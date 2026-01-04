  • Новость часаСилами ПВО над регионами России за ночь уничтожено 90 дронов
    4 января 2026, 09:35 • Новости дня

    Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский хоккеист Никита Кучеров отличился голом и четырьмя результативными передачами в матче против «Сан-Хосе», набрав 59 очков за сезон.

    Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге, сообщает ТАСС. Пресс-служба лиги отметила выдающийся вклад хоккеиста в победу своей команды.

    В матче против «Сан-Хосе», который завершился со счетом 7:3 в пользу «Тампы», Кучеров отличился одной заброшенной шайбой и четырьмя результативными передачами. Таким образом, его результативная серия достигла семи игр подряд, а в шести последних матчах нападающий неизменно набирает по два очка и более.

    На данный момент в сезоне на счету Кучерова 59 очков – 20 голов и 39 передач, благодаря чему он занимает четвертое место среди лучших бомбардиров НХЛ. Первая звезда дня – американец Остон Мэттьюс из «Торонто», который стал лучшим снайпером в истории клуба, забросив 421 шайбу и обогнав Матса Сундина.

    Третья звезда дня – канадский защитник Мэттью Шефер из «Айлендерс», отличившийся двумя заброшенными шайбами, одна из которых стала победной в овертайме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу «Тампа» одержала победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

    3 января 2026, 16:43 • Новости дня
    Медведев о событиях в Венесуэле: Гарантия защиты страны – только ядерный арсенал

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о действиях США в Венесуэле, заявив, что лишь наличие ядерного арсенала способно гарантировать государству надежную защиту.

    «Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои вооруженные силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надежно защищена, – только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!», – заявил Медведев, передает РИА «Новости».

    Заместитель председателя Совбеза отметил, что проводимая американцами военная операция проходит в независимой стране, которая не представляла угрозы для США, и назвал такие действия «еще одним блестящим шагом к Нобелю». По мнению Медведева, события в Венесуэле – «отличный пример миротворчества США».

    Медведев также обратил внимание на отсутствие реакции со стороны европейских государств, назвав происходящее «почти полной тишиной со стороны демократической Европы».

    Он заявил, что Вашингтону следовало бы проявить подобную активность не в Венесуэле, а на Украине. «Трампу следовало бы проявить такую активность, как с Венесуэлой, совсем в другом месте. Дрессированные »украинские животные«, торчащие на коксе в Киеве, совсем отбились от рук», – подчеркнул зампред Совбеза.

    Медведев предположил, что США могли бы нанести удары по военным базам Украины и задержать руководство страны. По его мнению, это могло бы изменить ситуацию. «Может, пора уже, дядя Сэм?» – добавил он.

    Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на двойные стандарты Евросоюза после операции США в Венесуэле.

    3 января 2026, 16:15 • Новости дня
    Глава Мюнхенской конференции: Акт США в Венесуэле лишает аргументов против РФ

    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что действия США в Венесуэле ставят под сомнение обвинения в адрес России относительно ситуации на Украине.

    Ишингер подчеркнул, что аргументы, которые используются западными странами в дискуссиях о спецоперации на Украине, становятся менее убедительными на фоне действий США в других регионах без обсуждения на уровне ООН, передает ТАСС.

    «Если США сейчас вмешиваются в ситуацию в Венесуэле – без мандата ООН, – то аргумент, что Россия ни в коем случае не могла вмешиваться в ситуацию на Украине, не созвав Совет Безопасности ООН, теряет свое политическое и международно-правовое значение, не так ли?», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее власти Швейцарии призвали США к деэскалации вокруг Венесуэлы.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы и призвал внести ясность в ситуацию с захватом венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    3 января 2026, 12:40 • Новости дня
    Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены
    @ Alexey Maishev/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.

    По его словам, президент Николас Мадуро и его супруга были захвачены, после чего их вывезли из страны, передает ТАСС.

    Трамп добавил, что в субботу в 19.00 по московскому времени он проведет специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле.

    Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

    Ранее власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

    Президент Кубы потребовал срочной реакции на нападение США на Венесуэлу.

    3 января 2026, 17:01 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу

    Американист Дудаков: Атака США на Венесуэлу может отразиться на России

    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    @ MIGUEL GUTIERREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дональд Трамп, судя по всему, надеется, что операцией в Венесуэле ему удастся сменить режим в Каракасе. Однако ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Один из них предполагает негативные последствия для самого Вашингтона и дестабилизацию всего региона, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «США провели самую масштабную военную операцию в Латинской Америке со времен, как минимум, вторжения в Панаму в 1989 году. В целом мы наблюдаем попытку смены режима в классическом понимании этого процесса: Штаты похитили нынешнего президента страны Николаса Мадуро и вывезли его вместе с семьей в Вашингтон», – указал американист Малек Дудаков.

