    4 января 2026, 10:48 • Новости дня

    Высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров

    Синоптик Тишковец: Высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высота сугробов в российской столице достигла 30 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, утром 4 января на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 26 сантиметров, на МГУ – 23 сантиметра, на Балчуге – 22 сантиметра, передает РИА «Новости». Максимальное значение было зафиксировано на метеостанции Тушино, где снег достиг 30 сантиметров.

    В Подмосковье самые высокие сугробы наблюдаются в Волоколамске – 27 сантиметров, Клину – 25 сантиметров, Дмитрове – 24 сантиметра, Наро-Фоминске – 23 сантиметра. В Можайске и Черустях уровень снега составил 22 сантиметра, в Серпухове – 21 сантиметр, а в Павловском Посаде – 20 сантиметров.

    Ранее синоптик Михаил Леус сообщил о сохранении облачности и росте температур в Москве.

    1 января 2026, 18:27 • Новости дня
    Синоптик предупредил о резком похолодании в московском регионе

    Синоптик Леус: Ночью в московском регионе может похолодать до минус 20 градусов

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшую ночь на территории московского региона ожидается заметное похолодание, причём в отдельных районах столичной области столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    В ночь на пятницу в московском регионе ожидается сильное похолодание: местами температура может опуститься до минус 20 градусов, сообщает Telegram-канал Леуса.

    По словам синоптика, основные причины – частичная облачность и отсутствие заметных осадков, что способствует интенсивному выхолаживанию воздуха. В самой Москве температура упадёт до минус 15 – минус 17 градусов, а в отдельных районах области до минус 20 градусов, что станет одним из самых низких показателей за эту зиму.

    Однако уже с наступлением пятницы погодные условия резко изменятся. К региону приблизится очередной атлантический циклон; облачность усилится, начнётся снег, повысится скорость ветра, местами возникнут метели. К вечеру температура повысится до минус 7 – минус 9 градусов, что будет близко к обычным значениям для самых холодных дней зимы.

    В субботу влияние циклона сохранится, ожидается продолжение снегопадов и дальнейшее потепление. Снежный покров увеличится на 1-3 см, а температура впервые за текущую зиму превысит климатическую норму: днём в столице будет минус 1 – минус 3 градуса. В воскресенье, благодаря приходу более тёплых воздушных масс, температурный фон сохранится и окажется на четыре-пять градусов выше нормы.

    С началом следующей недели область вновь попадёт под влияние антициклона. Погода станет более стабильной, ожидается небольшое прояснение облаков, снег прекратится, а температура снизится до минус 3 – минус 5 градусов. Во вторник сохранится облачность, осадков практически не будет, а температура понизится до минус 5 – минус 7 градусов, вернувшись к климатическим значениям.

    В среду на погоду вновь начнёт влиять южный циклон: он принесёт снег, однако значительных колебаний температуры не ожидается. Леус отдельно отмечает, что потепление будет сопровождаться заметно пониженным атмосферным давлением: в субботу ожидается минимум – 733 мм ртутного столба, что на 13-15 единиц ниже нормы. Давление восстановится лишь к понедельнику и даже превысит норму во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ожидаются ночные температуры до минус 20 градусов к концу новогодних праздников.

    Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что москвичей ждет мягкая и комфортная зима.

    1 января 2026, 13:59 • Новости дня
    Ученые предупредили о первой магнитной буре 2026 года

    ИКИ РАН: Первая магнитная буря 2026 года может произойти в ночь на 3 января

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 3 января ожидается первая в 2026 году магнитная буря, вероятность которой достичь уровня G3 составляет около 30%, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что первая ощутимая магнитная буря 2026 года ожидается в ночь со 2 на 3 января, информирует Telegram-канал лаборатории.

    По расчетам ученых, буря может достичь уровня до G2, а вероятность более сильного события, уровня G3 и выше, составляет около 30 %.

    Причиной ожидаемой бури стала мощная солнечная вспышка уровня M7.1, произошедшая 1 января между 16.12 и 17.11 по московскому времени. Она сопровождалась выбросом массы, частично направленным к Земле. Этот момент совпал с празднованием Нового года в регионах с часовым поясом МСК+7, то есть во Владивостоке, Хабаровске и Биробиджане.

    В новогоднюю ночь, несмотря на неблагоприятные космические условия и продолжающееся действие корональной дыры на поверхности Солнца, геомагнитная активность оставалась низкой. Слабые полярные сияния можно было бы наблюдать на широтах 65–75 градусов, включая Мурманск, однако облачность помешала их увидеть.

    В ближайшие дни сохраняется вероятность дополнительных геомагнитных возмущений из-за продолжающегося влияния дыры. Однако, по прогнозу специалистов, геомагнитная обстановка на новогодние каникулы в целом будет спокойной, если только не произойдут новые сильные вспышки на Солнце.

    Напомним, накануне на Солнце произошла сильная вспышка класса М7.1.

    Между тем количество магнитных бурь в 2025 году побило рекорд за последние десять лет.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 22:05 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили дрон при приближении к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    По его словам, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на подлете к Москве сбили еще 28 дронов.

    1 января 2026, 22:43 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения на работу московских аэропортов

    Tекст: Антон Антонов

    В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево отменили временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация.

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Внуково, там на запасной аэродром «ушел» один самолет. Сообщается также об отмене ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский.

    «Шереметьево – сняты временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта», – сообщило ведомство в Telegram.

    Указывается, что аэропорт вернулся к штатному режиму работы, но пока ограничения были в силе на запасной аэродром «ушел» один самолет.

    Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с ночи на подлете к Москве было уничтожено почти 30 БПЛА.


