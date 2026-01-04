Всемирный день гипноза и День Ньютона отмечают 4 января

Tекст: Катерина Туманова

Всемирный день гипноза 4 января отмечается с 2006 года, когда в честь ирландского гипнотерапевта доктора Джека Гибсона стали праздновать день этого психолингвистического феномена. Доктор считал, что за 40 лет провел более четырёх тысяч процедур без анестезии, а несколько врачей-последователей стали практиковать гипноз в хирургии и при лечении психосоматики, рассказали в Национальной библиотеке им. С.Г. Чавайна.

Всемирный день азбуки Брайля 4 января был установлен в 2019 году решением Генассамблеи ООН. Отмечают его в честь тактильного рельефно-точечного шрифта, изобретенного французом Луи Брайлем в 1824 году. Праздник отмечается в целях повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей, напомнили в ООН.

День Ньютона также отмечается 4 января в честь ученого, открытия которого изменили науку: законы движения, гравитацию, оптику и многое другое. Исаак Ньютон – единственный ученый с собственным праздником на календаре, хотя его день рождения и отмечается 25 декабря по юлианскому календарю (или 4 января по современному) в этот день многие ученые мира отмечают торжество пытливого разума и жажду познания.

При этом в США сегодня – День спагетти, в Мьянме – День независимости, в Нигерии – День огони, посвященный борьбе за права одного из коренных народов страны.

Именинный пирог сегодня для Дмитрия, Анастасии и Фёдора