    По его словам, сейчас ситуация может развиваться по разным сценариям. «Полагаю, администрация Трампа надеется, что все это спровоцирует коллапс нынешней власти в Каракасе и смену режима, после чего Вашингтон начнет активно поддерживать представителя оппозиции, включая Марию Корину Мачадо, которая не так давно получила Нобелевскую премию мира», – рассуждает аналитик.

    При этом высока вероятность того, что соратники Мадуро удержатся у власти, считает американист. Он также указал, что к моменту проведения новых выборов американцы попытаются заставить действующие власти допустить до них оппозицию. «Тогда Вашингтон сможет за счет давления добиться прихода к власти выгодного кандидата», – допускает он.

    «Кроме того, высоки риски того, что операция США может спровоцировать дестабилизацию всей страны и превращения Венесуэлы в своего рода failed state, несостоявшееся государство, одно большое Гаити или одну большую Ливию. В таком случае руководящие должности окажутся в руках тех самых наркокартелей и криминальных синдикатов, с которыми администрация Трампа якобы борется», – описывает один из сценариев специалист.

    «Это будет иметь разрушительные последствия для всего региона, включая сами США. Поскольку если хлынет поток беженцев из Боливарианской республики, он окажется и в Штатах. А это, в свою очередь, усугубит миграционный кризис, с которым Америка и без того сталкивается», – убежден спикер.

    Дудаков также увидел некоторые риски для России. «Ситуация краткосрочно может привести к росту цен на нефть. В долгосрочной перспективе речь пойдет об утрате одного из ключевых наших партнеров в этом регионе. А ведь в свое время было вложено немало российских инвестиций в венесуэльскую экономику. Кроме того, было продано немало наших вооружений. Не хотелось бы, чтобы оно в итоге оказалось, скажем, на Украине», – подчеркнул американист.

    Он также призвал «не забегать вперед». «Если венесуэльская власть выстоит, это станет серьезным репутационным ударом для США, в том числе на всем пространстве Латинской Америки. В регионе крайне негативно относятся к военным вторжениям со стороны Вашингтона, поскольку таких случаев было немало. Это также усилит позиции левых в Колумбии и Бразилии, дав им возможность на предстоящих местных выборах продвигать антиамериканскую риторику», – заключил Дудаков.

    Ранее генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что Николасу Мадуро и его жене предъявлены обвинения. «Николасу Мадуро инкриминированы сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и разрушительными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и разрушительными устройствами против Соединенных Штатов», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Мадуро был захвачен силами спецназа «Дельта» после военной операции США на территории Венесуэлы. По словам госсекретаря Марка Рубио, атака служила прикрытием именно для ареста действующего главы республики.

    События вызвали негативную реакцию в некоторых странах мира. Так, президент Колумбии Густаво Петро выступил с экстренным заявлением и призвал к срочному проведению заседаний ООН и Организации американских государств из-за событий в Венесуэле.

    Российский МИД также выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

    В числе осудивших атаку также числится Белоруссия, Мексика, Турция, Куба и Иран.

    Газета ВЗГЛЯД ранее описывала события минувшей ночи, а также указывала, что атака на республику может обернуться для Штатов непредсказуемыми последствиями.

    3 января 2026, 19:49 • Новости дня
    Трамп показал первое фото похищенного Мадуро
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой запечатлен президент Венесуэлы Николас Мадуро, ранее похищенный американскими силовиками.

    Трамп в соцсетях опубликовал фото Мадуро на борту военного американского корабля Iwo Jima, передает ТАСС.

    На этом снимке венесуэльский лидер запечатлен в спортивном костюме, на глазах у него черная маска. В руках у политика бутылка воды.

    До этого Трамп заявлял, что Мадуро вывезли из Венесуэлы на вертолете. В США ему предъявили обвинение в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США спал дома.

    3 января 2026, 20:30 • Новости дня
    Актер Андрей Хорошев погиб, спасая человека в горячем источнике

    Актер Андрей Хорошев утонул при спасении человека в горячем источнике Сухума

    Tекст: Мария Иванова

    Российский актер Андрей Хорошев скончался при попытке спасти другого человека, которому стало плохо в горячем источнике в Сухуме.

    Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев погиб, спасая человека на горячем источнике в Сухуме, передает ТАСС.

    Об этом сообщил продюсер Сергей Члиянц, отметив, что артист прыгнул в воду, чтобы помочь человеку, которому стало плохо.

    Точная причина смерти Хорошева пока не установлена – медицинское заключение еще не готово. Место и дата похорон будут известны позже.

    Ранее сообщалось, что Андрей Хорошев скончался 1 января, ему было 66 лет. Он прославился благодаря ролям в фильмах «Боец», «Адмиралъ», «Доктор Живаго».

    Также Хорошев работал художником-постановщиком.

