Собянин сообщил об уничтожении 36 БПЛА на подлете к Москве

Первые двадцатиградусные морозы ожидаются в Москве к концу следующей недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, уже с начала недели температурный фон в Центральной России начнет постепенно снижаться, а к 5 января в столице будет от двух до пяти градусов мороза.
К Рождеству температура опустится до четырех–семи градусов ниже нуля. «К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский антициклон, и столбики ночных термометров могут опуститься до -17...-22 °C, местами до -25 °C, что на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы», – рассказал Тишковец.
Таким образом, москвичей и жителей области ждут аномальные холода, значительно превышающие средние значения января. Специалисты советуют заранее подготовиться к резкому похолоданию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров.