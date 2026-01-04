Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы более высокой ценой, чем Мадуро

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы Делси Родригес более серьезными последствиями, чем Николасу Мадуро, если она не примет решения, которые соответствуют интересам Вашингтона, передает РИА «Новости».

В интервью журналу Atlantic Трамп заявил: «Если она не поступит правильно, ей придется заплатить очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро».

По словам Трампа, США не собираются вводить войска на территорию Венесуэлы, если Родригес будет сотрудничать с американской стороной. Он выразил уверенность, что Родригес готова к переговорам и взаимодействию с Соединенными Штатами.

Дональд Трамп прокомментировал обвинения в адрес своей администрации в насильственном навязывании Венесуэле американской модели управления. По его словам, «восстановление и смена режима» в Боливарианской Республике «лучше того, что там наблюдается сейчас». Кроме того, Трамп отметил: «Хуже быть уже не может».

В интервью изданию он также отверг сообщения, что решение о попытке смещения Николаса Мадуро связано исключительно с географическим положением страны или с политикой в рамках доктрины Монро. «Речь идет не о полушарии, а о стране. Речь идет об отдельных странах», – подчеркнул президент США.

На фоне заявления Трампа в МИД Китая призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве подчеркнули, что действия США противоречат международному праву, принципам Устава ООН и подрывают основы международных отношений.

Ранее Верховный суд Венесуэлы постановил возложить временное исполнение обязанностей главы государства на Делси Родригес после известия о похищении Николаса Мадуро.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что единственным президентом страны остается Николас Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть страну после предложения США о переезде в Турцию в декабре прошлого года.

Президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги.

Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

Газета ВЗГЛЯД писала, что план хозяина Белого дома по управлению Венесуэлой называют «безумным» и «катастрофическим».