    3 января 2026, 21:30 • Новости дня
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова

    Политолог Тимофей Бордачев обратил внимание на высказывание президента США Дональда Трампа в адрес президента Колумбии Густаво Петро на фоне захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в своем Telegram-канале обратил внимание на новость о том, что Трамп выступил с угрозой в адрес президента Колумбии.

    «Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее», – указал американский лидер.

    В ответ на эту реплику политолог вспомнил фразу из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», описывающую момент, когда Остап Бендер, выступая перед шахматистами в Васюках, входит в раж и начинает импровизировать: «Остапа понесло. Он чувствовал прилив новых сил и шахматных идей».

    Напомним, Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой на время переходного периода. Он также сообщил, что США могут разместить свои войска в Венесуэле

    Президент США отметил, что Вашингтон также будет влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп превращает Венесуэлу в Гаити.

    3 января 2026, 14:50 • Новости дня
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    МИД России призвал внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призывает как можно скорее прояснить ситуацию с возможным вывозом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, заявил МИД России.

    Ведомство выразило крайнюю обеспокоенность поступающей информацией, назвав сообщение о насильственном вывозе главы государства и его жены в ходе агрессивных действий США источником серьезного беспокойства.

    «Предельно встревожены сообщениями о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию», – говорится в заявлении МИД России в Telegram-канале.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены. Телеканал CBS News сообщил, что Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта».

    3 января 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    МИД Венесуэлы заявил о развертывании армии для защиты страны
    @ Cristian Hernandez/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны, заявил глава МИД страны Иван Хиль.

    Хиль заявил, что МИД осуждает действия США, которые были охарактеризованы как военная агрессия против территории и населения республики, передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что инциденты произошли как в гражданских, так и в военных районах Каракаса, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

    «Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о вопиющей военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы МИД.

    Напомним, в Каракасе прозвучали семь взрывов.

    Чиновники США отказались комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

    Президент Колумбии призвал ООН созвать экстренное заседание из-за удара по Каракасу.

    3 января 2026, 21:41 • Новости дня
    В Черниговской области уничтожили украинскую оккультистку Лану Черногорскую

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара по складам и казармам операторов беспилотников в Черниговской области была уничтожена известная активистка Лана Черногорская, увлекавшаяся оккультизмом, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Черногорская состояла в структуре «Украинской добровольческой армии» (боевое крыло «Правого сектора», организация признана террористической в России и запрещена), сказал собеседник ТАСС.

    Ее ликвидировали в Семеновке в Черниговской области при уничтожении складов хранения и казарм операторов беспилотников в регионе.

    Украинские источники заявляют, что была якобы уничтожена стоянка с техникой местной больницы, однако на стоянке видны военизированные пикапы, используемые ВСУ.

    При этом, как отметил собеседник, украинская пропаганда скрывает факт ликвидации Черногорской.

    В августе в городе Краматорск уничтожили Ивана Смаглюка, известного как медиапредставителя бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России).

    3 января 2026, 13:20 • Новости дня
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    CBS: Мадуро захватили бойцы спецназа США «Дельта»
    @ Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы элитного подразделения армии США «Дельта» задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе ночной операции, сообщает CBS News со ссылкой на анонимные источники среди американских чиновников.

    Подразделение «Дельта» занимается выполнением секретных заданий, в том числе борьбой с терроризмом, передает ТАСС. Бойцы этой группы провели ликвидацию лидера запрещенной в России организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году, подчеркивает CBS News.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о захвате Мадуро и его жены.

    Газета The New York Times писала, что власти Венесуэлы скрыли нахождение Мадуро после ударов США.

    3 января 2026, 14:10 • Новости дня
    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу

    Сенатор Клишас иронично высказался о молчании Каллас после ударов США по Каракасу
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас с иронией высказался о реакции европейских политиков на удары США по столице Венесуэлы.

    В своем Telegram-канале сенатор выразил удивление отсутствием резкой реакции со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, которая ранее активно высказывалась по вопросам международной безопасности.

    «А Венесуэла что, пыталась атаковать резиденцию [президента США Дональда] Трампа или совершала террористические акты на территории США? Наверное, я что-то пропустил. Каллас вон в Брюсселе тоже молчит», – написал Клишас.

    Ранее российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.

    Экс-президент Боливии Моралес раскритиковал действия США против Венесуэлы.

    Президент США Дональд Трамп заявил о «блестяще проведенной» операции США в Венесуэле.

    3 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Москва призвала США освободить Мадуро
    Москва призвала США освободить Мадуро
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американскому руководству следует освободить захваченного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявило Министерство иностранных дел России.

    «В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги в США решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу», – говорится в заявлении МИД.

    Заявление опубликовано на сайте ведомства.

    Российская сторона также указывает на необходимость создания условий для решения любых проблем между США и Венесуэлой с помощью диалога.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    По данным СМИ, Мадуро в момент задержания силами США находился дома и спал.

