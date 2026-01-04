  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 36 БПЛА на подлете к Москве
    Протесты в Иране способны погасить США
    Дробницкий назвал вероятные цели новых операций США
    Эксперт оценил влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные интересы России
    На Украине начали массово отчислять студентов
    Медведев допустил повторение «венесуэльской операции» на Украине
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    The Guardian назвала следующие цели Трампа после Венесуэлы
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    NYT узнала о предложенном США убежище для Мадуро
    4 января 2026, 17:24 • Новости дня

    Террористы убили 42 человека в центральном штате Нигерии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Не менее 42 человек были убиты в результате нападений террористов на районы в центральном штате Нигер в Нигерии, пишет издание Cable.

    По информации Cable, в ходе серии атак в зонах местных правительств Агварра и Боргу были также похищены люди, среди которых есть дети, передает РИА «Новости».

    По сведениям источников издания, вооруженные группы на протяжении недели атаковали деревни в Агварре, не встречая сопротивления. Местные жители рассказали, что боевики разгромили несколько населенных пунктов и увезли десятки человек, включая учеников частных католических школ Святой Марии в Папири.

    Представители церкви сообщили, что в результате нападений церковное имущество было уничтожено, похищено два мотоцикла, а также украдены наличные деньги в размере 200 тыс. найра, что составляет около 139 долларов США.

    В декабре террористы похитили 15 прихожан из церкви в Нигерии.

    Ранее военные и ВВС Нигерии в ходе крупной антитеррористической операции ликвидировали десяток главарей экстремистской группировки «Боко харам» в штате Борно.

    4 января 2026, 07:35 • Новости дня
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине

    Berliner Zeitung назвала атаку США на Венесуэлу сигналом Украине

    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    @ Stringer/dpa/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Разочарование на Украине нарастает не только из-за ситуации на фронте, но и из-за Венесуэлы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Издание отмечает, что, хотя для Запада ослабление этого союзника России может выглядеть как успех, на Украине эту ситуацию воспринимают иначе.

    «Хотя реальные попытки Трампа установить мир между Украиной и Россией в конечном итоге обернулись бы скорее капитуляцией для первой, президент США – со своими непредсказуемыми изменениями курса – все еще представляет собой один из немногих проблесков надежды для местного населения», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Однако США заподозрили в том, что, извлекая уроки из своих действий против Венесуэлы, Вашингтон потерял всякий интерес к прекращению войны на Украине.

    «Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», – цитирует газета солдата из Харькова.

    Еще со времен переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на Украине подозревали, что политические лидеры договорились о чем-то явно невыгодном для Киева, что добавило долю разочарований украинской стороне.

    «В то время широко распространялись слухи о том, что между двумя лидерами обсуждалась сделка, предоставляющая США более или менее полную свободу действий в Венесуэле, а взамен – России на Украине», – резюмировала BZ.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.  Глава Белого дома также заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    3 января 2026, 21:30 • Новости дня
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова

    Политолог Тимофей Бордачев обратил внимание на высказывание президента США Дональда Трампа в адрес президента Колумбии Густаво Петро на фоне захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что Трамп выступил с угрозой в адрес президента Колумбии.

    «Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», – указал американский лидер.

    В ответ на эту реплику политолог вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», описывающую момент, когда Остап Бендер, выступая перед шахматистами в Васюках, входит в раж и начинает импровизировать: «Остапа понесло. Он чувствовал прилив новых сил и шахматных идей».

    Напомним, Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой на время переходного периода. Он также сообщил, что США могут разместить свои войска в Венесуэле

    Президент США отметил, что Вашингтон также будет влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп превращает Венесуэлу в Гаити.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили 1 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    За четыре дня с начала проката сказочный фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

    С 1 января 2026 года картину уже посмотрели свыше 1,8 млн зрителей, передает Ura.ru. По данным системы, в первые сутки фильм принес более 226 млн рублей, а предпродажи составили почти 184 млн рублей.

