«Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки

Tекст: Катерина Туманова

«В подчинение командованию 71 оебр ДШВ ВСУ передан батальон 1 отмбр в качестве штурмовиков. Переданный личный состав вероятно будет задействован в «мясных штурмах» Варачино и Алексеевки», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

Они добавили, что в район села Грабовского Краснопольского района украинское командование перебрасывает личный состав батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. В основном там «ограниченно-годные мобилизованные без боевого опыта».

Но это не мешает «Северянам» в Сумском районе продвинуться на восьми участках, в районе Грабовского – на трех и отметить за сутки общее продвижение до 700 м.

На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия «Севера» громила выявленные позиции ВСУ в районе Рыжевки.

В Харьковской области суровые бои идут по всем направлениям. ВСУ проводят перегруппировку и укрепляют оборонительные рубежи. С помощью БПЛА «Герань» были поражены цеха по производству ударных дронов самолетного типа на территории завода «Хартрон-Аркос» в Харькове.

В районе Старицы за сутки «Северяне» продвинулись на четырех участках на 400 м. В лесу возле Лимана штурмовики ушли на 500 м вглубь и захватили три опорных пункта ВСУ, а в Волчанских Хуторах продвинулись в восточном направлении на 250 м и закрепились.

Российские бойцы сообщили, что кроме дезертирства среди мобилизованных военнослужащих в 3 отмбр отмечены факты самовольного оставления части младшим офицерским составом.

«Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414 обрБпС «Птахи Мадяра», – рассказали они.

В сводке группы войск отмечено, что за сутки потери противника составили свыше 110 человек (из них более 65 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет. «Северяне» уничтожили казармы операторов дронов ВСУ в Черниговской области. До этого в Черниговской области Украины расчеты ударных БПЛА «Герань-2» группировки войск «Север» уничтожили пункт дислокации сотрудников ТЦК.