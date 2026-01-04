МВД: Взрыв газа в Первоуральске привел к госпитализации трех человек

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, среди пострадавших оказались хозяйка квартиры, где произошел взрыв, и две женщины из соседней квартиры, передает РИА «Новости».

«Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», – заявил Горелых.

Напомним, в воскресенье в городе Первоуральске в Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа, после чего вспыхнул пожар.

В ноябре в Татарстане пять человек пострадали при взрыве газа.