    Создатели подчеркивают, что это не пересъемка советского фильма, а самостоятельная версия, объединившая мотивы сказки Карло Коллоди и «Золотого ключика» Алексея Толстого. По словам режиссера Игоря Волошина, сценарий соединяет два источника и предлагает современное прочтение, понятное и интересное новой аудитории, включая детей.

    Главную роль Буратино при помощи технологии «захвата движения» исполнила Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину – Анастасия Талызина, а Артемона – Марк Эйдельштейн. Роль Карабаса Барабаса исполнил Федор Бондарчук, Лису Алису – Виктория Исакова, кота Базилио – Александр Петров, черепаху Тортиллу – Светлана Немоляева.

    Музыку к фильму написал Алексей Рыбников, автор оригинального саундтрека 1975 года, вместе с сыном Дмитрием, обновив и переаранжировав знакомые мелодии. Особое внимание команда уделила финальной сцене, в которой участвовали более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию ставил Владимир Варнава.

    Ранее сообщалось, что «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей.

    3 января 2026, 21:41 • Новости дня
    В Черниговской области уничтожили украинскую оккультистку Лану Черногорскую

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара по складам и казармам операторов беспилотников в Черниговской области была уничтожена известная активистка Лана Черногорская, увлекавшаяся оккультизмом, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Черногорская состояла в структуре «Украинской добровольческой армии» (боевое крыло «Правого сектора», организация признана террористической в России и запрещена), сказал собеседник ТАСС.

    Ее ликвидировали в Семеновке в Черниговской области при уничтожении складов хранения и казарм операторов беспилотников в регионе.

    Украинские источники заявляют, что была якобы уничтожена стоянка с техникой местной больницы, однако на стоянке видны военизированные пикапы, используемые ВСУ.

    При этом, как отметил собеседник, украинская пропаганда скрывает факт ликвидации Черногорской.

    В августе в городе Краматорск уничтожили Ивана Смаглюка, известного как медиапредставителя бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России).

    4 января 2026, 16:39 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    События в Венесуэле должны быть уроком для Грузии в плане отношений с большим и сильным соседом, заявил в воскресенье исполнительный секретарь партии «Единая нейтральная Грузия» Вахтанг Шакаришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия должна принять случившееся в Венесуэле как еще один урок – когда у тебя есть большой и сильный сосед, то нельзя оказываться в лагере противостоящих ему в надежде на гипотетическую помощь извне», – заявил Шакаришвили, сообщает телекомпания POSTV.

    «Это реальность. Грузии нельзя оказываться в лагере тех, кто воюет с Россией», – отметил политик.

    По словам Вахтанга Шакаришвили, Украина уже оказалась в разрушившей эту страну войне.

    «Грузии же такая политика в 2008 году принесла войну и «оккупацию» территорий, поэтому надо работать над нейтралитетом Грузии!» – заявил исполнительный секретарь «Единой нейтральной Грузии».

    Ранее этот политик назвал «абсурдной» существующую в Конституции Грузии с 2017 года статью о курсе в НАТО и Евросоюз. На съезде партии в начале декабря прошлого года было заявлено о ее участии в парламентских выборах-2028.

    МИД Грузии в воскресенье в социальных сетях призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией.

    4 января 2026, 11:49 • Новости дня
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В учебных заведениях на Украине стали массово отчислять студентов, пропустивших даже одно или два занятия, сообщает украинское издание «НВ».

    На Украине стартовали массовые отчисления студентов из-за пропусков занятий, даже если речь идет об одном или двух случаях. Секретарь образовательного комитета Верховной рады Наталья Пипа заявила: «Есть массовое отчисление студентов за пропуски, даже если это один или два случая».

    По словам Пипы, сейчас в учебных заведениях проходят серьезные проверки зачисленных студентов. Это связано с резким увеличением числа мужчин призывного возраста среди поступающих в вузы.

