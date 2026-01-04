  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 36 БПЛА на подлете к Москве
    4 января 2026, 19:51 • Новости дня

    Собянин сообщил об уничтожении 36 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Четыре беспилотника были сбиты на подлёте к Москве, всего уничтожено 36 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Max, что силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на город. До этого были сбиты еще три дрона. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА выросло до 36 дронов.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число уничтоженных дронов на подлете к столице достигло 32.

    4 января 2026, 16:34 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы сил ПВО были уничтожены семь беспилотников, летевших в сторону российской столицы, всего сбили десять дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max. Общее число сбитых дронов достигло десяти штук.

    По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

    Силы ПВО также уничтожили летевший на Москву беспилотник.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    4 января 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 25 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат был сбит на подлете к столице, специалисты экстренных служб заняты на месте падения обломков, общее число уничтоженных дронов на подлете к Москве достигло 25 штук, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Max. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число сбитых дронов на подлете к Москве достигло 25 штук.

    Ранее Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 24 беспилотника на подлете к Москве.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 00:24 • Новости дня
    На подлете к Москве за прошедшие сутки уничтожено 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера субботы силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ, направляющихся к столице.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в его последнем за сутки сообщении в Telegram-канале в 23.37.

    Напомним, до этого мэр города сообщал, что силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов, а затем еще шесть БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА. Мэр города уточнил, что атака еще двух дронов, летевших в сторону российской столицы, была успешно отражена силами ПВО.

    4 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе 20-градусных морозов в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие дни температура воздуха в Москве начнет понижаться, а к концу недели ожидаются ночные морозы до минус 22 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Первые двадцатиградусные морозы ожидаются в Москве к концу следующей недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, уже с начала недели температурный фон в Центральной России начнет постепенно снижаться, а к 5 января в столице будет от двух до пяти градусов мороза.

    К Рождеству температура опустится до четырех–семи градусов ниже нуля. «К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский антициклон, и столбики ночных термометров могут опуститься до -17...-22 °C, местами до -25 °C, что на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы», – рассказал Тишковец.

    Таким образом, москвичей и жителей области ждут аномальные холода, значительно превышающие средние значения января. Специалисты советуют заранее подготовиться к резкому похолоданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров.

    4 января 2026, 01:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших по направлению к Москве БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил в Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, силы ПВО уничтожили два летевших к столице дрона.

    «Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Напомним, вечером субботы на подлете к Москве было уничтожено 20 БПЛА, сообщал мэр города Сергей Собянин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в субботу уничтожили за 7,5 часов более 100 дронов над Россией.

    3 января 2026, 22:45 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению столичного градоначальника Сергея Собянина, около 22.30 силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов.

    «Уничтожено пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», – написал мэр в Telegram-канале.

    Напомним, чуть ранее вечером субботы Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА. Мэр города уточнил, что атака еще двух дронов, летевших в сторону российской столицы, также была отражена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, более двух десятков дронов были сбиты 1 января на подлете к Москве.


    3 января 2026, 23:20 • Новости дня
    На подлете к Москве силами ПВО уничтожены шесть дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще шести дронах, сбитых на подлете к столице с 23.00. Всего за вечер на подлете к городу уничтожены 18 дронов.

    «Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбили ещё четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram-канале.

    Добавив через несколько минут, что отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву.

    Напомним, до этого мэр города сообщал, что силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА. Мэр города уточнил, что атака еще двух дронов, летевших в сторону российской столицы, была успешно отражена силами ПВО.

    3 января 2026, 22:50 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Внуково

    Tекст: Катерина Туманова

    Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Внуково, сообщил представитель ведомства в Telegram-канале.

    «Аэропорт Внуково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Напомним, ранее в аэропортах Иванова и Ярославля ввели временные ограничения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    4 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров

    Синоптик Тишковец: Высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высота сугробов в российской столице достигла 30 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, утром 4 января на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 26 сантиметров, на МГУ – 23 сантиметра, на Балчуге – 22 сантиметра, передает РИА «Новости». Максимальное значение было зафиксировано на метеостанции Тушино, где снег достиг 30 сантиметров.

