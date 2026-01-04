Запасы газа в ПХГ Франции опустились ниже 60%

Эксперт Юшков: США не смогут использовать нефть Венесуэлы как рычаг давления на Россию

Tекст: Андрей Резчиков

«Венесуэла – крупнейший игрок по запасам нефти в мире, но при этом страна крайне мало добывает и экспортирует. За последние годы произошла глубокая деградация нефтяной индустрии. Объемы добычи, которые в лучшие времена превышали четыре млн баррелей в сутки, постепенно снижались», – отметил Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

Собеседник напомнил, что, по официальным данным, к началу 2025 года Венесуэла добывала около 900 тыс. баррелей в сутки, «однако после усиления нефтяной блокады со стороны США добыча сократилась примерно до 500 тыс. баррелей».

«При этом экспорт традиционно составлял 500-600 тыс. баррелей в сутки, а порядка 300 тысяч шли на внутренний рынок. В результате после блокады экспорт упал до 200 тыс. баррелей. Но мировой рынок практически не заметил этого снижения, тем более что ОПЕК+ увеличил квоты на 2,9 млн баррелей в сутки», – пояснил Юшков.

По его словам, деградация нефтяного сектора Венесуэлы стала следствием целого комплекса проблем, включая кадровые. Многие профессиональные нефтяники получали образование в США и «плохо контактировали еще с предшественником Николаса Мадуро – Уго Чавесом (1954–2013)».

«Но ключевая причина в другом: со времен Чавеса из отрасли системно изымались средства на финансирование расходной части бюджета. Социалисты выполняли социальные обещания, но это приводило к падению добычи – не оставалось денег на ремонты, поддержание инфраструктуры и запуск новых проектов. Плюс из страны уходили иностранные компании вместе со своими деньгами и технологиями», – напомнил аналитик.

По словам Юшкова, если США после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро отменят санкции в отношении страны, чего ожидает рынок, то это приведет к увеличению добычи. «Соответственно, формируется ожидание избытка предложения, и фьючерсы начинают продавать заранее. Поэтому цены не растут и теоретически могут даже снизиться», – пояснил эксперт.

По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп свергнул Мадуро не ради того, чтобы с помощью венесуэльской нефти, как полагают некоторые зарубежные СМИ, обвалить мировые цены и тем самым сделать других игроков, включая Россию, более сговорчивыми. «В случае резкого снижения цен прежде всего пострадают американские нефтяники. Упадет добыча внутри США, а это не гарантирует ни обрушения экономики России, ни какой-то принципиальной смены баланса сил», – подчеркнул Юшков.

«Кроме того, в ходе президентской кампании Трамп обещал своим спонсорам, в том числе нефтяным компаниям, определенные бонусы. Изначально предполагалось, что ими станет рост цен на нефть, но из-за торговых войн этого не произошло. В такой ситуации он может попытаться предложить им доступ к ресурсной базе Венесуэлы», – рассуждает эксперт.

Более того, если в случае отмены санкций в Венесуэлу все-таки вернутся американские нефтяные компании, «то им понадобится время на увеличение производства». «Нужны технологии, многомиллиардные инвестиции, а при нынешних ценах на нефть нет желания инвестировать в Венесуэлу. Высоковязкую тяжелую зернистую нефть дорого добывать. Поэтому процесс восстановления нефтяной отрасли Венесуэлы затянется на годы и не стоит ожидать взрывного роста добычи на несколько млн баррелей в сутки даже после снятия санкций», – добавил Юшков.

«А для России текущая ситуация несет скорее негатив, чем позитив. Позитив возможен только в случае роста цен на нефть, но этого не происходит. Более того, сохраняются риски того, что Европа может пойти по пути США и активнее давить на логистику, включая попытки захвата танкеров «теневого флота», которые уже предпринимались в 2025 году в Балтийском море», – резюмировал Юшков.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские власти решили не отменять ограничения на экспорт нефти из Венесуэлы, чтобы сохранить рычаги влияния на Каракас. Решение обусловлено политической ситуацией вокруг похищенного президента Николаса Мадуро.

В то же время некоторые участники переговоров выражают надежду, что Вашингтон в будущем смягчит свою позицию. Они рассчитывают, что США прекратят задерживать венесуэльские танкеры и разрешат большему числу американских компаний работать в нефтяном секторе страны.

Такая мера, по мнению источников, могла бы способствовать экономическому оживлению Венесуэлы и укрепить позиции вице-президента Делси Родригес, которая в воскресенье официально возглавила страну до проведения президентских выборов.

После свержения Мадуро Трамп обещает добиваться участия американских компаний в работе венесуэльского нефтяного сектора. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. «Мы снизим цены на нефть. Когда вы занимаетесь нефтью, все следует за этим», – добавил президент США.

На данный момент поставки венесуэльской оказались заблокированы из-за запрета портам выпускать загруженные танкеры в рамках военной операции США. В частности, в главном нефтяном порту страны Хосе накануне не осуществлялась загрузка ни одного судна.

По данным газеты Politico, американские нефтяные компании смогут рассчитывать на компенсацию за изъятые в Венесуэле активы только при условии крупных инвестиций в нефтяную отрасль страны. Politico отмечает, что американские нефтяные компании давно добиваются возвращения своих активов в Боливарианской республике, однако теперь им предлагается возобновить работу только при условии значительных инвестиций.

При этом нефтяников беспокоит неопределенность с будущим руководством страны, вопросы безопасности сотрудников и оборудования, а также механизмы осуществления выплат. Кроме того, компании сомневаются, смогут ли цены на нефть вырасти настолько, чтобы сделать вложения в местную добычу выгодными.