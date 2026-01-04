Силы ПВО сбили 32 БПЛА на подлете к Москве

Tекст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Max, что силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на город. До этого были сбиты еще три дрона. Общее число уничтоженных БПЛА выросло до 32.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число уничтоженных дронов на подлете к Москве достигло 25 штук.