    В Подмосковье самые высокие сугробы наблюдаются в Волоколамске – 27 сантиметров, Клину – 25 сантиметров, Дмитрове – 24 сантиметра, Наро-Фоминске – 23 сантиметра. В Можайске и Черустях уровень снега составил 22 сантиметра, в Серпухове – 21 сантиметр, а в Павловском Посаде – 20 сантиметров.

    Ранее синоптик Михаил Леус сообщил о сохранении облачности и росте температур в Москве.

    4 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Панде Катюше подарили бамбуковые санки на Новый год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Панда Катюша из Московского зоопарка получила необычный новогодний подарок – санки, изготовленные из бамбука.

    В Telegram-канале зоопарка опубликовано видео, на котором Катюша с явным удовольствием распаковывает новогодние подарки во время снегопада.

    «А Катюше подарили саночки. Как раз по погоде – к огромному снегопаду, который так атмосферно выглядит на фоне панды», – отмечается в подписи к видео.

    В августе панде Катюше исполнилось два года, в честь чего ей приготовили большой торт из бамбука, льда и лакомств, а на 8 марта ей подарили желтые тюльпаны.

    Напомним, в 2023 году первый в истории России детеныш большой панды родился в зоопарке Москвы. В январе 2024 года ей выбрали имя, назвав Катюшей. Родители Катюши – панды Жуи и Диндин, подаренные в 2019 году России Китаем в честь 70-летия установления дипломатических отношений между государствами.

    4 января 2026, 16:15 • Новости дня
    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

    Росавиация: В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Внуково временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    Причиной стала необходимость обеспечить безопасность полетов, сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.

    Ранее силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА.

    В воскресенье во Внуково уже вводились ограничения на прием и выпуск рейсов.

    В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

    4 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Пострадавшего в Хорлах подростка решили эвакуировать в московскую больницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подростка, получившего серьезные травмы при атаке украинских националистов на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, эвакуируют для лечения в Москву, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    По словам Кузнецова, специалисты после телемедицинских консультаций приняли решение направить ребенка 2013 года рождения в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России, передает РИА «Новости».

    По словам Кузнецова, эвакуацией занимается служба медицины катастроф, подростка доставят в Москву специальным транспортом.

    Ранее главный врач республиканской детской больницы Крыма Анатолий Олейник сообщил, что в результате теракта в Хорлах один из пятерых госпитализированных детей остается в критическом состоянии.

    Напомним, СК возбудил уголовное дело по теракту в Хорлах. Атака ВСУ унесла жизни 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, не менее 60 человек пострадали.

    4 января 2026, 17:51 • Новости дня
    Собянин сообщил о 24 сбитых беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Москвы силами противовоздушной обороны был сбит очередной беспилотник, обломки которого сейчас обследуют специалисты экстренных служб, всего уничтожены 24 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны уничтожила еще один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин.

    В своем сообщении Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, всего сбиты 24 дрона.

    Ранее силы ПВО сбили 23 беспилотника, направлявшихся к Москве.

    Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Ярославля.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    4 января 2026, 16:47 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 12 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы ПВО еще два беспилотных летательных аппарата были ликвидированы, таким образом общее число уничтоженных БПЛА на подлете к Москве достигло 12 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены, сообщил в Max Собянин.

    Обломки упавших дронов обнаружены на территории Московской области. Общее число уничтоженных БПЛА на подлете к Москве достигло 12 дронов.

    На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников над столицей.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    4 января 2026, 15:58 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

    Собянин сообщил о сбитом силами ПВО беспилотнике на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили беспилотный летательный аппарат на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, который направлялся к Москве, сообщил Собянин в Max.

    По словам мэра Москвы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Силы ПВО уничтожили два беспилотника, летевших по направлению к Москве.

    Системы противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа.

    Вечером в субботу на подлете к Москве уничтожили 20 беспилотников.

