Синоптик сообщил о приходе 20-градусных морозов в Москву

Синоптик предупредил о резком похолодании в московском регионе

Синоптик Леус: Ночью в московском регионе может похолодать до минус 20 градусов



В ночь на пятницу в московском регионе ожидается сильное похолодание: местами температура может опуститься до минус 20 градусов, сообщает Telegram-канал Леуса.

По словам синоптика, основные причины – частичная облачность и отсутствие заметных осадков, что способствует интенсивному выхолаживанию воздуха. В самой Москве температура упадёт до минус 15 – минус 17 градусов, а в отдельных районах области до минус 20 градусов, что станет одним из самых низких показателей за эту зиму.

Однако уже с наступлением пятницы погодные условия резко изменятся. К региону приблизится очередной атлантический циклон; облачность усилится, начнётся снег, повысится скорость ветра, местами возникнут метели. К вечеру температура повысится до минус 7 – минус 9 градусов, что будет близко к обычным значениям для самых холодных дней зимы.

В субботу влияние циклона сохранится, ожидается продолжение снегопадов и дальнейшее потепление. Снежный покров увеличится на 1-3 см, а температура впервые за текущую зиму превысит климатическую норму: днём в столице будет минус 1 – минус 3 градуса. В воскресенье, благодаря приходу более тёплых воздушных масс, температурный фон сохранится и окажется на четыре-пять градусов выше нормы.

С началом следующей недели область вновь попадёт под влияние антициклона. Погода станет более стабильной, ожидается небольшое прояснение облаков, снег прекратится, а температура снизится до минус 3 – минус 5 градусов. Во вторник сохранится облачность, осадков практически не будет, а температура понизится до минус 5 – минус 7 градусов, вернувшись к климатическим значениям.

В среду на погоду вновь начнёт влиять южный циклон: он принесёт снег, однако значительных колебаний температуры не ожидается. Леус отдельно отмечает, что потепление будет сопровождаться заметно пониженным атмосферным давлением: в субботу ожидается минимум – 733 мм ртутного столба, что на 13-15 единиц ниже нормы. Давление восстановится лишь к понедельнику и даже превысит норму во вторник.

