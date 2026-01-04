  • Новость часаБолее 54 тыс. мигрантов выдворили из России в 2025 году
    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции
    Reuters: Экспорт нефти из Венесуэлы парализован из-за операции Трампа
    На Украине начали массово отчислять студентов
    Терапевт рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    В Германии атаку США на Венесуэлу сочли сигналом Украине
    Российские дроноводы отправили новогоднюю елку на позиции ВСУ (видео)
    Клишас: США отказали Западному полушарию в праве на суверенитет
    CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова
    4 января 2026, 11:48 • Новости дня

    Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Белгородской области

    Гладков: Дрон ВСУ атаковал машину с семьей в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В поселке Октябрьский Белгородского округа автомобиль с семьей попал под атаку FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В результате водитель скончался на месте, а женщина и четырехлетний ребенок получили множественные осколочные ранения.

    «В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором ехала семья. От полученных травм водитель скончался на месте... Женщина и четырехлетний ребенок, находившиеся в машине, получили множественные осколочные ранения», – написал губернатор в Telegram-канале.

    По словам Гладкова, раненые госпитализированы в тяжелом состоянии. В результате атаки от детонации возник пожар, возгорание ликвидировали пожарные под прикрытием бойцов самообороны и подразделения «БАРС-Белгород».

    Также известно, что в результате удара поврежден гараж.

    Ранее в результате удара ВСУ по Белгородской области получили ранения три мирных жителя.

    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Акт США в Венесуэле лишает аргументов против РФ

    Глава Мюнхенской конференции: Действия США в Венесуэле лишают аргументов против РФ
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    3 января 2026, 14:50 • Новости дня
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призывает как можно скорее прояснить ситуацию с возможным вывозом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, заявил МИД России.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность поступающей информацией, назвав сообщение о насильственном вывозе главы государства и его жены в ходе агрессивных действий США источником серьезного беспокойства.

    «Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию», – говорится в заявлении МИД России в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    3 января 2026, 14:10 • Новости дня
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас с иронией высказался о реакции европейских политиков на удары США по столице Венесуэлы.

    В своем Telegram-канале сенатор выразил удивление отсутствием резкой реакции со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, которая ранее активно высказывалась по вопросам международной безопасности.

    «А Венесуэла что, пыталась атаковать резиденцию [президента США Дональда] Трампа или совершала террористические акты на территории США? Наверное, я что-то пропустил. Каллас вон в Брюсселе тоже молчит», – написал Клишас.

    Ранее российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Экс-президент Боливии Моралес раскритиковал действия США против Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    4 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Терапевт Прокофьев рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    Терапевт Прокофьев рассказал о последствиях выпитого натощак кофе
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пить кофе лучше всего после завтрака и не больше одной кружки в день, чтобы избежать гастротоксического воздействия и возможных проблем со здоровьем, предупредил врач-терапевт Денис Прокофьев.

    Он напомнил, что кофеин сужает сосуды, повышает артериальное давление, а повышенный тонус сосудов может приводить к ряду патологий.

    «Это развитие гипертонической болезни, сахарного диабета. Здесь, наверное, нужно говорить больше о воздействии именно на желудок, потому что органы всей билиарной структуры: печень, желудок, поджелудочная железа между собой связаны», – сказал он в беседе с радио Sputnik.

    В основе сахарного диабета – нарушение выработки инсулина клетками поджелудочной железы, такой риск действительно есть, но это не будет связано только с поражением поджелудочной железы, а в том числе и с поражением желудка, и двенадцатиперстной кишки, пояснил врач.

    Терапевт Прокофьев указал на то, что кофе – стимулятор центральной нервной системы и головного мозга.

    «Но кофеин обладает высокой степенью гастротоксичности, поэтому ни в коем случае он никогда не употребляется натощак. Сначала должен быть завтрак, потом вы можете выпить кофе и лучше, если оно будет разбавлено молоком», – призвал доктор.