    Учеба в вузе традиционно дает право на отсрочку от мобилизации, поэтому вузы и колледжи усилили контроль за посещаемостью и массово проверяют студентов.

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский разрешил выезд тысяч молодых граждан с Украины для формирования в Польше нового центра украинского влияния.

    Депутат Верховной рады Сергей Евтушок ранее подчеркивал, что из-за отмены ограничений многие украинцы в возрасте от 18 до 22 лет больше не собираются возвращаться домой.

    4 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Терапевт Прокофьев рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    Терапевт Прокофьев рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пить кофе лучше всего после завтрака и не больше одной кружки в день, чтобы избежать гастротоксического воздействия и возможных проблем со здоровьем, предупредил врач-терапевт Денис Прокофьев.

    Он напомнил, что кофеин сужает сосуды, повышает артериальное давление, а повышенный тонус сосудов может приводить к ряду патологий.

    «Это развитие гипертонической болезни, сахарного диабета. Здесь, наверное, нужно говорить больше о воздействии именно на желудок, потому что органы всей билиарной структуры: печень, желудок, поджелудочная железа между собой связаны», – сказал он в беседе с радио Sputnik.

    В основе сахарного диабета – нарушение выработки инсулина клетками поджелудочной железы, такой риск действительно есть, но это не будет связано только с поражением поджелудочной железы, а в том числе и с поражением желудка, и двенадцатиперстной кишки, пояснил врач.

    Терапевт Прокофьев указал на то, что кофе – стимулятор центральной нервной системы и головного мозга.

    «Но кофеин обладает высокой степенью гастротоксичности, поэтому ни в коем случае он никогда не употребляется натощак. Сначала должен быть завтрак, потом вы можете выпить кофе и лучше, если оно будет разбавлено молоком», – призвал доктор.

    Он рекомендует ограничиться одной кружкой кофе в день. А для смягчения воздействия на желудок – разбавлять кофе молоком. По его словам, превышение рекомендуемой нормы может привести к формированию кофейной зависимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, терапевт Прокофьев объяснил опасность кофе в жару. Эндокринолог Тананакина сообщила, что крепкий чай и кофе снижают усвоение железа из гречки и бобовых, особенно если пить их вместе с едой или сразу после. Президент России Владимир Путин рассказал об утреннем кофе в доме у экс-премьера Британии Блэра.


    4 января 2026, 05:41 • Новости дня
    Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков считает, что ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, не борьба с контрабандой наркотиков и не захват президента страны Николаса Мадуро, потому что первое не более, чем предлог, а второе не более, чем средство достижения цели.

    «Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам. Это ключ. Именно в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы наряду с демонстрацией американской силы», – написал он в Telegram-канале.

    Пушков считает, что к этой сверхцели было приурочено и вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Это вывело тему «смены режима» в Венесуэле на один из первых планов в мировых СМИ.

    Сенатор называет это «информационной подготовкой операции».

    «Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил [американский президент Дональд] Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», – обратил внимание Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.

    Глава Белого дома заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы. При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    4 января 2026, 13:32 • Новости дня
    NYT: Мадуро отверг предложение США уехать в Турцию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть страну после предложения США о переезде в Турцию в декабре прошлого года, об этом газете The New York Times (NYT) сообщил американский чиновник.

    Соединенные Штаты сделали предложение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть страну и выехать в Турцию, однако венесуэльский лидер резко отказался, передает ТАСС. Американский чиновник сообщил изданию, что Вашингтон направил это предложение 23 декабря 2025 года.

    Как отмечает NYT, Мадуро «гневно отверг этот план», что, по словам источника, продемонстрировало его нежелание серьезно рассматривать любые инициативы со стороны США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    4 января 2026, 13:24 • Новости дня
    Названы возможные цели США после Венесуэлы

    The Guardian: Дания и Иран могут стать следующими целями США после Венесуэлы

    Названы возможные цели США после Венесуэлы
    @ REUTERS/Lukas Barth

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле, пишет The Guardian.

