    4 января 2026, 15:48 • Новости дня

    Группировка «Вулкан» взяла ответственность за поджог в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    Анархистская группировка «Вулкан» заявила о причастности к поджогу, оставившему без света несколько районов Берлина, в результате чего пострадали десятки тысяч домохозяйств, сообщила газета Bild.

    По данным Bild, леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, в результате которого без электричества остались около 50 тыс. домохозяйств в Берлине, передает ТАСС.

    Сообщается, что злоумышленники направили соответствующее письмо в полицию города, где открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах.

    Полиция Берлина сейчас проверяет подлинность полученного послания. За расследование случившегося взялся отдел по вопросам госбезопасности. По данным Bild, инициаторы акции заявляют, что хотели «обесточить власть имущих» и выступают против «имперского образа жизни».

    Группировка «Вулкан» известна своими диверсиями в Берлине и Бранденбурге уже на протяжении 14 лет. Напомним, что инцидент произошел в минувшую субботу: в результате пожара на кабельном мосту без света остались не только жилые дома, но и 2 тыс. торговых точек.

    Энергоснабжение удалось восстановить лишь в 7 тыс. из 50 тыс. пострадавших домохозяйств. Полиция изначально отрабатывала версию умышленного поджога.

    Профсоюз полиции Берлина потребовал ввести полный запрет на пиротехнику.

    В Берлине в новогоднюю ночь полиция задержала около 430 человек.

    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Акт США в Венесуэле лишает аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    3 января 2026, 16:43 • Новости дня
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле

    Медведев о событиях в Венесуэле: Гарантия защиты страны – только ядерный арсенал

    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о действиях США в Венесуэле, заявив, что лишь наличие ядерного арсенала способно гарантировать государству надежную защиту.

    «Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, – только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

    Заместитель председателя Совбеза отметил, что проводимая американцами военная операция проходит в независимой стране, которая не представляла угрозы для США, и назвал такие действия «еще одним блестящим шагом к Нобелю». По мнению Медведева, события в Венесуэле – «отличный пример миротворчества США».

    Медведев также обратил внимание на отсутствие реакции со стороны европейских государств, назвав происходящее «почти полной тишиной со стороны демократической Европы».

    Он заявил, что Вашингтону следовало бы проявить подобную активность не в Венесуэле, а на Украине. «Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Дрессированные »украинские животные«, торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев предположил, что США могли бы нанести удары по военным базам Украины и задержать руководство страны. По его мнению, это могло бы изменить ситуацию. «Может, пора уже, дядя Сэм?» – добавил он.

    Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза после операции США в Венесуэле.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    3 января 2026, 20:30 • Новости дня
    Актер Андрей Хорошев погиб, спасая человека в горячем источнике

    Актер Андрей Хорошев утонул при спасении человека в горячем источнике Сухума

    Tекст: Мария Иванова

    Российский актер Андрей Хорошев скончался при попытке спасти другого человека, которому стало плохо в горячем источнике в Сухуме.

    Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев погиб, спасая человека на горячем источнике в Сухуме, передает ТАСС.

    Об этом сообщил продюсер Сергей Члиянц, отметив, что артист прыгнул в воду, чтобы помочь человеку, которому стало плохо.

    Точная причина смерти Хорошева пока не установлена – медицинское заключение еще не готово. Место и дата похорон будут известны позже.

    Ранее сообщалось, что Андрей Хорошев скончался 1 января, ему было 66 лет. Он прославился благодаря ролям в фильмах «Боец», «Адмиралъ», «Доктор Живаго».

    Также Хорошев работал художником-постановщиком.

    3 января 2026, 17:01 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу

    Американист Дудаков: Атака США на Венесуэлу может отразиться на России

    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, судя по всему, надеется, что операцией в Венесуэле ему удастся сменить режим в Каракасе. Однако ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Один из них предполагает негативные последствия для самого Вашингтона и дестабилизацию всего региона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США провели самую масштабную военную операцию в Латинской Америке со времен, как минимум, вторжения в Панаму в 1989 году. В целом мы наблюдаем попытку смены режима в классическом понимании этого процесса: Штаты похитили нынешнего президента страны Николаса Мадуро и вывезли его вместе с семьей в Вашингтон», – указал американист Малек Дудаков.

    По его словам, сейчас ситуация может развиваться по разным сценариям. «Полагаю, администрация Трампа надеется, что все это спровоцирует коллапс нынешней власти в Каракасе и смену режима, после чего Вашингтон начнет активно поддерживать представителя оппозиции, включая Марию Корину Мачадо, которая не так давно получила Нобелевскую премию мира», – рассуждает аналитик.

