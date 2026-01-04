Названы сроки возобновлении работы парламента Венесуэлы

Министр обороны Венесуэлы объявил о начале работы Национальной ассамблеи 5 января

Tекст: Вера Басилая

Национальная ассамблея Венесуэлы возобновит работу в обычном режиме уже 5 января, передает ТАСС. Об этом сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в телеобращении, которое транслировалось в эфире телеканала Telesur.

«5 января мы станем свидетелями <…> начала работы Национальной ассамблеи на следующий конституционный период. И уже сейчас мы приветствуем это событие», – заявил министр в окружении военных.

Падрино Лопес также подчеркнул, что армия Венесуэлы гарантировала сохранение демократического порядка и будет продолжать выполнять эту задачу.

По его словам, боливарианские национальные вооруженные силы действуют в единстве с народом для обеспечения демократической преемственности в республике. Министр подчеркнул намерение армии и далее поддерживать стабильность в стране.

В ночь на 3 января американские военные провели операцию под названием «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу.

В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в США.

Ожидается, что оба они предстанет перед судом в Нью-Йорке.

На заседании Совета национальной обороны Венесуэлы вице-президент Делси Родригес заявила, что единственным президентом страны остаётся Николас Мадуро.