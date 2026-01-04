  • Новость часаРоссия потребовала решить вопросы биодеятельности США на Украине
    Супруга замглавы Белого дома опубликовала карту Гренландии в цветах США

    @ @KatieMiller

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) карту Гренландии, полностью окрашенную в цвета американского флага, передает Lenta.ru. В подписи к публикации она добавила короткое слово: «Скоро».

    Ранее спецпосланник США в Гренландии и губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри, назначенный Дональдом Трампом, публично заявил, что Вашингтон не собирается «завоевывать» остров, несмотря на появившиеся слухи. Однако до этого Лэндри отмечал, что намерен способствовать присоединению Гренландии к Соединенным Штатам.

    СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого потребуется серьезная подготовка.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых доставили в США для последующего суда в Нью-Йорке.

    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу

    Американист Дудаков: Атака США на Венесуэлу может отразиться на России

    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, судя по всему, надеется, что операцией в Венесуэле ему удастся сменить режим в Каракасе. Однако ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Один из них предполагает негативные последствия для самого Вашингтона и дестабилизацию всего региона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США провели самую масштабную военную операцию в Латинской Америке со времен, как минимум, вторжения в Панаму в 1989 году. В целом мы наблюдаем попытку смены режима в классическом понимании этого процесса: Штаты похитили нынешнего президента страны Николаса Мадуро и вывезли его вместе с семьей в Вашингтон», – указал американист Малек Дудаков.

    По его словам, сейчас ситуация может развиваться по разным сценариям. «Полагаю, администрация Трампа надеется, что все это спровоцирует коллапс нынешней власти в Каракасе и смену режима, после чего Вашингтон начнет активно поддерживать представителя оппозиции, включая Марию Корину Мачадо, которая не так давно получила Нобелевскую премию мира», – рассуждает аналитик.

    При этом высока вероятность того, что соратники Мадуро удержатся у власти, считает американист. Он также указал, что к моменту проведения новых выборов американцы попытаются заставить действующие власти допустить до них оппозицию. «Тогда Вашингтон сможет за счет давления добиться прихода к власти выгодного кандидата», – допускает он.

    «Кроме того, высоки риски того, что операция США может спровоцировать дестабилизацию всей страны и превращения Венесуэлы в своего рода failed state, несостоявшееся государство, одно большое Гаити или одну большую Ливию. В таком случае руководящие должности окажутся в руках тех самых наркокартелей и криминальных синдикатов, с которыми администрация Трампа якобы борется», – описывает один из сценариев специалист.

    «Это будет иметь разрушительные последствия для всего региона, включая сами США. Поскольку если хлынет поток беженцев из Боливарианской республики, он окажется и в Штатах. А это, в свою очередь, усугубит миграционный кризис, с которым Америка и без того сталкивается», – убежден спикер.

    Дудаков также увидел некоторые риски для России. «Ситуация краткосрочно может привести к росту цен на нефть. В долгосрочной перспективе речь пойдет об утрате одного из ключевых наших партнеров в этом регионе. А ведь в свое время было вложено немало российских инвестиций в венесуэльскую экономику. Кроме того, было продано немало наших вооружений. Не хотелось бы, чтобы оно в итоге оказалось, скажем, на Украине», – подчеркнул американист.

    Он также призвал «не забегать вперед». «Если венесуэльская власть выстоит, это станет серьезным репутационным ударом для США, в том числе на всем пространстве Латинской Америки. В регионе крайне негативно относятся к военным вторжениям со стороны Вашингтона, поскольку таких случаев было немало. Это также усилит позиции левых в Колумбии и Бразилии, дав им возможность на предстоящих местных выборах продвигать антиамериканскую риторику», – заключил Дудаков.

    Ранее генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Николасу Мадуро и его жене предъявлены обвинения. «Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Мадуро был захвачен силами спецназа «Дельта» после военной операции США на территории Венесуэлы. По словам госсекретаря Марка Рубио, атака служила прикрытием именно для ареста действующего главы республики.

    События вызвали негативную реакцию в некоторых странах мира. Так, президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле.

    Российский МИД также выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

    В числе осудивших атаку также числится Белоруссия, Мексика, Турция, Куба и Иран.