    При этом высока вероятность того, что соратники Мадуро удержатся у власти, считает американист. Он также указал, что к моменту проведения новых выборов американцы попытаются заставить действующие власти допустить до них оппозицию. «Тогда Вашингтон сможет за счет давления добиться прихода к власти выгодного кандидата», – допускает он.

    «Кроме того, высоки риски того, что операция США может спровоцировать дестабилизацию всей страны и превращения Венесуэлы в своего рода failed state, несостоявшееся государство, одно большое Гаити или одну большую Ливию. В таком случае руководящие должности окажутся в руках тех самых наркокартелей и криминальных синдикатов, с которыми администрация Трампа якобы борется», – описывает один из сценариев специалист.

    «Это будет иметь разрушительные последствия для всего региона, включая сами США. Поскольку если хлынет поток беженцев из Боливарианской республики, он окажется и в Штатах. А это, в свою очередь, усугубит миграционный кризис, с которым Америка и без того сталкивается», – убежден спикер.

    Дудаков также увидел некоторые риски для России. «Ситуация краткосрочно может привести к росту цен на нефть. В долгосрочной перспективе речь пойдет об утрате одного из ключевых наших партнеров в этом регионе. А ведь в свое время было вложено немало российских инвестиций в венесуэльскую экономику. Кроме того, было продано немало наших вооружений. Не хотелось бы, чтобы оно в итоге оказалось, скажем, на Украине», – подчеркнул американист.

    Он также призвал «не забегать вперед». «Если венесуэльская власть выстоит, это станет серьезным репутационным ударом для США, в том числе на всем пространстве Латинской Америки. В регионе крайне негативно относятся к военным вторжениям со стороны Вашингтона, поскольку таких случаев было немало. Это также усилит позиции левых в Колумбии и Бразилии, дав им возможность на предстоящих местных выборах продвигать антиамериканскую риторику», – заключил Дудаков.

    Ранее генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Николасу Мадуро и его жене предъявлены обвинения. «Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Мадуро был захвачен силами спецназа «Дельта» после военной операции США на территории Венесуэлы. По словам госсекретаря Марка Рубио, атака служила прикрытием именно для ареста действующего главы республики.

    События вызвали негативную реакцию в некоторых странах мира. Так, президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле.

    Российский МИД также выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

    В числе осудивших атаку также числится Белоруссия, Мексика, Турция, Куба и Иран.

    Газета ВЗГЛЯД ранее описывала события минувшей ночи, а также указывала, что атака на республику может обернуться для Штатов непредсказуемыми последствиями.

    3 января 2026, 21:30 • Новости дня
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова

    Политолог Тимофей Бордачев обратил внимание на высказывание президента США Дональда Трампа в адрес президента Колумбии Густаво Петро на фоне захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что Трамп выступил с угрозой в адрес президента Колумбии.

    «Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», – указал американский лидер.

    В ответ на эту реплику политолог вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», описывающую момент, когда Остап Бендер, выступая перед шахматистами в Васюках, входит в раж и начинает импровизировать: «Остапа понесло. Он чувствовал прилив новых сил и шахматных идей».

    Напомним, Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой на время переходного периода. Он также сообщил, что США могут разместить свои войска в Венесуэле

    Президент США отметил, что Вашингтон также будет влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп превращает Венесуэлу в Гаити.

    3 января 2026, 19:49 • Новости дня
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой запечатлен президент Венесуэлы Николас Мадуро, ранее похищенный американскими силовиками.

    Трамп в соцсетях опубликовал фото Мадуро на борту военного американского корабля Iwo Jima, передает ТАСС.

    На этом снимке венесуэльский лидер запечатлен в спортивном костюме, на глазах у него черная маска. В руках у политика бутылка воды.

    До этого Трамп заявлял, что Мадуро вывезли из Венесуэлы на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США спал дома.

    3 января 2026, 21:41 • Новости дня
    В Черниговской области уничтожили украинскую оккультистку Лану Черногорскую

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара по складам и казармам операторов беспилотников в Черниговской области была уничтожена известная активистка Лана Черногорская, увлекавшаяся оккультизмом, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Черногорская состояла в структуре «Украинской добровольческой армии» (боевое крыло «Правого сектора», организация признана террористической в России и запрещена), сказал собеседник ТАСС.

    Ее ликвидировали в Семеновке в Черниговской области при уничтожении складов хранения и казарм операторов беспилотников в регионе.

    Украинские источники заявляют, что была якобы уничтожена стоянка с техникой местной больницы, однако на стоянке видны военизированные пикапы, используемые ВСУ.

    При этом, как отметил собеседник, украинская пропаганда скрывает факт ликвидации Черногорской.

    В августе в городе Краматорск уничтожили Ивана Смаглюка, известного как медиапредставителя бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России).

