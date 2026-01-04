Анджелина Джоли собралась покинуть Голливуд

Tекст: Катерина Туманова

Сообщается, что 50-летняя голливудская актриса готова отправиться в путешествие за пределы США, поскольку ее младшим детям скоро исполнится 18 лет, что и было основной причиной ее пребывания в Лос-Анджелесе, пишет портал Page Six.

Джоли выставила на продажу историческое поместье Сесила Б. Демилля стоимостью 25 млн долларов, в котором живет с 2016 года, и потихоньку знакомит с ним потенциальных покупателей, сообщил People на этой неделе источник.

В 2026 году звезда будет делить время между Нью-Йорком, где у нее есть свой модный бизнес и бутик Atelier Jolie, и Европой «для большей приватности», а также со своим давним вторым домом, Камбоджей, гражданкой которой она является, сообщили источники Page Six.

«Она не может отойти достаточно далеко от семейной драмы... Единственный способ сделать перерыв – это уехать», – говорит Чжэ Бенджамин, актер и продюсер, чье сотрудничество с Джоли началось в 2005 году.

По его словам, ее способна увлечь только работа над тем, что движет ее сердцем, душой и страстью.

Драма для Анджелины в основном связана с ее горьким разрывом с бывшим мужем Брэдом Питтом, с которым она достигла окончательного соглашения о разводе 30 декабря 2024 года.

Это было через восемь лет после того, как она подала на развод с ним, и на фоне череды последовавших за этим судебных баталий. Джоли ранее выражала желание покинуть Лос-Анджелес, отмечая, что она была привязана к городу только до тех пор, пока всем ее шестерым детям от Брэда не исполнится 18 лет, что произойдет в июле, в день рождения их близнецов, Нокса и Вивьен.

В 2024 году Джоли сказала журналу Hollywood Reporter: «Я здесь, потому что должна быть здесь из-за развода, но как только им исполнится 18, я смогу уехать».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при разделе французской винодельне Chateau Miraval Брэд Питт потребовал от Джоли компенсацию за ущерб в размере 35 млн долларов. Джоли признавалась, что счастлива в одиночестве, так как развод с Питтом серьезно травмировал ее. В январе Джоли с гуманитарной миссией посетила КПП «Рафах».