    2 января 2026, 00:50 • Новости дня
    Отражена атака летевшего на Москву БПЛА

    Собянин: Отражена атака летевшего на Москву беспилотника

    Tекст: Антон Антонов

    Еще один летевший на Москву беспилотник нейтрализован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Отражена атака еще одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    По подсчетам ТАСС, суммарно за новогоднюю ночь и вечер 1 января системой ПВО были сбиты 34 беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства ПВО за семь часов перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Азовским морем.

    2 января 2026, 11:43 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в Москву, был уничтожен силами противовоздушной обороны Министерства обороны, передает РИА Новости. «Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин в своем официальном канале на платформе Max. По его словам, экстренные службы оперативно приступили к ликвидации последствий и оценке возможного ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России. Силы ПВО также отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву.

    3 января 2026, 09:36 • Новости дня
    Синоптик сообщил о продолжении роста температур в Москве

    Синоптик Леус сообщил о сохранении облачности и росте температур в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне влияния тёплого сектора циклона, в Москве сохранится облачность с кратковременным снегом и температурой на один-два градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Потепление в Москве сохранится благодаря влиянию тёплого сектора циклона, находящегося сейчас над Балтийским морем, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    Метеоролог отметил: «В таких условиях облачная погода сохранится, пройдет небольшой снег, а температура продолжит расти».

    По его данным, в Москве температура составит минус два – минус четыре градуса, а по области ожидается минус один – минус шесть градусов, что превышает климатическую норму на один – два градуса. Ветер будет юго-восточный, от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 733 миллиметров ртутного столба, отметив значительное отклонение от обычных показателей.

    В воскресенье в столице также ожидается небольшой снег, ночью температура составит минус два – минус четыре градуса, а днем – минус один – минус три градуса.

    Напомним, 1 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявлял, что в ближайшую ночь в московском регионе ожидается заметное похолодание до минус 20 градусов в некоторых районах.

    А синоптик Евгений Тишковец отметил, что к концу новогодних праздников в Москве впервые этой зимой температура ночью может опуститься до минус 20 градусов.

    2 января 2026, 10:36 • Новости дня
    Синоптик сообщил о росте сугробов в Москве в ближайшие сутки

    Синоптик Тишковец: Сугробы в Москве вырастут на 3-4 см за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высота сугробов в Москве за сутки увеличится на 3-4 см, сообщил синоптик Евгений Тишковец.

    В своем Telegram-канале Тишковец сообщил, что утром 2 января 2026 года высота снежного покрова в Москве составляет: на ВДНХ – 21 см, на Балчуге – 20 см, в Тушино – 24 см.

    По его информации, в Подмосковье самые большие сугробы сейчас – в Волоколамске, Клину и Черустях (25 см), Дмитрове (24 см), Наро-Фоминске (23 см), Серпухове (21 см), Можайске (20 см).

    Синоптик предупреждает, что днем ожидается снегопад умеренной интенсивности, который уже достиг Смоленской и Брянской областей. Ожидается ухудшение видимости до 3-4 км. По прогнозу, за счет новых осадков завтра высота сугробов в столице и Подмосковье вырастет еще на 3-5 см.

    Ранее Тишковец предупредил о наступлении 20-градусных морозов в Москве после праздников.

    2 января 2026, 12:36 • Новости дня
    В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

    Росавиация: В Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Домодедово сняты, сообщила Росавиация.

    Эти меры вводились для повышения уровня безопасности полетов, уточнил представитель ведомства в Telegram-канале.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на столицу БПЛА.

    В пятницу ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Саратова.

    2 января 2026, 12:00 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Домодедово

    Tекст: Валерия Городецкая

    В московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

    Как сообщает Росавиация, эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    «Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА.

    В пятницу ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Саратова.

    1 января 2026, 23:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО четырех летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре летевших на Москву беспилотника сбиты силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    Отмечается, что сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщал, что с прошлой ночи на подлете к Москве были нейтрализованы почти 30 дронов.

    2 января 2026, 12:04 • Новости дня
    Собянин сообщил о втором сбитом над Москвой беспилотнике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    По его словам, еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, был сбит средствами ПВО Министерства обороны, передает РИА Новости. Это уже второй подобный инцидент за день, о первом случае Собянин информировал ранее.

    По словам мэра, «силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московский мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на столицу беспилотника. Российские средства ПВО ночью сбили 64 украинских беспилотника над регионами России.

    4 января 2026, 00:24 • Новости дня
    На подлете к Москве за прошедшие сутки уничтожено 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера субботы силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ, направляющихся к столице.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в его последнем за сутки сообщении в Telegram-канале в 23.37.

    Напомним, до этого мэр города сообщал, что силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов, а затем еще шесть БПЛА.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА. Мэр города уточнил, что атака еще двух дронов, летевших в сторону российской столицы, была успешно отражена силами ПВО.

    4 января 2026, 01:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших по направлению к Москве БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил в Telegram-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, силы ПВО уничтожили два летевших к столице дрона.

    «Уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Напомним, вечером субботы на подлете к Москве было уничтожено 20 БПЛА, сообщал мэр города Сергей Собянин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, средства ПВО в субботу уничтожили за 7,5 часов более 100 дронов над Россией.

    3 января 2026, 22:45 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    По сообщению столичного градоначальника Сергея Собянина, около 22.30 силы ПВО уничтожили еще пять летевших к Москве дронов.

    «Уничтожено пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков», – написал мэр в Telegram-канале.

    Напомним, чуть ранее вечером субботы Собянин сообщил о четырех сбитых на подлете к Москве БПЛА. Мэр города уточнил, что атака еще двух дронов, летевших в сторону российской столицы, также была отражена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, более двух десятков дронов были сбиты 1 января на подлете к Москве.


