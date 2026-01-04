  • Новость часаРоссия потребовала решить вопросы биодеятельности США на Украине
    4 января 2026, 15:12 • Новости дня

    У обвиняемого в неуплате 170 млн рублей налогов блогера Гасанова нашли долг по ИП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер и бизнес-тренер Гусейн Гасанов имеет задолженность по индивидуальному предпринимательству, сообщили в правоохранительных органах.

    Задолженность Гасанова по ИП составляет 61 тыс. 510 рублей, передает ТАСС.

    В мае прошлого года Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гасанова по делу о легализации преступных доходов. Следователи выяснили, что в 2019–2021 годах блогер не уплатил налоги на сумму более 170 млн рублей. Гасанова объявили в розыск, в том числе по международной линии.

    Гусейн Гасанов известен как российский видеоблогер и бизнесмен, автор онлайн-курсов по бизнесу. По данным из открытых источников, сейчас он проживает за пределами России.

    В октябре прошлого года бизнес-коуча и блогера Аяза Шабутдинова признали виновным в создании организованной преступной группы. Суд приговорил его к семи годам колонии общего режима и назначил штраф в 5 млн рублей.

    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    4 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Терапевт Прокофьев рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пить кофе лучше всего после завтрака и не больше одной кружки в день, чтобы избежать гастротоксического воздействия и возможных проблем со здоровьем, предупредил врач-терапевт Денис Прокофьев.

    Он напомнил, что кофеин сужает сосуды, повышает артериальное давление, а повышенный тонус сосудов может приводить к ряду патологий.

    «Это развитие гипертонической болезни, сахарного диабета. Здесь, наверное, нужно говорить больше о воздействии именно на желудок, потому что органы всей билиарной структуры: печень, желудок, поджелудочная железа между собой связаны», – сказал он в беседе с радио Sputnik.

    В основе сахарного диабета – нарушение выработки инсулина клетками поджелудочной железы, такой риск действительно есть, но это не будет связано только с поражением поджелудочной железы, а в том числе и с поражением желудка, и двенадцатиперстной кишки, пояснил врач.

    Терапевт Прокофьев указал на то, что кофе – стимулятор центральной нервной системы и головного мозга.

    «Но кофеин обладает высокой степенью гастротоксичности, поэтому ни в коем случае он никогда не употребляется натощак. Сначала должен быть завтрак, потом вы можете выпить кофе и лучше, если оно будет разбавлено молоком», – призвал доктор.

    Он рекомендует ограничиться одной кружкой кофе в день. А для смягчения воздействия на желудок – разбавлять кофе молоком. По его словам, превышение рекомендуемой нормы может привести к формированию кофейной зависимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, терапевт Прокофьев объяснил опасность кофе в жару. Эндокринолог Тананакина сообщила, что крепкий чай и кофе снижают усвоение железа из гречки и бобовых, особенно если пить их вместе с едой или сразу после. Президент России Владимир Путин рассказал об утреннем кофе в доме у экс-премьера Британии Блэра.


    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 05:41 • Новости дня
    Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков считает, что ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, не борьба с контрабандой наркотиков и не захват президента страны Николаса Мадуро, потому что первое не более, чем предлог, а второе не более, чем средство достижения цели.

    «Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам. Это ключ. Именно в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы наряду с демонстрацией американской силы», – написал он в Telegram-канале.

    Пушков считает, что к этой сверхцели было приурочено и вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Это вывело тему «смены режима» в Венесуэле на один из первых планов в мировых СМИ.

    Сенатор называет это «информационной подготовкой операции».

    «Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил [американский президент Дональд] Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», – обратил внимание Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.

    Глава Белого дома заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы. При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    4 января 2026, 03:11 • Новости дня
    Представитель Долиной опроверг отмену ее юбилейного концерта в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Намеченный на 6 марта концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей на бис» состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ), заявил представитель певицы Сергей Пудовкин.

    «Изменений по этому концерту нет», –  сказал он РИА «Новости».