    Газета ВЗГЛЯД ранее описывала события минувшей ночи, а также указывала, что атака на республику может обернуться для Штатов непредсказуемыми последствиями.

    3 января 2026, 21:30 • Новости дня
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова

    Политолог Тимофей Бордачев обратил внимание на высказывание президента США Дональда Трампа в адрес президента Колумбии Густаво Петро на фоне захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что Трамп выступил с угрозой в адрес президента Колумбии.

    «Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», – указал американский лидер.

    В ответ на эту реплику политолог вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», описывающую момент, когда Остап Бендер, выступая перед шахматистами в Васюках, входит в раж и начинает импровизировать: «Остапа понесло. Он чувствовал прилив новых сил и шахматных идей».

    Напомним, Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой на время переходного периода. Он также сообщил, что США могут разместить свои войска в Венесуэле

    Президент США отметил, что Вашингтон также будет влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп превращает Венесуэлу в Гаити.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    3 января 2026, 19:49 • Новости дня
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой запечатлен президент Венесуэлы Николас Мадуро, ранее похищенный американскими силовиками.

    Трамп в соцсетях опубликовал фото Мадуро на борту военного американского корабля Iwo Jima, передает ТАСС.

    На этом снимке венесуэльский лидер запечатлен в спортивном костюме, на глазах у него черная маска. В руках у политика бутылка воды.

    До этого Трамп заявлял, что Мадуро вывезли из Венесуэлы на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США спал дома.

    3 января 2026, 20:02 • Новости дня
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация берет в свои руки управление над Венесуэлой на переходный период, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона пытается не допустить вмешательства третьей стороны.

    Также Трамп сообщал, что Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    Напомним, нефтяные объекты государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A. Венесуэлы остались невредимы после авиаударов Соединенных Штатов Америки.

    3 января 2026, 18:05 • Новости дня
    @ IMAGO/Jim LoScalzo/Pool/CN/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро переносили из-за плохой погоды, заявил президент США Дональд Трамп в эфире американского телевидения.

    «Мы собирались сделать это четыре дня назад, но погода была не идеальная. Погода должна быть идеальной», – сказал Трамп в эфире Fox News, передает ТАСС.

    Он добавил, что приказ о начале был отдан, когда «небо очистилось».

    Кроме того, Трамп заявил, что за некоторое время до захвата Мадуро лично разговаривал с ним.

    «Я сказал: «Вам нужно уступить. Вам нужно сдаться». Он не стал», – заявил президент США.

    Трамп отметил, что беседовал с Мадуро несколько раз, разговоры происходили неделю назад.

    Ранее президент США рассказал, что наблюдал за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

    Также он заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    3 января 2026, 20:46 • Новости дня
    @ Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы не боимся размещения военных [в Венесуэле]. Наши военные были там прошлой ночью, и это было на очень высоком уровне», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он добавил, что США возьмут на себя временное управление этой латиноамериканской страной, пока «не наступит момент», когда можно будет осуществить «безопасный, правильный и благоразумный переход власти».

    Как именно Вашингтон собирается контролировать эту страну, он не пояснил.

    Ранее Трамп сообщил, что США на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Сколько продлится этот период, он не указал.

    Также он заявил, что США станут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    3 января 2026, 22:10 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации Венесуэле состоится в понедельник, написал в Telegram-канале постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, который ранее занимал пост первого зампостпреда России при ООН.

    «Заседание назначено сомалийцами на 10 утра по Нью-Йорку (18.00 по Москве) в понедельник, 5 января», – написал дипломат.

    Напомним, ранее Венесуэла заявила о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США. Россия поддержала запрос на срочное заседание СБ ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генсек ООН Гутерриш назвал захват Мадуро опасным прецедентом. В ООН призвали США уважать Устав Организации. Мексика указала, что действия американской стороны нарушают статью 2 Устава ООН.

    3 января 2026, 19:08 • Новости дня
    США построили копию дома Мадуро для подготовки к его похищению

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные соорудили точную копию дома президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Все было продумано до мелочей. Они все практиковали. На самом деле они построили дом, который был идентичен тому, в который они вошли», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Он добавил, что скопированный дом точно повторял находившиеся в оригинале сейфы, лестницы и «сталь повсюду».

