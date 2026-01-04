  • Новость часаРоссия потребовала решить вопросы биодеятельности США на Украине
    4 января 2026, 14:36 • Новости дня

    Очевидцы рассказали об обстановке в Каракасе после атаки США

    Очевидцы: В Каракасе после атаки США закрылась часть предприятий и магазинов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в столице Венесуэлы остается относительно спокойной после атаки со стороны США, рассказали очевидцы.

    По словам местных жителей, на улицах присутствует много солдат, часть предприятий и магазинов не работает, общественный транспорт функционирует с перебоями, передает ТАСС.

    «Здесь спокойно, но многие предприятия закрыты, общественный транспорт работает с перебоями, на улицах много солдат», – приводит агентство слова жителя Каракаса Луиса Рафаэля.

    В супермаркетах города наблюдаются значительные очереди – местные жители опасаются, что в случае новых чрезвычайных ситуаций возможности приобрести продукты не будет.

    Россиянин Иван Павлов, работающий в Каракасе, пояснил, что вчера в одном из районов, который подвергся атаке, ни один магазин не работал, а на рынке произошли беспорядки. По его словам, беспорядки удалось быстро пресечь, и рынок вскоре возобновил работу.

    Ранее телеканал CBS опубликовал фото последствий ударов США по Каракасу.

    Компания Starlink пообещала Венесуэле бесплатный интернет до 3 февраля.

    Президент США Дональд Трамп опубликовал видео удара по Венесуэле под музыку времен вьетнамской войны.

    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Акт США в Венесуэле лишает аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    3 января 2026, 16:43 • Новости дня
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле

    Медведев о событиях в Венесуэле: Гарантия защиты страны – только ядерный арсенал

    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о действиях США в Венесуэле, заявив, что лишь наличие ядерного арсенала способно гарантировать государству надежную защиту.

    «Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, – только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

    Заместитель председателя Совбеза отметил, что проводимая американцами военная операция проходит в независимой стране, которая не представляла угрозы для США, и назвал такие действия «еще одним блестящим шагом к Нобелю». По мнению Медведева, события в Венесуэле – «отличный пример миротворчества США».

    Медведев также обратил внимание на отсутствие реакции со стороны европейских государств, назвав происходящее «почти полной тишиной со стороны демократической Европы».

    Он заявил, что Вашингтону следовало бы проявить подобную активность не в Венесуэле, а на Украине. «Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Дрессированные »украинские животные«, торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев предположил, что США могли бы нанести удары по военным базам Украины и задержать руководство страны. По его мнению, это могло бы изменить ситуацию. «Может, пора уже, дядя Сэм?» – добавил он.

    Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза после операции США в Венесуэле.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    3 января 2026, 17:01 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу

    Американист Дудаков: Атака США на Венесуэлу может отразиться на России

    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, судя по всему, надеется, что операцией в Венесуэле ему удастся сменить режим в Каракасе. Однако ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Один из них предполагает негативные последствия для самого Вашингтона и дестабилизацию всего региона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США провели самую масштабную военную операцию в Латинской Америке со времен, как минимум, вторжения в Панаму в 1989 году. В целом мы наблюдаем попытку смены режима в классическом понимании этого процесса: Штаты похитили нынешнего президента страны Николаса Мадуро и вывезли его вместе с семьей в Вашингтон», – указал американист Малек Дудаков.

    По его словам, сейчас ситуация может развиваться по разным сценариям. «Полагаю, администрация Трампа надеется, что все это спровоцирует коллапс нынешней власти в Каракасе и смену режима, после чего Вашингтон начнет активно поддерживать представителя оппозиции, включая Марию Корину Мачадо, которая не так давно получила Нобелевскую премию мира», – рассуждает аналитик.

    При этом высока вероятность того, что соратники Мадуро удержатся у власти, считает американист. Он также указал, что к моменту проведения новых выборов американцы попытаются заставить действующие власти допустить до них оппозицию. «Тогда Вашингтон сможет за счет давления добиться прихода к власти выгодного кандидата», – допускает он.

    «Кроме того, высоки риски того, что операция США может спровоцировать дестабилизацию всей страны и превращения Венесуэлы в своего рода failed state, несостоявшееся государство, одно большое Гаити или одну большую Ливию. В таком случае руководящие должности окажутся в руках тех самых наркокартелей и криминальных синдикатов, с которыми администрация Трампа якобы борется», – описывает один из сценариев специалист.

    «Это будет иметь разрушительные последствия для всего региона, включая сами США. Поскольку если хлынет поток беженцев из Боливарианской республики, он окажется и в Штатах. А это, в свою очередь, усугубит миграционный кризис, с которым Америка и без того сталкивается», – убежден спикер.