    Днем ранее СМИ сообщали, что концерт Долиной в ММДМ отменен, так как билеты на него приобрели около 15% зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сорвался концерт в Туле, запланированный на 4 января 2026 года. Здание, где намечалось выступление, вмещает 724 зрителя, на схеме продаж заявляли о 349 проданных билетах. Как отмечалось ранее, в московском баре Petter накануне концерта в продаже оставалась почти половина билетов.

    Напомним, в конце 2025 года Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Это дело стало резонансным и привлекло к сторонам общественное внимание, переросшее порой в ажиотаж.

    3 января 2026, 17:54 • Новости дня
    Лавров выразил солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

    В ходе беседы Лавров подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии, сообщил российский МИД в Telegram-канале.

    Глава МИД России заверил собеседницу, что Москва и дальше будет поддерживать курс правительства Венесуэлы, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета. Оба дипломата отметили важность недопущения дальнейшей эскалации ситуации и выразили готовность находить решения через диалог.

    Стороны также заявили о намерении и в будущем укреплять стратегическое партнерство между двумя странами.

    Ранее российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Глава МИД Венесуэлы сообщил о широкой поддержке после атаки США.

    4 января 2026, 02:55 • Новости дня
    В Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для приема в вуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Абитуриентам 2026 года предстоит сдавать ЕГЭ по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии с повышенными минимальными баллами, сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

    «В 2026-2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам. По физике минимальный порог увеличен с 39 до 41 балла, по информатике – с 44 до 46 баллов, по истории – с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам – с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов», – перечислила она ТАСС.

    По словам депутата, эти меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов и соответствие уровня их знаний выбранным направлениям обучения.

    Она уточнила, что отмеченные баллы – нижний порог для подачи документов, но они не гарантируют поступление в вуз.

    Минимальные баллы по остальным предметам остаются прежними: по русскому языку и профильной математике – 40 баллов, по обществознанию – 45 баллов, по литературе и географии – 40 баллов.

    Повышенные требования распространяются как на бюджетные, так и на платные места. Вузы вправе устанавливать собственные минимальные баллы выше общегосударственных, исходя из конкурсной ситуации, добавила Скрозникова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы, на 2026-2027 учебный год. Министр образования и науки Валерий Фальков  объявил о сохранении трех ЕГЭ для поступления в вузы.


    3 января 2026, 23:55 • Новости дня
    Минобороны доложило о ликвидации за 7,5 часов более 100 дронов над Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Telegram-канале доложило о ликвидации за 7,5 часов 103 дронов над десятью регионами России и акваторией Азовского моря.

    «В период с 16.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 44 БПЛА было уничтожено над территорией Брянской области, по 18 дронов сбито над Калужской областью и Московским  регионом, еще пять беспилотников ликвидировано над Тульской областью.

    По четыре БПЛА сбито над Орловской областью, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря, три дрона ликвидированы над Ростовской областью и по одному беспилотнику – над территориями Курской и Тверской областей, а также  Краснодарского края.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    4 января 2026, 00:11 • Новости дня
    Стало известно о внезапной кончине заслуженного артиста России Романа Улыбина

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведущий солист оперы и заслуженный артист России Роман Улыбин, знакомый ценителям по исполнению партий Мефистофеля, Фарлафа, Додона, скоропостижно скончался, о чем заявили в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

    «С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине ведущего солиста оперы, заслуженного артиста России, управляющего оперной труппой Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Романа Геннадьевича Улыбина», – сказано в сообщении театра.

    В  театре рассказали, что Улыбин продолжател в своем творчестве лучшие традиции театра. Он был выпускником факультета музыкального театра ГИТИСа, учился у прославленной певицы Тамары Янко.

    Роман Улыбин в Музыкальном театре был стажером с 1991 по 1993 годы, после чего стал его солистом.

    Его первой из знаковых работ стала роль Коллена в «Богеме» Александра Тителя – с  тех пор без его голоса и артистического обаяния невозможно было представить афишу МАМТ.