    4 января 2026, 07:35 • Новости дня
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине

    Berliner Zeitung назвала атаку США на Венесуэлу сигналом Украине

    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    @ Stringer/dpa/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Разочарование на Украине нарастает не только из-за ситуации на фронте, но и из-за Венесуэлы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Издание отмечает, что, хотя для Запада ослабление этого союзника России может выглядеть как успех, на Украине эту ситуацию воспринимают иначе.

    «Хотя реальные попытки Трампа установить мир между Украиной и Россией в конечном итоге обернулись бы скорее капитуляцией для первой, президент США – со своими непредсказуемыми изменениями курса – все еще представляет собой один из немногих проблесков надежды для местного населения», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Однако США заподозрили в том, что, извлекая уроки из своих действий против Венесуэлы, Вашингтон потерял всякий интерес к прекращению войны на Украине.

    «Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», – цитирует газета солдата из Харькова.

    Еще со времен переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на Украине подозревали, что политические лидеры договорились о чем-то явно невыгодном для Киева, что добавило долю разочарований украинской стороне.

    «В то время широко распространялись слухи о том, что между двумя лидерами обсуждалась сделка, предоставляющая США более или менее полную свободу действий в Венесуэле, а взамен – России на Украине», – резюмировала BZ.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.  Глава Белого дома также заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    3 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Москва призвала США освободить Мадуро
    Москва призвала США освободить Мадуро
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американскому руководству следует освободить захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявило Министерство иностранных дел России.

    «В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу», – говорится в заявлении МИД.

    Заявление опубликовано на сайте ведомства.

    Российская сторона также указывает на необходимость создания условий для решения любых проблем между США и Венесуэлой с помощью диалога.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США находился дома и спал.

    3 января 2026, 20:02 • Новости дня
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация берет в свои руки управление над Венесуэлой на переходный период, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона пытается не допустить вмешательства третьей стороны.

    Также Трамп сообщал, что Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    Напомним, нефтяные объекты государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A. Венесуэлы остались невредимы после авиаударов Соединенных Штатов Америки.

    4 января 2026, 02:30 • Новости дня
    CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл на базу Национальной гвардии ВВС Стюарт в штате Нью-Йорк после масштабной операции США, но еще до этого на венесуэльскую пару стали готовить документы.

    Мадуро должен предстать перед федеральным судом Манхэттена на следующей неделе по обвинениям в хранении наркотиков и оружия.

    «Прежде чем президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес покинули самолет на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Нью-Йорке, власти уже начали процедуру их оформления», – сообщил главный аналитик CNN по правоохранительным органам и разведке Джон Миллер Саре Сиднер.

    По словам Миллера, у пары будут взяты биометрические данные, отпечатки пальцев и фотографии, прежде чем их информация будет внесена в систему Таможенной и пограничной службы США.

    Пара должна пройти медицинский осмотр, прежде чем отправиться в столичный центр содержания под стражей, где, по словам Миллера, их снова оформят перед предъявлением обвинения, «которое, вероятно, состоится в понедельник».

    По словам сотрудника правоохранительных органов, осведомленного о ситуации, Флорес в настоящее время проходит медицинское обследование.

    В столичном следственном изоляторе, по словам Миллера, они будут содержаться в качестве заключенных, подпадающих под действие специальных административных мер, под усиленной охраной и, возможно, в изоляции друг от друга.

    «Это, безусловно, будет изменением образа жизни для человека, который жил в роскоши, получая миллионы долларов, которые, по утверждению федерального правительства, были незаконно присвоены наркокартелями… в место, которое давно критикуют как суровое тюремное учреждение, нуждающееся в ремонте, улучшении санитарных условий, медицинского обслуживания и так далее. Для президента Мадуро это будет шоком», – сказал Миллер.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом страны. NBC сообщил о прибытии самолета с Мадуро и его супругой на американскую авиабазу Стюарт.

    4 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Терапевт Прокофьев рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    Терапевт Прокофьев рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пить кофе лучше всего после завтрака и не больше одной кружки в день, чтобы избежать гастротоксического воздействия и возможных проблем со здоровьем, предупредил врач-терапевт Денис Прокофьев.

    Он напомнил, что кофеин сужает сосуды, повышает артериальное давление, а повышенный тонус сосудов может приводить к ряду патологий.

    «Это развитие гипертонической болезни, сахарного диабета. Здесь, наверное, нужно говорить больше о воздействии именно на желудок, потому что органы всей билиарной структуры: печень, желудок, поджелудочная железа между собой связаны», – сказал он в беседе с радио Sputnik.

    В основе сахарного диабета – нарушение выработки инсулина клетками поджелудочной железы, такой риск действительно есть, но это не будет связано только с поражением поджелудочной железы, а в том числе и с поражением желудка, и двенадцатиперстной кишки, пояснил врач.