    Он рекомендует ограничиться одной кружкой кофе в день. А для смягчения воздействия на желудок – разбавлять кофе молоком. По его словам, превышение рекомендуемой нормы может привести к формированию кофейной зависимости.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, терапевт Прокофьев объяснил опасность кофе в жару. Эндокринолог Тананакина сообщила, что крепкий чай и кофе снижают усвоение железа из гречки и бобовых, особенно если пить их вместе с едой или сразу после. Президент России Владимир Путин рассказал об утреннем кофе в доме у экс-премьера Британии Блэра.


    4 января 2026, 05:41 • Новости дня
    Сенатор Пушков назвал ключевую цель операции США в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Алексей Пушков считает, что ключ к пониманию того, что осуществили США в Венесуэле, не борьба с контрабандой наркотиков и не захват президента страны Николаса Мадуро, потому что первое не более, чем предлог, а второе не более, чем средство достижения цели.

    «Цель же имеет стратегический характер и состоит в стремлении установить контроль над нефтью Венесуэлы, первой страны в мире по разведанным нефтяным запасам. Это ключ. Именно в этом состоит глобальное значение проведенной США военной операции с захватом президента Венесуэлы наряду с демонстрацией американской силы», – написал он в Telegram-канале.

    Пушков считает, что к этой сверхцели было приурочено и вручение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Мачадо. Это вывело тему «смены режима» в Венесуэле на один из первых планов в мировых СМИ.

    Сенатор называет это «информационной подготовкой операции».

    «Затем, почти сразу после этого, о свержении Мадуро заговорил [американский президент Дональд] Трамп. Несомненно, это звенья одной цепи», – обратил внимание Пушков.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Николаса Мадуро единственным законным президентом и заявила о готовности народа защищать ресурсы страны.

    Глава Белого дома заявил, что США будут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы. При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим».

    4 января 2026, 03:11 • Новости дня
    Представитель Долиной опроверг отмену ее юбилейного концерта в Москве

    Пудовкин опроверг отмену юбилейного концерта Долиной в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Намеченный на 6 марта концерт народной артистки России Ларисы Долиной «Юбилей на бис» состоится в Московском международном Доме музыки (ММДМ), заявил представитель певицы Сергей Пудовкин.

    «Изменений по этому концерту нет», –  сказал он РИА «Новости».

    Днем ранее СМИ сообщали, что концерт Долиной в ММДМ отменен, так как билеты на него приобрели около 15% зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сорвался концерт в Туле, запланированный на 4 января 2026 года. Здание, где намечалось выступление, вмещает 724 зрителя, на схеме продаж заявляли о 349 проданных билетах. Как отмечалось ранее, в московском баре Petter накануне концерта в продаже оставалась почти половина билетов.

    Напомним, в конце 2025 года Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Это дело стало резонансным и привлекло к сторонам общественное внимание, переросшее порой в ажиотаж.

    3 января 2026, 13:30 • Новости дня
    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы
    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Российские дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    В заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что в нынешних условиях приоритетной задачей становится предотвращение дальнейшей эскалации и поиск выхода из сложившейся ситуации через диалог. Подчеркивается, что любые проблемы и разногласия между странами должны решаться путем переговоров, и Россия готова поддерживать такой подход.

    «Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без внешнего вмешательства», – сказано в заявлении. Россия подтверждает свою солидарность с народом Венесуэлы и поддерживает боливарианское руководство страны в стремлении защитить национальные интересы и суверенитет.

    Кроме того, Москва поддержала позицию властей Венесуэлы и других стран Латинской Америки о необходимости немедленного созыва заседания Совета Безопасности ООН.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.

    Власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    МИД России сообщал об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Венесуэле. Ведомство напомнило экстренные контакты для граждан в Венесуэле.

    3 января 2026, 17:54 • Новости дня
    Лавров выразил солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии
    Лавров выразил солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

    В ходе беседы Лавров подчеркнул, что Россия выражает твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии, сообщил российский МИД в Telegram-канале.