    Дудаков также увидел некоторые риски для России. «Ситуация краткосрочно может привести к росту цен на нефть. В долгосрочной перспективе речь пойдет об утрате одного из ключевых наших партнеров в этом регионе. А ведь в свое время было вложено немало российских инвестиций в венесуэльскую экономику. Кроме того, было продано немало наших вооружений. Не хотелось бы, чтобы оно в итоге оказалось, скажем, на Украине», – подчеркнул американист.

    Он также призвал «не забегать вперед». «Если венесуэльская власть выстоит, это станет серьезным репутационным ударом для США, в том числе на всем пространстве Латинской Америки. В регионе крайне негативно относятся к военным вторжениям со стороны Вашингтона, поскольку таких случаев было немало. Это также усилит позиции левых в Колумбии и Бразилии, дав им возможность на предстоящих местных выборах продвигать антиамериканскую риторику», – заключил Дудаков.

    Ранее генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Николасу Мадуро и его жене предъявлены обвинения. «Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Мадуро был захвачен силами спецназа «Дельта» после военной операции США на территории Венесуэлы. По словам госсекретаря Марка Рубио, атака служила прикрытием именно для ареста действующего главы республики.

    События вызвали негативную реакцию в некоторых странах мира. Так, президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле.

    Российский МИД также выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

    В числе осудивших атаку также числится Белоруссия, Мексика, Турция, Куба и Иран.

    Газета ВЗГЛЯД ранее описывала события минувшей ночи, а также указывала, что атака на республику может обернуться для Штатов непредсказуемыми последствиями.

    3 января 2026, 21:30 • Новости дня
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова

    Политолог Тимофей Бордачев обратил внимание на высказывание президента США Дональда Трампа в адрес президента Колумбии Густаво Петро на фоне захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что Трамп выступил с угрозой в адрес президента Колумбии.

    «Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», – указал американский лидер.

    В ответ на эту реплику политолог вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», описывающую момент, когда Остап Бендер, выступая перед шахматистами в Васюках, входит в раж и начинает импровизировать: «Остапа понесло. Он чувствовал прилив новых сил и шахматных идей».

    Напомним, Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой на время переходного периода. Он также сообщил, что США могут разместить свои войска в Венесуэле

    Президент США отметил, что Вашингтон также будет влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп превращает Венесуэлу в Гаити.

    3 января 2026, 19:49 • Новости дня
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой запечатлен президент Венесуэлы Николас Мадуро, ранее похищенный американскими силовиками.

    Трамп в соцсетях опубликовал фото Мадуро на борту военного американского корабля Iwo Jima, передает ТАСС.

    На этом снимке венесуэльский лидер запечатлен в спортивном костюме, на глазах у него черная маска. В руках у политика бутылка воды.

    До этого Трамп заявлял, что Мадуро вывезли из Венесуэлы на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США спал дома.

    4 января 2026, 07:35 • Новости дня
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине

    Berliner Zeitung назвала атаку США на Венесуэлу сигналом Украине

    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    @ Stringer/dpa/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Разочарование на Украине нарастает не только из-за ситуации на фронте, но и из-за Венесуэлы, пишет немецкая Berliner Zeitung. Издание отмечает, что, хотя для Запада ослабление этого союзника России может выглядеть как успех, на Украине эту ситуацию воспринимают иначе.

    «Хотя реальные попытки Трампа установить мир между Украиной и Россией в конечном итоге обернулись бы скорее капитуляцией для первой, президент США – со своими непредсказуемыми изменениями курса – все еще представляет собой один из немногих проблесков надежды для местного населения», – пишет Berliner Zeitung (BZ).

    Однако США заподозрили в том, что, извлекая уроки из своих действий против Венесуэлы, Вашингтон потерял всякий интерес к прекращению войны на Украине.

    «Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», – цитирует газета солдата из Харькова.

    Еще со времен переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске на Украине подозревали, что политические лидеры договорились о чем-то явно невыгодном для Киева, что добавило долю разочарований украинской стороне.

    «В то время широко распространялись слухи о том, что между двумя лидерами обсуждалась сделка, предоставляющая США более или менее полную свободу действий в Венесуэле, а взамен – России на Украине», – резюмировала BZ.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.  Глава Белого дома также заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    3 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Москва призвала США освободить Мадуро
    Москва призвала США освободить Мадуро
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американскому руководству следует освободить захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявило Министерство иностранных дел России.

    «В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу», – говорится в заявлении МИД.

    Заявление опубликовано на сайте ведомства.