    Как отмечает The Guardian, действия Вашингтона в Каракасе вызывают тревогу у руководства этих стран, передает РБК. По мнению издания, президент США Дональд Трамп ранее уже демонстрировал готовность к радикальным шагам в отношении Ирана и Дании.

    Газета напоминает, что несколькими днями ранее Трамп публично заявил, что «США вооружены и готовы прийти на помощь иранцам, протестующим в связи с падением курса валюты и ростом цен». Кроме того, в декабре американский лидер пригрозил Ирану «серьезными последствиями» за продолжение работы над ракетными и ядерными проектами.

    Кроме того, издание подчеркивает, что в Вашингтоне не скрывают интереса к Гренландии. В декабре датская военная разведка заявила, что США представляют угрозу национальной безопасности страны, после того как американские чиновники открыто говорили о планах установить контроль над этим регионом всеми доступными средствами.

    В ночь на 3 января американские военные провели операцию под названием «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу. В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в США. Ожидается, что пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    4 января 2026, 03:11 • Новости дня
    Представитель Долиной опроверг отмену ее юбилейного концерта в Москве

    Пудовкин опроверг отмену юбилейного концерта Долиной в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Намеченный на 6 марта концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей на бис» состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ), заявил представитель певицы Сергей Пудовкин.

    «Изменений по этому концерту нет», –  сказал он РИА «Новости».

    Днем ранее СМИ сообщали, что концерт Долиной в ММДМ отменен, так как билеты на него приобрели около 15% зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сорвался концерт в Туле, запланированный на 4 января 2026 года. Здание, где намечалось выступление, вмещает 724 зрителя, на схеме продаж заявляли о 349 проданных билетах. Как отмечалось ранее, в московском баре Petter накануне концерта в продаже оставалась почти половина билетов.

    Напомним, в конце 2025 года Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Это дело стало резонансным и привлекло к сторонам общественное внимание, переросшее порой в ажиотаж.

    4 января 2026, 02:30 • Новости дня
    CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл на базу Национальной гвардии ВВС Стюарт в штате Нью-Йорк после масштабной операции США, но еще до этого на венесуэльскую пару стали готовить документы.

    Мадуро должен предстать перед федеральным судом Манхэттена на следующей неделе по обвинениям в хранении наркотиков и оружия.

    «Прежде чем президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес покинули самолет на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Нью-Йорке, власти уже начали процедуру их оформления», – сообщил главный аналитик CNN по правоохранительным органам и разведке Джон Миллер Саре Сиднер.

    По словам Миллера, у пары будут взяты биометрические данные, отпечатки пальцев и фотографии, прежде чем их информация будет внесена в систему Таможенной и пограничной службы США.

    Пара должна пройти медицинский осмотр, прежде чем отправиться в столичный центр содержания под стражей, где, по словам Миллера, их снова оформят перед предъявлением обвинения, «которое, вероятно, состоится в понедельник».

    По словам сотрудника правоохранительных органов, осведомленного о ситуации, Флорес в настоящее время проходит медицинское обследование.

    В столичном следственном изоляторе, по словам Миллера, они будут содержаться в качестве заключенных, подпадающих под действие специальных административных мер, под усиленной охраной и, возможно, в изоляции друг от друга.

    «Это, безусловно, будет изменением образа жизни для человека, который жил в роскоши, получая миллионы долларов, которые, по утверждению федерального правительства, были незаконно присвоены наркокартелями… в место, которое давно критикуют как суровое тюремное учреждение, нуждающееся в ремонте, улучшении санитарных условий, медицинского обслуживания и так далее. Для президента Мадуро это будет шоком», – сказал Миллер.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом страны. NBC сообщил о прибытии самолета с Мадуро и его супругой на американскую авиабазу Стюарт.