    Ранее Трамп сообщил, что Мадуро вывезли из Венесуэлы на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США спал дома.

    4 января 2026, 05:25 • Новости дня
    CNN: Мадуро с женой доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan

    Tекст: Катерина Туманова

    В аккаунте Белого дома появилось видео, на котором видно, как президент Венесуэлы Николас Мадуро идет по коридору в сопровождении трех надсмотрщиков, до этого его с супругой доставили в Бруклин из аэропорта.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в центр содержания под стражей Metropolitan в Бруклине после того, как его доставили вертолетом на Манхэттен и сопроводили до места заключения в сопровождении кортежа автомобилей правоохранительных органов, подтвердило CNN полицейское управление Нью-Йорка.

    Мадуро прошел оформление, у него сняли отпечатки пальцев в офисе Управления по борьбе с наркотиками на Манхэттене. На видео он в наручниках идет рядом с агентами Управление по борьбе с наркотиками (DEA), пытаясь говорить по-английски.

    «Спокойной ночи», – говорит он, а затем уточняет у себя по-испански, верно ли эта фраза означает на английском «спокойной ночи».

    Мадуро повторяет «спокойной ночи» присутствующим в комнате, прежде чем добавить «С новым годом», чуть более оживленным тоном.

    Было замечено, что возле здания собралась толпа людей, многие из которых аплодировали и держали в руках венесуэльские флаги, а также большое количество сотрудников правоохранительных органов.

    На следующей неделе Мадуро должны предъявить обвинения в торговле наркотиками и оружием в федеральном суде Манхэттена.

    В бруклинском центре заключения Metropolitan содержались несколько ключевых фигурантов громких дел, таких как рэпер и шоумен Шон «Дидди» Комбс и Сэм Бэнкман-Фрид – миллионер и инвестор, основатель и генеральный директор криптовалютной биржи FTX.

    Напомним, 3 января президент США Дональд Трамп рассказал, что наблюдал за операцией в Венесуэле из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва призвала США освободить Мадуро. В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле. Даже на военной авиабазе Стюарт, куда прибыл самолет с Мадуро и его супругой, нашлись протестующие с плакатами.

    Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом и сообщила о готовности страны защищать свои ресурсы. CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США.

    3 января 2026, 16:30 • Новости дня
    @ Matias Delacroix/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    У президента США Дональда Трампа свой «особый стиль» ведения международных дел, заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя операцию Соединенных Штатов в Венесуэле.

    «У Трампа свой фирменный стиль: шумная эффектная акция с максимальными медиавыхлопом, результат, которым можно размахивать, стойкое отторжение длительных операций с долгим вовлечением. Тут получается даже не смена режима, а карательное пиар-мероприятие во устрашение окружающих и поддержание авторитета непобедимого. Тоже результат», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

    Эксперт предположил, что если руководство Венесуэлы частично вовлечено в происходящее, речь может идти не о смене власти, а о корректировке курса в нужную сторону для внешних игроков. Это, по мнению Лукьянова, не исключает дальнейшей поддержки так называемой нобелевской оппозиции, однако прямого вовлечения при этом не будет.

    Ранее Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу.

    Напомним, Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    Венесуэльскому лидеру и его супруге предъявили обвинения в «наркотерроризме».

    4 января 2026, 14:53 • Новости дня
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США

    @ Anne-Sophie Wittwer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после публикации жены замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США.

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после появления в соцсети карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США, передает ТАСС.

    Серенсен отметил, что Дания и США являются близкими союзниками, и их сотрудничество должно продолжаться. Он подчеркнул, что безопасность США тесно связана с безопасностью Гренландии и Дании, при этом Гренландия уже входит в состав НАТО.

    Ранее 22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри после решения Дональда Трампа о назначении спецпосланника по Гренландии. Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии, заявив, что Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности и будет защищать интересы США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    Спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в Соединенные Штаты, где пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    СМИ писали, что следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле могут стать Дания и Иран.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил уверенность, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого требуется серьезная подготовка.

    4 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Сенатор Клишас: США отказали Западному полушарию в праве на суверенитет

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе обсуждения с представителями СМИ президент Дональд Трамп фактически выразил позицию США о непризнании полного суверенитета государств Западного полушария, считает сенатор Андрей Клишас.