    Глава МИД России заверил собеседницу, что Москва и дальше будет поддерживать курс правительства Венесуэлы, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета. Оба дипломата отметили важность недопущения дальнейшей эскалации ситуации и выразили готовность находить решения через диалог.

    Стороны также заявили о намерении и в будущем укреплять стратегическое партнерство между двумя странами.

    Ранее российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Глава МИД Венесуэлы сообщил о широкой поддержке после атаки США.

    4 января 2026, 02:55 • Новости дня
    В Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для приема в вуз

    Депутат Скрозникова сообщила об увеличении баллов ЕГЭ для приема в вуз

    Tекст: Катерина Туманова

    Абитуриентам 2026 года предстоит сдавать ЕГЭ по физике, информатике, истории, иностранным языкам, химии и биологии с повышенными минимальными баллами, сообщила член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

    «В 2026-2027 учебном году минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы, подведомственные Минобрнауки, повышены по шести предметам. По физике минимальный порог увеличен с 39 до 41 балла, по информатике – с 44 до 46 баллов, по истории – с 36 до 40 баллов, по иностранным языкам – с 30 до 40 баллов. По химии и биологии минимальные значения выросли с 39 до 40 баллов», – перечислила она ТАСС.

    По словам депутата, эти меры направлены на повышение качества подготовки абитуриентов и соответствие уровня их знаний выбранным направлениям обучения.

    Она уточнила, что отмеченные баллы – нижний порог для подачи документов, но они не гарантируют поступление в вуз.

    Минимальные баллы по остальным предметам остаются прежними: по русскому языку и профильной математике – 40 баллов, по обществознанию – 45 баллов, по литературе и географии – 40 баллов.

    Повышенные требования распространяются как на бюджетные, так и на платные места. Вузы вправе устанавливать собственные минимальные баллы выше общегосударственных, исходя из конкурсной ситуации, добавила Скрозникова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы, на 2026-2027 учебный год. Министр образования и науки Валерий Фальков  объявил о сохранении трех ЕГЭ для поступления в вузы.


    3 января 2026, 23:55 • Новости дня
    Минобороны доложило о ликвидации за 7,5 часов более 100 дронов над Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Telegram-канале доложило о ликвидации за 7,5 часов 103 дронов над десятью регионами России и акваторией Азовского моря.

    «В период с 16.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 44 БПЛА было уничтожено над территорией Брянской области, по 18 дронов сбито над Калужской областью и Московским  регионом, еще пять беспилотников ликвидировано над Тульской областью.

    По четыре БПЛА сбито над Орловской областью, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря, три дрона ликвидированы над Ростовской областью и по одному беспилотнику – над территориями Курской и Тверской областей, а также  Краснодарского края.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    3 января 2026, 14:20 • Новости дня
    Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы
    Сальдо: Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский принимал непосредственное участие в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, атака была задумана именно накануне Нового года. «Конечно же, это киевский режим, и сам Зеленский спланировал эти акции на прошлой неделе – попытка удара по резиденции президента, а теперь вот [Хорлы] именно под Новый год, именно под самый Новый год», – заявил Сальдо в эфире «России 1».

    Напомним, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек.

    Ранее Сальдо сообщил о сгоревших до неузнаваемости телах в Хорлах.

    3 января 2026, 17:37 • Новости дня
    Россия поддержала запрос на экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Полянский: Россия поддержала запрос на экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Россия поддержала запрос на экстренное заседание Совбеза ООН по Венесуэле
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поддерживает запрос на срочное заседание Совета Безопасности ООН, который был инициирован Венесуэлой по поводу действий США в этой стране, сообщил новый постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Подтверждаю, венесуэльский запрос на заседание отправлен. Мы, разумеется, поддерживаем. Осталось достучаться до председательствующих в январе сомалийцев – они не самые шустрые ребята», – написал Полянский в своем Telegram-канале.