    4 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США

    Посол Дании призвал уважать целостность страны после публикации карты Гренландии

    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    @ Anne-Sophie Wittwer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после публикации жены замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США.

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после появления в соцсети карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США, передает ТАСС.

    Серенсен отметил, что Дания и США являются близкими союзниками, и их сотрудничество должно продолжаться. Он подчеркнул, что безопасность США тесно связана с безопасностью Гренландии и Дании, при этом Гренландия уже входит в состав НАТО.

    Ранее 22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри после решения Дональда Трампа о назначении спецпосланника по Гренландии. Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии, заявив, что Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности и будет защищать интересы США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    Спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в Соединенные Штаты, где пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    СМИ писали, что следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле могут стать Дания и Иран.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил уверенность, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого требуется серьезная подготовка.

    4 января 2026, 11:25 • Новости дня
    Российские бойцы отправили дрон с новогодней елкой на позиции ВСУ
    Российские бойцы отправили дрон с новогодней елкой на позиции ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие России преподнесли украинским военным на передовой необычное новогоднее поздравление в виде дрона с елкой и гирляндой.

    Российские военные передали своим противникам на передовой необычное новогоднее «поздравление», сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Для этого был использован дрон, на который бойцы закрепили вертикально новогоднюю елку, украшенную светящейся гирляндой.

    В сообщении канала отмечается: «Наши бойцы отправили вэсэушникам особенную елку к Новому году. Российские бойцы сделали необычный сюрприз своим противникам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир роты подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Центр» младший лейтенант Денис Колесов рассказал, что доставка продовольствия и боеприпасов на передовые позиции осуществляется наземными робототехническими комплексами «Курьер». Эти комплексы могут работать в сложных погодных и боевых условиях.

    4 января 2026, 14:17 • Новости дня
    Эксперт Юшков: США не смогут использовать нефть Венесуэлы как рычаг давления на Россию
    Эксперт Юшков: США не смогут использовать нефть Венесуэлы как рычаг давления на Россию
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    На восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы потребуются годы и многомиллиардные инвестиции, поэтому венесуэльская нефть не станет для США эффективным инструментом давления на Россию и других экспортеров, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. При этом происходящее вокруг Венесуэлы несет для России скорее логистические риски.

    «Венесуэла – крупнейший игрок по запасам нефти в мире, но при этом страна крайне мало добывает и экспортирует. За последние годы произошла глубокая деградация нефтяной индустрии. Объемы добычи, которые в лучшие времена превышали четыре млн баррелей в сутки, постепенно снижались», – отметил Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    Собеседник напомнил, что, по официальным данным, к началу 2025 года Венесуэла добывала около 900 тыс. баррелей в сутки, «однако после усиления нефтяной блокады со стороны США добыча сократилась примерно до 500 тыс. баррелей».

    «При этом экспорт традиционно составлял 500-600 тыс. баррелей в сутки, а порядка 300 тысяч шли на внутренний рынок. В результате после блокады экспорт упал до 200 тыс. баррелей. Но мировой рынок практически не заметил этого снижения, тем более что ОПЕК+ увеличил квоты на 2,9 млн баррелей в сутки», – пояснил Юшков.

    По его словам, деградация нефтяного сектора Венесуэлы стала следствием целого комплекса проблем, включая кадровые. Многие профессиональные нефтяники получали образование в США и «плохо контактировали еще с предшественником Николаса Мадуро – Уго Чавесом (1954–2013)».

    «Но ключевая причина в другом: со времен Чавеса из отрасли системно изымались средства на финансирование расходной части бюджета. Социалисты выполняли социальные обещания, но это приводило к падению добычи – не оставалось денег на ремонты, поддержание инфраструктуры и запуск новых проектов. Плюс из страны уходили иностранные компании вместе со своими деньгами и технологиями», – напомнил аналитик.