    Российская сторона также указывает на необходимость создания условий для решения любых проблем между США и Венесуэлой с помощью диалога.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США находился дома и спал.

    3 января 2026, 20:02 • Новости дня
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация берет в свои руки управление над Венесуэлой на переходный период, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона пытается не допустить вмешательства третьей стороны.

    Также Трамп сообщал, что Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    Напомним, нефтяные объекты государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A. Венесуэлы остались невредимы после авиаударов Соединенных Штатов Америки.

    4 января 2026, 02:30 • Новости дня
    CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолет с захваченным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл на базу Национальной гвардии ВВС Стюарт в штате Нью-Йорк после масштабной операции США, но еще до этого на венесуэльскую пару стали готовить документы.

    Мадуро должен предстать перед федеральным судом Манхэттена на следующей неделе по обвинениям в хранении наркотиков и оружия.

    «Прежде чем президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес покинули самолет на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Нью-Йорке, власти уже начали процедуру их оформления», – сообщил главный аналитик CNN по правоохранительным органам и разведке Джон Миллер Саре Сиднер.

    По словам Миллера, у пары будут взяты биометрические данные, отпечатки пальцев и фотографии, прежде чем их информация будет внесена в систему Таможенной и пограничной службы США.

    Пара должна пройти медицинский осмотр, прежде чем отправиться в столичный центр содержания под стражей, где, по словам Миллера, их снова оформят перед предъявлением обвинения, «которое, вероятно, состоится в понедельник».

    По словам сотрудника правоохранительных органов, осведомленного о ситуации, Флорес в настоящее время проходит медицинское обследование.

    В столичном следственном изоляторе, по словам Миллера, они будут содержаться в качестве заключенных, подпадающих под действие специальных административных мер, под усиленной охраной и, возможно, в изоляции друг от друга.

    «Это, безусловно, будет изменением образа жизни для человека, который жил в роскоши, получая миллионы долларов, которые, по утверждению федерального правительства, были незаконно присвоены наркокартелями… в место, которое давно критикуют как суровое тюремное учреждение, нуждающееся в ремонте, улучшении санитарных условий, медицинского обслуживания и так далее. Для президента Мадуро это будет шоком», – сказал Миллер.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом страны. NBC сообщил о прибытии самолета с Мадуро и его супругой на американскую авиабазу Стюарт.

    4 января 2026, 05:41 • Новости дня
    Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков считает, что ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, не борьба с контрабандой наркотиков и не захват президента страны Николаса Мадуро, потому что первое не более, чем предлог, а второе не более, чем средство достижения цели.

    «Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам. Это ключ. Именно в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы наряду с демонстрацией американской силы», – написал он в Telegram-канале.

    Пушков считает, что к этой сверхцели было приурочено и вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Это вывело тему «смены режима» в Венесуэле на один из первых планов в мировых СМИ.

    Сенатор называет это «информационной подготовкой операции».

    «Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил [американский президент Дональд] Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», – обратил внимание Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.

    Глава Белого дома заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы. При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    3 января 2026, 18:05 • Новости дня
    Стало известно, как принималось решение атаковать Венесуэлу
    Стало известно, как принималось решение атаковать Венесуэлу
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CN/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро переносили из-за плохой погоды, заявил президент США Дональд Трамп в эфире американского телевидения.

    «Мы собирались сделать это четыре дня назад, но погода была не идеальная. Погода должна быть идеальной», – сказал Трамп в эфире Fox News, передает ТАСС.

    Он добавил, что приказ о начале был отдан, когда «небо очистилось».

    Кроме того, Трамп заявил, что за некоторое время до захвата Мадуро лично разговаривал с ним.

    «Я сказал: «Вам нужно уступить. Вам нужно сдаться». Он не стал», – заявил президент США.

    Трамп отметил, что беседовал с Мадуро несколько раз, разговоры происходили неделю назад.

    Ранее президент США рассказал, что наблюдал за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

    Также он заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    3 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Житель Каракаса рассказал, как происходила атака США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атака американских сил на венесуэльскую столицу и его окрестности произошла 1.00 по местному времени, телетрансляции отсутствовали, информацию можно было узнать только онлайн, рассказал Житель Каракаса Луис Рафаэль.

    Основные удары пришлись на военные объекты в Каракасе и на острове Маргарита, в том числе на телекоммуникационные вышки, сказал собеседник ТАСС.

    «Сейчас все в порядке», – добавил он.

    Рафаэль пояснил, что семья разбудила его в 3.00 по местному времени после атаки на аэропорт.

