Возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП в Ростовской области

Сериал «Ландыши» возглавил рейтинг на «Кинопоиске» после выхода второго сезона

Tекст: Валерия Городецкая

Все музыкальное сопровождение сериала создали молодые участники арт-кластера «Таврида», сообщается в Telegram-канале «Таврида.АРТ». Автором и продюсером саундтреков выступил Илья Аноприев – резидент «Тавриды», работавший и над первой частью сериала.

Артист поделился своими впечатлениями от работы над второй частью истории и рассказал, как изменится общий тон музыкального сопровождения в сравнении с первым сезоном:

«Если в первом сезоне музыка была больше про нежность, про первые чувства и хрупкость, то во втором появляется больше глубины. Больше внутренней тишины и больше вопросов, которые герои задают себе и друг другу. Музыка становится взрослее, честнее, иногда даже строже и жёстче. Но при этом она не теряет главного. В ней по-прежнему много любви и надежды», – сказал Аноприев.

Песни «Поверить» и «Встречная полоса» из первого сезона сериала, также написанные Аноприевым, набрали на музыкальных платформах более 74 млн прослушиваний

В альбоме уже представлена композиция «Родина», а также песни «Найди меня» и «Никто тебя не ждет» в исполнении проекта «7 Станций». Среди новых треков – «Я тебя найду» от Наталики и две композиции NANSI: «Милый потерпи» и «Про тебя, про меня». Всего для второго сезона были подготовлены десять оригинальных саундтреков, а всего в новых сериях прозвучит около 50 композиций.

Зрители услышат и любимых артистов из первого сезона, например, Женю Трофимова и «Комнату культуры», Beautiful Boys и NEMIGA, а также новые имена. Одним из ключевых саундтреков второго сезона «Ландышей» станет песня главных героев «Последний вальс» в исполнении Жени Трофимова и NANSI & SIDOROV.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Национальном центре «Россия» состоялась премьера продолжения сериала «Ландыши. Вторая весна». Для широкого просмотра сериал стал доступен 1 января 2026 года.