    По словам Юшкова, если США после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро отменят санкции в отношении страны, чего ожидает рынок, то это приведет к увеличению добычи. «Соответственно, формируется ожидание избытка предложения, и фьючерсы начинают продавать заранее. Поэтому цены не растут и теоретически могут даже снизиться», – пояснил эксперт.

    По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп свергнул Мадуро не ради того, чтобы с помощью венесуэльской нефти, как полагают некоторые зарубежные СМИ, обвалить мировые цены и тем самым сделать других игроков, включая Россию, более сговорчивыми. «В случае резкого снижения цен прежде всего пострадают американские нефтяники. Упадет добыча внутри США, а это не гарантирует ни обрушения экономики России, ни какой-то принципиальной смены баланса сил», – подчеркнул Юшков.

    «Кроме того, в ходе президентской кампании Трамп обещал своим спонсорам, в том числе нефтяным компаниям, определенные бонусы. Изначально предполагалось, что ими станет рост цен на нефть, но из-за торговых войн этого не произошло. В такой ситуации он может попытаться предложить им доступ к ресурсной базе Венесуэлы», – рассуждает эксперт.

    Более того, если в случае отмены санкций в Венесуэлу все-таки вернутся американские нефтяные компании, «то им понадобится время на увеличение производства». «Нужны технологии, многомиллиардные инвестиции, а при нынешних ценах на нефть нет желания инвестировать в Венесуэлу. Высоковязкую тяжелую зернистую нефть дорого добывать. Поэтому процесс восстановления нефтяной отрасли Венесуэлы затянется на годы и не стоит ожидать взрывного роста добычи на несколько млн баррелей в сутки даже после снятия санкций», – добавил Юшков.

    «А для России текущая ситуация несет скорее негатив, чем позитив. Позитив возможен только в случае роста цен на нефть, но этого не происходит. Более того, сохраняются риски того, что Европа может пойти по пути США и активнее давить на логистику, включая попытки захвата танкеров «теневого флота», которые уже предпринимались в 2025 году в Балтийском море», – резюмировал Юшков.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что американские власти решили не отменять ограничения на экспорт нефти из Венесуэлы, чтобы сохранить рычаги влияния на Каракас. Решение обусловлено политической ситуацией вокруг похищенного президента Николаса Мадуро.

    В то же время некоторые участники переговоров выражают надежду, что Вашингтон в будущем смягчит свою позицию. Они рассчитывают, что США прекратят задерживать венесуэльские танкеры и разрешат большему числу американских компаний работать в нефтяном секторе страны.

    Такая мера, по мнению источников, могла бы способствовать экономическому оживлению Венесуэлы и укрепить позиции вице-президента Делси Родригес, которая в воскресенье официально возглавила страну до проведения президентских выборов.

    После свержения Мадуро Трамп обещает добиваться участия американских компаний в работе венесуэльского нефтяного сектора. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. «Мы снизим цены на нефть. Когда вы занимаетесь нефтью, все следует за этим», – добавил президент США.

    На данный момент поставки венесуэльской оказались заблокированы из-за запрета портам выпускать загруженные танкеры в рамках военной операции США. В частности, в главном нефтяном порту страны Хосе накануне не осуществлялась загрузка ни одного судна.

    По данным газеты Politico, американские нефтяные компании смогут рассчитывать на компенсацию за изъятые в Венесуэле активы только при условии крупных инвестиций в нефтяную отрасль страны. Politico отмечает, что американские нефтяные компании давно добиваются возвращения своих активов в Боливарианской республике, однако теперь им предлагается возобновить работу только при условии значительных инвестиций.

    При этом нефтяников беспокоит неопределенность с будущим руководством страны, вопросы безопасности сотрудников и оборудования, а также механизмы осуществления выплат. Кроме того, компании сомневаются, смогут ли цены на нефть вырасти настолько, чтобы сделать вложения в местную добычу выгодными.

