы от экспорта нефти приносили пользу народу Венесуэлы.

    Рубио не исключил возможность проведения вооруженными силами США наземной операции на территории Венесуэлы. По его словам, президент Дональд Трамп всегда оставляет за собой различные варианты действий и имеет конституционное право отвечать на непосредственные угрозы стране.

    Рубио отметил, что военно-морская группировка США, находящаяся в Карибском бассейне, способна задерживать любые суда, направляющиеся в и из венесуэльских портов, что будет продолжено. Он добавил, что нефтяное эмбарго позволяет Вашингтону оказывать значительное влияние на ситуацию в Венесуэле.

    Ранее СМИ писали, что в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после захвата Николаса Мадуро американским спецназом.

    Агентство Bloomberg сообщало, Вашингтон рассматривает кандидатуру госсекретаря Марко Рубио на ключевую позицию в управлении Венесуэлой.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут разместить свои войска в Венесуэле. Он также сообщил, что США будут управлять Венесуэлой в переходный период.

    Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    3 января 2026, 23:45 • Новости дня
    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Демонстранты в крупных городах вышли на центральные площади, чтобы высказать несогласие с методами борьбы американского президента Дональда Трампа с наркотрафиком в другой стране. Они называют это военной агрессией, призывают остановить вторжение в Венесуэлу и унять свой империализм.

    На главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер, где несколько дней назад отмечали приход нового года, сотни человек собрались, чтобы выразить протест против военной агрессии США в отношении Венесуэлы, передает ТАСС.

    Протестующие размахивают флагами республики, держат плакаты с надписями  «Руки прочь от Венесуэлы!», «США прочь из Карибского бассейна!».

    Один из протестующих заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это провокация, военное преступление и неприемлемая агрессия, которая является нападением на народ Венесуэлы и суверенитет всей Латинской Америки».

    Такая же ситуация у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Там так же несколько сотен человек призывали правительства Германии и ООН официально осудить Вашингтон и потребовать освобождения Николаса Мадуро.

    Демонстранты, в основном из представителей левых сил, были возмущены, что «кто-то нападает на чужую страну, похищает ее президента и предает у себя правосудию». Они считают, что США нечего делать в Венесуэле, а насилие, множимое США, является настоящей угрозой другим государствам.

    В Париже на площади Республики численность несогласных с методами внешней политики США достигло почти 1,5 тыс. человек. Они собрались по призыву левых движений и профсоюзов, чтобы выразить свое неприятие методами Белого дома. Некоторые из протестующих, забравшись на монумент, сожгли флаг США, что вызвало одобрительный гул толпы.

    «Долой войны! Долой империализм!» – скандировали демонстранты.

    Как заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, выступавший на площади, сложившуюся в мире ситуацию можно урегулировать только мирным путем! Несмотря на жесткую критику президента США за агрессивную внешнюю политику по отношению к странам Латинской Америки и по отношению к ЕС, он считает, что подвергшиеся вторжению страны должны дать отпор.

    «Мы осудили агрессию США против Венесуэлы. Бомбардировки и похищение главы государства – это акт войны и абсолютное нарушение международного права», – сказал представитель больничной ячейки одного из крупнейших во Франции профсоюза CGT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории, заявил президент США  Дональд Трамп. Он сообщил, что США на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Сколько продлится этот период, он не указал. Глава Белого дома заявил, что США станут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим». А вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом страны.

    4 января 2026, 08:44 • Новости дня
    Телеканал CBS опубликовал фото последствий ударов США по Каракасу

    Tекст: Ольга Иванова

    Телеканал CBS опубликовал спутниковые фотографии, сделанные сервисом Vantor, на которых видны последствия американских ударов по военному комплексу Форт-Тиуна в Каракасе.

    Телеканал CBS опубликовал спутниковые снимки военного комплекса Форт-Тиуна, который находится в столице Венесуэлы Каракасе и пострадал после ударов США, передает РИА «Новости». На фотографиях, предоставленных сервисом Vantor, можно рассмотреть масштаб разрушений, а также заметные клубы густого черного дыма над территорией комплекса.

    На снимках отчетливо видно состояние военного объекта до и после авиаударов. Отдельно зафиксированы поврежденные автомобили и разрушенные постройки, напоминающие склады или бараки. Как отмечается, удары пришлись по основным строениям комплекса, что вызвало значительный ущерб инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.

    Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле и вывезли президента Мадуро и его супругу из страны.