    Терапевт Прокофьев указал на то, что кофе – стимулятор центральной нервной системы и головного мозга.

    «Но кофеин обладает высокой степенью гастротоксичности, поэтому ни в коем случае он никогда не употребляется натощак. Сначала должен быть завтрак, потом вы можете выпить кофе и лучше, если оно будет разбавлено молоком», – призвал доктор.

    Он рекомендует ограничиться одной кружкой кофе в день. А для смягчения воздействия на желудок – разбавлять кофе молоком. По его словам, превышение рекомендуемой нормы может привести к формированию кофейной зависимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, терапевт Прокофьев объяснил опасность кофе в жару. Эндокринолог Тананакина сообщила, что крепкий чай и кофе снижают усвоение железа из гречки и бобовых, особенно если пить их вместе с едой или сразу после. Президент России Владимир Путин рассказал об утреннем кофе в доме у экс-премьера Британии Блэра.


    4 января 2026, 05:41 • Новости дня
    Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков считает, что ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, не борьба с контрабандой наркотиков и не захват президента страны Николаса Мадуро, потому что первое не более, чем предлог, а второе не более, чем средство достижения цели.

    «Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам. Это ключ. Именно в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы наряду с демонстрацией американской силы», – написал он в Telegram-канале.

    Пушков считает, что к этой сверхцели было приурочено и вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Это вывело тему «смены режима» в Венесуэле на один из первых планов в мировых СМИ.

    Сенатор называет это «информационной подготовкой операции».

    «Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил [американский президент Дональд] Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», – обратил внимание Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.

    Глава Белого дома заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы. При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    3 января 2026, 21:09 • Новости дня
    В Москве отменили юбилейный концерт Ларисы Долиной

    КП: В Москве отменили юбилейный концерт Ларисы Долиной

    Tекст: Мария Иванова

    Запланированное на март 2026 года сольное выступление Ларисы Долиной в Московском международном Доме музыки было отменено после того, как билеты приобрели лишь около 15% зрителей, пишem СМИ.

    Юбилейный концерт Ларисы Долиной, запланированный на 6 марта в Московском международном доме музыки, отменён, сообщает «Комсомольская правда».

    Мероприятие должно было стать продолжением её праздничной программы «Юбилей на бис», однако продажи билетов за полгода достигли лишь 15% зала на 1716 мест. Организаторы остановили продажи и рассматривают возможность переноса концерта на более позднюю дату, чтобы увеличить шансы на заполнение зала.

    Отмены коснулись не только столицы. Ранее сорвался концерт в Туле, запланированный на 4 января 2026 года. Здесь здание вмещает 724 зрителя, на схеме продаж заявляли о 349 проданных билетах, однако, по данным издания, реальная ситуация оказалась менее оптимистичной – билеты продавались со скидками, но даже в таком случае их раскупали неохотно. Цены на билеты в Туле достигали от 3 тыс. 500 до 5 тыс. рублей.

    При этом Лариса Долина продолжает выступать: в конце декабря она собрала в одном из баров Москвы зал на 80 человек из возможных 93.

    Как отмечалось ранее, в московском баре Petter накануне концерта в продаже оставалась почти половина билетов.

    В Петербурге 25 февраля певица даст концерт в БКЗ «Октябрьский», где продажи билетов приближаются к 50% зала на 3727 мест.

    Осенью Долина успешно провела мини-тур по Дальнему Востоку – тогда заполнение залов достигало 70%–80%, что оценивается как хороший показатель для артистов её уровня.

    Напомним, в конце прошлого года Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье.

    4 января 2026, 11:49 • Новости дня
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В учебных заведениях на Украине стали массово отчислять студентов, пропустивших даже одно или два занятия, сообщает украинское издание «НВ».

    На Украине стартовали массовые отчисления студентов из-за пропусков занятий, даже если речь идет об одном или двух случаях. Секретарь образовательного комитета Верховной рады Наталья Пипа заявила: «Есть массовое отчисление студентов за пропуски, даже если это один или два случая».

    По словам Пипы, сейчас в учебных заведениях проходят серьезные проверки зачисленных студентов. Это связано с резким увеличением числа мужчин призывного возраста среди поступающих в вузы.

    Учеба в вузе традиционно дает право на отсрочку от мобилизации, поэтому вузы и колледжи усилили контроль за посещаемостью и массово проверяют студентов.

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский разрешил выезд тысяч молодых граждан с Украины для формирования в Польше нового центра украинского влияния.

    Депутат Верховной рады Сергей Евтушок ранее подчеркивал, что из-за отмены ограничений многие украинцы в возрасте от 18 до 22 лет больше не собираются возвращаться домой.