    «Он был уникальным «поющим актером», для которого не существовало проходных эпизодов. Каждую роль он прорабатывал до мельчайших психологических деталей. Обладая даром блестящего комического баса, он создавал незабываемые образы Дулькамары в «Любовном напитке», Мустафы в «Итальянке в Алжире», доктора Бартоло в «Севильском цирюльнике», Мендозы в «Обручении в монастыре» и дона Альфонсо в «Так поступают все женщины», – вспомнили в театре.

    Там сообщили, что летом 2025 года Улыбин взял на себя новую задачу, став управляющим оперным коллективом. Его опыт и знание театра изнутри помогали труппе в реализации самых сложных творческих задач.

    «Для коллектива МАМТ уход Романа Улыбина – невосполнимая личная утрата. Мы потеряли не просто выдающегося артиста и надежного руководителя, но и близкого друга, человека глубокой души», – подчеркнули его коллеги.

    3 января 2026, 17:37 • Новости дня
    Россия поддержала запрос на экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поддерживает запрос на срочное заседание Совета Безопасности ООН, который был инициирован Венесуэлой по поводу действий США в этой стране, сообщил новый постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Подтверждаю, венесуэльский запрос на заседание отправлен. Мы, разумеется, поддерживаем. Осталось достучаться до председательствующих в январе сомалийцев – они не самые шустрые ребята», – написал Полянский в своем Telegram-канале.

    Ранее глава МИД Венесуэлы сообщил о широкой поддержке после атаки США.

    Власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    4 января 2026, 07:23 • Новости дня
    Силами ПВО над регионами России за ночь уничтожено 90 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны, силами ПВО над девятью регионами России за ночь уничтожено 90 дронов.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 3 января до 7.00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточняется, что 37 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 22 дрона – над  Курской областью, по 11 беспилотников – над Калужской областью и над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевшие на Москву.

    Еще четыре дрона уничтожены над Тульской областью, два БПЛА – над Воронежской и по одному беспилотнику над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО вечером субботы уничтожили за 7,5 часа более 100 дронов над Россией.


    4 января 2026, 06:24 • Новости дня
    В МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг»

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники часто представляются сотрудниками мобильных операторов и просят подтвердить личные данные ради получения кода авторизации на портале «Госуслуги», предупредили специалисты МВД России.

    «Мошенники, выступающие от лица операторов сотовой связи, часто используют такие фразы: «Заканчивается срок действия вашего номера – срочно подтвердите данные», – приводит ТАСС слова экспертов в пресс-центре МВД.

    Там указали на то, что сложные, многокомпонентные атаки мошенников в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта человека на портале «Госуслуги».

    Еще одним маркером мошенников являются фразы о том, что требуется продлить договор «на особых условиях», иначе номер «будет заблокирован в течение часа».

    В ведомстве подчеркнули, что при получении таких сообщений или звонков следует  немедленно прекратить общение. Операторы сотовой связи никогда не просят продиктовать коды из СМС, потому что сообщать их нельзя ни при каких обстоятельствах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о том, что мошенники изменили цели атак на аккаунты «Госуслуг». Прокуратура сообщила о новой схеме мошенников под видом опасных преступников. В МВД раскрыли самые частые уловки телефонных мошенников.


    4 января 2026, 04:55 • Новости дня
    Генштаб Украины заявил о согласовании с США некоего документа о поддержке ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На брифинге по итогам встречи советников национальной безопасности европейских стран начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов заявил о согласовании с США документа о поддержке украинской армии.

    «Украина и США провели двустороннюю работу на уровне генеральных штабов и согласовали отдельный военный документ; сегодня аналогичная работа проводится с европейскими коллегами, чтобы согласовать все аспекты мирного соглашения. Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов на брифинге», – сообщило агентство Укринформ.

    По словам Гнатова, двусторонняя работа Украины с США на уровне генеральных штабов привела к согласованию военного документа из четырех глав о том, как будет поддерживаться Украина, Вооруженные силы Украины, обеспечение Вооруженных сил, их восстановление, их модернизация.

    Также в документе прописано, как будет вестись мониторинг соблюдения соглашений и какой будет реакция в случае нарушения договоренностей, передает ТАСС.

