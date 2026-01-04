Собянин сообщил об уничтожении 36 БПЛА на подлете к Москве

Tекст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Max, что силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на город. До этого были сбиты еще три дрона. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА выросло до 36 дронов.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число уничтоженных дронов на подлете к столице достигло 32.

