NYT: Число погибших при вторжении США в Венесуэлу достигло 80 человек

Востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах

Tекст: Катерина Туманова

Он пояснил, что Китай импортирует практически 560-580 млн тонн сырой нефти. И на долю Венесуэлы приходится всего лишь 1%. Поэтому может показаться странным: зачем так издалека везти нефть, в то время как есть надежные поставки из России и из Саудовской Аравии.

«Китай с 2007 года развивает отношения с Венесуэлой. Он вложил в Венесуэлу, вдумайтесь в эту цифру, около 70 млрд долларов. Это прямые китайские инвестиции. В Россию Китай вложил так называемые накопленные инвестиции за период с 1991 года по настоящий момент, по разным подсчетам, 15 млрд долларов до, возможно, 30 млрд долларов. Повторю, в Венесуэлу – 70 млрд долларов», – объяснил востоковед в эфире радио Sputnik.

По мнению Маслова, Венесуэла должна стать привязанной к Китаю ответными поставками нефти. А Китай вкладывал, прежде всего, в разведку полезных ископаемых, причем, не только деньгами, но и оборудованием, специалистами. Вкладывал Китай и в жилищное строительство, и в разработку спутников связи, и в железнодорожные проекты.

Однако в 2018 году Венесуэла подписала соглашение о присоединении к китайской инициативе «Пояс и путь» – самому крупному и развитому в мире инфраструктурному проекту, по которому Китай инвестирует миллиарды долларов, создавая свои инфраструктуры, дороги, мосты, специалистов так, чтобы интегрироваться глубинно в региональную экономику.

«Это же инвестиция: в виде кредитов, совместных предприятий, то есть это не спонсорская помощь. Мне представляется, что Венесуэла даже в лучшем сценарии никогда не сможет вернуть эти 70 млрд долларов. И Китай это прекрасно понимал, потому что китайские экономисты – ребята умные и их идея была в том, чтобы привязать Венесуэлу к своей экономике, чтобы Венесуэла расплачивалась нефтью», – подытожил специалист.

Напомним, американский президент Дональд Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Он приказал осуществить блокаду всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. А также потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой вывезли из страны на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