    3 января 2026, 15:15 • Новости дня
    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу

    Политолог Лукьянов: Трампу нужно было быстрое и эффектное свержение Мадуро

    Лукьянов назвал цели Трампа при атаке на Венесуэлу
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Олег Исайченко

    Трампу было необходимо быстрое свержение Николаса Мадуро. При этом проблема республики заключается в территориальной отдаленности тех стран, которые могли бы ей помочь в сложившейся ситуации, сказал политолог Федор Лукьянов.

    «Дональд Трамп принял решение, что настойчивые напоминания о доктрине Монро как основополагающем принципе американской политики – не пустые слова. «Бесконечные войны», против которых он страстно выступал, находя отклик в своем избирательном ядре, не относятся к «заднему двору», где порядок должен быть установлен всеми средствами. И именно американский порядок. Многополярный мир в прочтении Трампа», – пишет политолог Федор Лукьянов.

    По его мнению, главе Белого дома было необходимо «быстрое и эффектное свержение Мадуро и установление управляемого режима во главе с нобелевской дамой-лауреатом или кем-то из ее соратников».

    «Если это произойдет без особых издержек, Латинская Америка, где и так происходит правая проамериканская флуктуация, сильно притихнет к частичному альтернативному поиску. Для Трампа важны выборы в Бразилии осенью – очень хочется убрать Лулу да Силва и помочь прийти к власти единомышленника Жаира Болсонару», – считает аналитик.

    Что касается непосредственно Венесуэлы – она «очень далеко от стран, которые могли бы оказать ей более или менее действенную помощь». «Речь идет о России и Китае. Так что подход в духе «сферы общего» будет проверен в действии – чья сфера, тот и влияет. Или нет», – рассуждает политолог.

    «Если силой тех или иных обстоятельств Трампу не удастся достичь своих целей, это станет ударом по его престижу. Сейчас это ему очень некстати – начало года промежуточных выборов, да и вообще «победный марш» замедлился к концу 2025 года», – акцентировал Лукьянов, выразив уверенность в том, что демократы «будут костерить за все» главу Белого дома.

    В заключении он высказал гипотезу, согласно которой «без человеческого фактора, то есть взаимодействия с, как минимум, частью военной верхушки Венесуэлы, тут не обошлось». «Решили не ждать, пока все осыплется само, а деятельно поучаствовать. Как говорится, вовремя предать – это не предать, а предвидеть», – резюмировал он.

    Ранее замгоссекретаря США Кристофер Ландау заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «предстанет перед правосудием за свои преступления», Заявление прозвучало на фоне сообщений американского лидера Дональда Трампа о том, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

    В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли, что удары американских вооруженных сил по целям в Венесуэле стали операцией прикрытия задержания президента страны Николаса Мадуро.

    По словам сенатора, Рубио заявил, что Мадуро был арестован представителями США с целью дальнейшего привлечения к уголовной ответственности в Соединенных Штатах. Ли также отметил, что военная операция минувшей ночью «обеспечивала безопасность сотрудников, исполнявших ордер на арест Мадуро».

    На этом фоне российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США. Дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

    В заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что в нынешних условиях приоритетной задачей становится предотвращение дальнейшей эскалации и поиск выхода из сложившейся ситуации через диалог. Подчеркивается, что любые проблемы и разногласия между странами должны решаться путем переговоров, и Россия готова поддерживать такой подход.

    Бывший президент Боливии Эво Моралес также осудил действия США. Так, он призвал к солидарности с венесуэльцами и заявил: «Мы решительно отвергаем бомбардировку Штатами Венесуэлы. Это жестокая имперская агрессия, нарушающая ее суверенитет».

    Моралес подчеркнул необходимость поддержать народ республики и выразил уверенность, что международное сообщество должно выступить против подобных внешних вмешательств. По мнению экс-президента, такие действия подрывают основы международного права и создают опасный прецедент для других государств региона.

    Напомним, в ночь на субботу в Каракасе прогремели семь взрывов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро издал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения. В документе говорится, что режим вводится «с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе». Также акцентируется, что «вся страна должна быть мобилизована для отражения этой империалистической агрессии». Газета ВЗГЛЯД описывала события минувшей ночи.

    3 января 2026, 20:02 • Новости дня
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    @ REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация берет в свои руки управление над Венесуэлой на переходный период, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить надлежащим образом безопасную и разумную передачу полномочий», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он добавил, что американская сторона пытается не допустить вмешательства третьей стороны.

    Также Трамп сообщал, что Вашингтон желает принимать ключевые политические решения по Венесуэле и влиять на развитие ее нефтяного сектора.

    Напомним, нефтяные объекты государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A. Венесуэлы остались невредимы после авиаударов Соединенных Штатов Америки.

