Гладков: Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Белгородской области

Tекст: Валерия Городецкая

В результате водитель скончался на месте, а женщина и четырехлетний ребенок получили множественные осколочные ранения.

«В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семья. От полученных травм водитель скончался на месте... Женщина и четырехлетний ребенок, находившиеся в машине, получили множественные осколочные ранения», – написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Гладкова, раненые госпитализированы в тяжелом состоянии. В результате атаки от детонации возник пожар, возгорание ликвидировали пожарные под прикрытием бойцов самообороны и подразделения «БАРС-Белгород».

Также известно, что в результате удара поврежден гараж.

Ранее в результате удара ВСУ по Белгородской области получили ранения три мирных жителя.