    Ранее глава МИД Венесуэлы сообщил о широкой поддержке после атаки США.

    Власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    4 января 2026, 00:11 • Новости дня
    Стало известно о внезапной кончине заслуженного артиста России Романа Улыбина

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведущий солист оперы и заслуженный артист России Роман Улыбин, знакомый ценителям по исполнению партий Мефистофеля, Фарлафа, Додона, скоропостижно скончался, о чем заявили в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

    «С прискорбием сообщаем о скоропостижной кончине ведущего солиста оперы, заслуженного артиста России, управляющего оперной труппой Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Романа Геннадьевича Улыбина», – сказано в сообщении театра.

    В  театре рассказали, что Улыбин продолжател в своем творчестве лучшие традиции театра. Он был выпускником факультета музыкального театра ГИТИСа, учился у прославленной певицы Тамары Янко.

    Роман Улыбин в Музыкальном театре был стажером с 1991 по 1993 годы, после чего стал его солистом.

    Его первой из знаковых работ стала роль Коллена в «Богеме» Александра Тителя – с  тех пор без его голоса и артистического обаяния невозможно было представить афишу МАМТ.

    «Он был уникальным «поющим актером», для которого не существовало проходных эпизодов. Каждую роль он прорабатывал до мельчайших психологических деталей. Обладая даром блестящего комического баса, он создавал незабываемые образы Дулькамары в «Любовном напитке», Мустафы в «Итальянке в Алжире», доктора Бартоло в «Севильском цирюльнике», Мендозы в «Обручении в монастыре» и дона Альфонсо в «Так поступают все женщины», – вспомнили в театре.

    Там сообщили, что летом 2025 года Улыбин взял на себя новую задачу, став управляющим оперным коллективом. Его опыт и знание театра изнутри помогали труппе в реализации самых сложных творческих задач.

    «Для коллектива МАМТ уход Романа Улыбина – невосполнимая личная утрата. Мы потеряли не просто выдающегося артиста и надежного руководителя, но и близкого друга, человека глубокой души», – подчеркнули его коллеги.

    4 января 2026, 07:23 • Новости дня
    Силами ПВО над регионами России за ночь уничтожено 90 дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению Минобороны, силами ПВО над девятью регионами России за ночь уничтожено 90 дронов.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 3 января до 7.00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточняется, что 37 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 22 дрона – над  Курской областью, по 11 беспилотников – над Калужской областью и над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевшие на Москву.

    Еще четыре дрона уничтожены над Тульской областью, два БПЛА – над Воронежской и по одному беспилотнику над территориями Белгородской, Ростовской и Орловской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО вечером субботы уничтожили за 7,5 часа более 100 дронов над Россией.


    3 января 2026, 15:55 • Новости дня
    Сальдо заявил о попытке проникновения лжежурналистов в воинские подразделения России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о задержании группы лиц, которые под видом журналистов пытались попасть в российские воинские подразделения в Херсонской области после трагедии в поселке Хорлы.

    «Наш сайт администрации и правительства был разблокирован, но кибератаки были направлены на то, чтобы сбить и запутать информацию, и вместе с этим сейчас правоохранительные органы задержали группу лиц, которая представлялась журналистами и пыталась попасть в воинские подразделения», – сообщил Сальдо в эфире «России 1».

    По его словам, работа с задержанными продолжается, их опрашивают правоохранители. Губернатор также заявил, что целью попытки проникновения была дезинформация мировой общественности и подготовка отчета «для своих западных кураторов».

    Ранее Сальдо заявил, что Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию Путина и Хорлы.

    Пострадавшая при теракте в Хорлах рассказала, как люди спасались после удара ВСУ.

    Напомним, число жертв ударов по кафе и гостинице в Хорлах достигло 28 человек. Количество пострадавших превысило 60 человек.