    Сенатор Андрей Клишас заявил, что США фактически отказали странам Западного полушария в праве на суверенитет, об этом он написал в Telegram-канале. По его словам, это стало ясно после общения Дональда Трампа с журналистами.

    Клишас отметил, что Трамп в ходе разговора с представителями СМИ «мимоходом отказал в праве на суверенитет всем странам Западного полушария». Сенатор подчеркнул, что европейским государствам следует быть готовыми к подобному отношению со стороны США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении Вашингтона обеспечить безусловное лидерство США в Западном полушарии в рамках обновленной стратегии национальной безопасности.

    3 января 2026, 22:19 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    Трамп заявил газете New York Post (NYP), что американские войска не будут размещены в Венесуэле до тех пор, пока вице-президент Дельси Родригес, будет «делать то, что мы хотим» после американского рейда, в результате которого президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен.

    Трамп сделал это уточнение после пресс-конференции, где он заявил, что «мы будем управлять страной» во время демократического перехода.

    На вопрос NYP о том, будут ли «американские войска на месте помогать управлять страной», Трамп ответил: «Нет, <...> если вице-президент сделает то, что мы хотим, нам не придется этого делать».

    «Мы готовы. Знаете, у нас вторая волна, которая намного больше первой. Мы много раз разговаривали с ней [Родригес], и она понимает, она понимает», – добавил Трамп.

    Он уточнил, что не рассматривает возможность дополнительных военных действий против Кубы, давнего союзника Венесуэлы, которая сильно зависела от Каракаса в плане экономической поддержки и топлива. Несмотря на заявление в интервью о том, что «доктрина Донро – это доктрина Монро на стероидах».

    «Нет, Куба падёт по собственной воле. Куба находится в очень плохом положении. Куба всегда очень зависела от Венесуэлы. Именно оттуда они получали деньги, и они защищали Венесуэлу, но в данном случае это не сработало», – сказал президент США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории, заявил президент США  Дональд Трамп. Он также сообщил, что США на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Сколько продлится этот период, он не указал.

    Глава Белого дома заявил, что США станут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    3 января 2026, 21:00 • Новости дня
    Трамп заявил, что не ждет осложнений отношений с Россией из-за Венесуэлы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп пояснил, что не ожидает ухудшения отношений с Россией из-за военной американской операции в Венесуэле.

    «Что касается КНР и России… Что ж, с РФ мы уладим все вопросы. Но что касается других стран, которые хотят нефть, то мы занимаемся нефтяным бизнесом, мы будем продавать им нефть», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    В ходе той же встречи Трамп сообщил, что тему Венесуэлы с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал. Также он рассказал о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

    При этом американский президент признал, что не удовлетворен ходом контактов с Путиным по вопросам Украины.

    Напомним, Москва призвала Вашингтон освободить похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о действиях США в Венесуэле, заявив, что лишь наличие ядерного арсенала способно гарантировать государству надежную защиту.

    3 января 2026, 18:10 • Новости дня
    США заявили о намерении участвовать в будущем Венесуэлы и ее нефтяного сектора

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о желании американской администрации принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сообщил, что Вашингтон хочет участвовать в формировании политического будущего Венесуэлы, передает ТАСС.

    Он отметил, что сейчас решается, каким будет будущее страны, и США не могут позволить «кому-то другому руководить» процессом.

    Трамп подчеркнул, что американская сторона намерена дать людям свободу и строить «отличные отношения» с Венесуэлой. Он добавил, что США будут очень вовлечены в происходящие процессы и уже принимают решения.

    Говоря о нефтяном секторе Венесуэлы, Трамп заявил, что Вашингтон будет «сильно вовлечен» в работу этой отрасли государства. Он отметил, что ожидает гораздо более активного участия американской стороны в экономических вопросах Боливарианской Республики.

    Ранее сообщалось, что нефтяные объекты государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A. Венесуэлы остались невредимыми после авиаударов Соединенных Штатов Америки.

    Главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов отмечал, что повышение цен на нефть до 80 долларов за баррель возможно в случае обострения ситуации вокруг Венесуэлы.