    «Когда я открыл телефон, я увидел фото и видео со всеми разрушениями, причиненными американцами в Каракасе. Но никаких трансляций по ТВ не было, потому что в Венесуэле все происходит в онлайне», – сказал житель Каракаса.

    Собеседник добавил, что в городе сохраняется относительно спокойная обстановка.

    Ранее сообщалось, что сотни сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро вышли на центральные улицы Каракаса с требованием предоставить доказательства, что их лидер и первая леди Силия Флорес живы.

    Работающий в Каракасе россиянин Иван Павлов отмечал, что во время ракетных ударов по объектам в Каракасе жители города не услышали звук работающих сирен оповещения.

    3 января 2026, 22:58 • Новости дня
    Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным законным президентом
    Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным законным президентом
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На заседании Совета национальной обороны Венесуэлы вице-президент Делси Родригес заявила, что у страны есть один президент, имя которого Николас Мадуро, а США начали беспрецедентную военную агрессию.

    «В этой стране есть только один президент, которого зовут Николас Мадуро Морос», – заявила вице-президент Делси Родригес на заседании, которое транслировал телеканал Telesur.

    Родригес осудила «беспрецедентную» военную агрессию США против Венесуэлы, совершенную в 1.58 утра, которая завершилась незаконным похищением президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес.

    «Это агрессия под надуманными предлогами», – подчеркнула она.

    Родригес заявила, что истинная цель операции США – «смена режима в Венесуэле», которая позволит Вашингтону «захватить наши энергетические, минеральные и природные ресурсы». Она призвала международное сообщество осознать эту истину.

    После заседания вице-президент Родригес потребовала немедленного освобождения президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, подтвердив, что он является «единственным президентом Венесуэлы».

    Она указала на то, что венесуэльцы сегодня очень ясно осознали значимость принадлежащих им энергоресурсов.

    Вице-президент Венесуэлы также выразила благодарность за международную поддержку, отметив, что сообщество «объединило усилия и заявило свой протест» из Китая, России, Латинской Америки, Карибского бассейна, Африки и Азии. Она заявила, что правительства во всем мире шокированы этим нападением, которое она назвала «поистине позорным».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории, заявил президент США  Дональд Трамп. Он также сообщил, что США на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Сколько продлится этот период, он не указал. Глава Белого дома заявил, что США станут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    3 января 2026, 21:56 • Новости дня
    Главы МИД России и Белоруссии потребовали немедленно освободить Мадуро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский и белорусский министры иностранных дел Сергей Лавров и Максим Рыженков заявили, что США следует немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

    Дипломаты провели телефонный разговор, в ходе него они акцентировали внимание на там, что необходимо обязательно освободить Мадуро и его супругу, а также восстановить его полномочия как главы государства, передает ТАСС.

    Министры отметили, что важно в кратчайшие сроки создать условия для урегулирования ситуации в Венесуэле дипломатическим путем с учетом принципов международного права.

    Лавров и Рыженков указали на необходимость скорейшего диалога между сторонами и подчеркнули значимость мирного разрешения кризиса.

    Главы ведомств выразили обеспокоенность развитием политической ситуации и призвали к укреплению прямого общения между всеми заинтересованными участниками внутри страны.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора. Он также отметил, что США могут разместить на венесуэльской территории свой воинский контингент.

    Россия призвала США освободить похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

    При этом Трамп отмечал, что не ждет ухудшения отношений с Россией из-за военной американской операции в Венесуэле.

    3 января 2026, 20:34 • Новости дня
    Пентагон раскрыл детали операции в Венесуэле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Операция по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро разрабатывалась несколько месяцев, миссия стала результатом межведомственного сотрудничества, к ее реализации тщательно готовились в условиях секретности, заявил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

    Миссию проводили в темное время суток, ее разрабатывали исходя из многолетнего опыта интеграции сложных операций, заявил Кейн, передает ТАСС.

    Оказавшийся под огнем американский спецназ вступил в боестолкновения с вооруженными силами Венесуэлы при отходе на плавучую базу. Кейн подчеркнул успешное завершение эвакуации, было несколько стычек. По его словам, все военнослужащие смогли вернуться на базы, несмотря на ожесточенное сопротивление.

    Военные США атаковали венесуэльскую систему ПВО, чтобы обеспечить безопасность пролета вертолетов спецназа. Применялись истребители F-35, F-22, F-18 и бомбардировщики B-1, а также беспилотные летательные аппараты, добавил Кейн, передает РИА «Новости».

    Один из вертолетов получил повреждения, но успешно завершил полет после ответного огня с подавляющей силой.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что американские военные соорудили точную копию дома президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Также он рассказывал, что Мадуро из Венесуэлы вывезли на вертолете.