    Гнатов добавил, что такая же работа проводится с другими странами-партнерами и одним из разделов документа является деятельность «коалиции желающих».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон в начале декабря обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта. ГУР Минобороны Украины начало кампанию против Генштаба ВСУ. Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности на 100%.

    4 января 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали об ожидании мясных «штурмов» у Варачино и Алексеевки

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» уверенно продвигаются вглубь Сумской области при поддержке авиации ВКС России, артиллерии и «Солнцепеков», при этом противник оказывает ожесточенное сопротивление, используя необстрелянные резервы и «мясные штурмы».

    «В подчинение командованию 71 оебр ДШВ ВСУ передан батальон 1 отмбр в качестве штурмовиков. Переданный личный состав вероятно будет задействован в «мясных штурмах» Варачино и Алексеевки», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    Они добавили, что в район села Грабовского Краснопольского района украинское командование перебрасывает личный состав батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. В основном там «ограниченно-годные мобилизованные без боевого опыта».

    Но это не мешает «Северянам» в Сумском районе продвинуться на восьми участках, в районе Грабовского – на трех и отметить за сутки общее продвижение до 700 м.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта артиллерия «Севера» громила выявленные позиции ВСУ в районе Рыжевки.

    В Харьковской области суровые бои идут по всем направлениям. ВСУ проводят перегруппировку и укрепляют оборонительные рубежи. С помощью БПЛА «Герань» были поражены цеха по производству ударных дронов самолетного типа на территории завода «Хартрон-Аркос» в Харькове.

    В районе Старицы за сутки «Северяне» продвинулись на четырех участках на 400 м. В лесу возле Лимана штурмовики ушли на 500 м вглубь и захватили три опорных пункта ВСУ, а в Волчанских Хуторах продвинулись в восточном направлении на 250 м и закрепились.

    Российские бойцы сообщили, что кроме дезертирства среди мобилизованных военнослужащих в 3 отмбр отмечены факты самовольного оставления части младшим офицерским составом.

    «Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414 обрБпС «Птахи Мадяра», – рассказали они.

    В сводке группы войск отмечено, что за сутки потери противника составили свыше 110 человек (из них более 65 в Сумской области и свыше 45 в Харьковской).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в Сумской и Харьковской областях полоса безопасности активно растет. «Северяне» уничтожили казармы операторов дронов ВСУ в Черниговской области. До этого в Черниговской области Украины расчеты ударных БПЛА «Герань-2» группировки войск «Север» уничтожили пункт дислокации сотрудников ТЦК.

    4 января 2026, 10:12 • Новости дня
    В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Внуково сняты, сообщила Росавиация.

    Как сообщается в Telegram-канале представителя ведомства, ограничения действовали временно и были связаны с необходимостью соблюдения мер безопасности.

    «Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в публикации.

    Напомним, утром в воскресенье Росавиация ввела ограничения на прием и отправку рейсов в аэропорту «Внуково».

    До этого аэропорты Саратова и Ярославля вернулись к штатной работе.

    4 января 2026, 04:25 • Новости дня
    Патриарх Кирилл в проповеди указал на формирование в России «особой цивилизации»

    Tекст: Катерина Туманова

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 3 января Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, по окончании которого произнес проповедь, указав в ней на особый русский путь.

    Патриарх Кирилл призвал прихожан вспоминать святителя и чудотворца Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, память которого отмечалась 3 января, и просить его ходатайствовать пред Господом о защите Москвы и Отечества перед теми, кто, как говорится в молитве «ополчишася на нас».

    «Не будем входить в детали, почему ополчились, но не потому, что мы представляем военную угрозу, не потому, что мы на кого-то хотим напасть, но в первую очередь потому, что именно в России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире. И особенность нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы соединяем передовую науку, развитый политический строй, развитую экономику с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя», – приводит слова Патриарха сайт Московского патриархата.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе визита в Астану в сентябре патриарх Кирилл сравнил храмы с «бензоколонками», где можно получить божественную энергию. В октябре глава Русской православной церкви Кирилл подчеркнул, что людям неведомо время Апокалипсиса, но важно готовиться к личной встрече с Господом. Американца удивила сила православной веры и русского характера.

    Архиепископ Зеленоградский Савва в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена.

