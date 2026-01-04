  • Новость часаCNN: Мадуро с женой доставили в бруклинский центр заключения Metropolitan
    Трамп превращает Венесуэлу в Гаити
    Обнародовано первое фото похищенного Мадуро
    Эксперт назвал сценарии для США после атаки на Венесуэлу
    Медведев резко отреагировал на операцию США в Венесуэле
    Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным законным президентом
    Главы МИД России и Белоруссии потребовали немедленно освободить Мадуро
    США заявили о планах управлять Венесуэлой
    CNN сообщил о судьбе Мадуро с супругой после выхода из самолета в США
    Бордачев прокомментировал угрозы Трампа Колумбии цитатой из Ильфа и Петрова
    4 января 2026, 05:10 • Новости дня

    Британия и Франция объявили о разгроме склада с оружием ИГ в Сирии

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолеты Королевских военно-воздушных сил продолжают патрулирование над Сирией, чтобы предотвратить попытки возрождения движения ИГИЛ* (ИГ – запрещенная в России террористическая группировка), поэтому разгромили один из тоннелей в Пальмире, который, предположительно, использовался для складирования оружия.

    Тщательный анализ разведывательных данных выявил подземный объект в горах в нескольких милях к северу от древнего сирийского города Пальмира. Этот объект был занят боевиками ИГИЛ*, скорее всего, для хранения оружия и взрывчатых веществ. Территория вокруг объекта лишена какого-либо гражданского жилья, говорится в сообщении на сайте британского правительства.

    «Таким образом, самолеты Королевских ВВС Великобритании Typhoon FGR4 при поддержке топливозаправщика «Вояджер» присоединились к французской авиации в совместном ударе по подземному объекту вечером в субботу, 3 января. Наши самолеты использовали управляемые бомбы Paveway IV для поражения туннелей, ведущих к объекту», – сообщили там.

    По предварительным данным, цель была поражена успешно, нет никаких признаков того, что в результате удара гражданское население подверглось какой-либо опасности, все самолеты благополучно вернулись.

    «Эти действия демонстрируют лидерство нашей страны и ее решимость стоять плечом к плечу с нашими союзниками, чтобы пресечь любое возрождение ИГ и их опасной и насильственной идеологии на Ближнем Востоке», – сказал член парламента и британский министр обороны Джон Хили.

    Он добавил, что эта операция по ликвидации опасных террористов, которые угрожают образу жизни британцев, показывает, что Вооруженные силы страны готовы действовать в течение всего года, обеспечивая безопасность Британии дома и проявляя ее силу за рубежом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия сняла санкции с министерств и СМИ Сирии. В Лондоне спустя 12 лет возобновило работу посольство Сирии.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    2 января 2026, 17:12 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    Иран пригрозил ударами по базам США на Ближнем Востоке
    @ Msgt. John Hillier/U.S. Air/Planet Pix/ZUMA Press Wire/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран готов нанести удары по американским военным объектам и силам на Ближнем Востоке в случае любого агрессивного шага со стороны США, заявил спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что подобный отпор последует в ответ на любые действия Вашингтона против Исламской республики, передает РИА «Новости».

    «Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны. Знайте, что иранцы едины и полны решимости действовать против своего врага», – написал Галибаф в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран будет «убивать мирных протестующих», то Соединенные Штаты вмешаются и окажут им помощь.

    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал «отсечь» руку любого интервента, который попытается вмешаться во внутренние дела страны под каким-либо предлогом.

    1 января 2026, 14:09 • Новости дня
    Умерла «последняя королева Парижа» Жаклин де Риб

    Умерла «последняя королева Парижа» и икона моды графиня Жаклин де Риб

    Tекст: Мария Иванова

    Легендарная графиня Жаклин де Риб, прославившаяся как символ парижской элегантности и создательница собственного модного дома, ушла из жизни на 97-м году.

    Легендарная графиня Жаклин де Риб, известная как «последняя королева Парижа» и символ мировой моды, скончалась на 97-м году жизни в Швейцарии, сообщает Frence Press. Эту информацию агентству подтвердила помощница де Риб, Стефани Мули.

    Жаклин де Риб прославилась не только благодаря аристократическому происхождению, но и уникальному вкусу: ещё в 1956 году она была отмечена как одна из самых элегантно одетых женщин мира и стала музой ведущих фотографов модной индустрии.

    После работы журналисткой и дизайнером де Риб открыла собственный модный дом в Париже при поддержке Ив Сен-Лорана, клиенткой которого долгое время была. Её дебютная коллекция вызвала восторженный отклик у мировой прессы, а основным рынком сбыта бренда стали США.

    Де Риб оставалась во главе своего дома моды до 1995 года, пока проблемы со здоровьем не вынудили ее закрыть бизнес. Спустя годы, в 2019 году, ее собрание произведений искусства было выставлено на аукционе во Франции и принесло 22,8 млн евро.

    Напмним, в ноябре прошлого года умер личный модельер принцессы Дианы Пол Костелло.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    1 января 2026, 09:27 • Новости дня
    Дональд Трамп раскритиковал получение Джорджем Клуни гражданства Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп резко высказался о получении американским актором Джорджем Клуни и его семьей в гражданство Франции, отметив схожесть миграционной политики Парижа и администрации Джо Байдена.

    Трамп прокомментировал решение актера Джорджа Клуни и его жены Амаль Аламуддин-Клуни получить французское гражданство, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, это «хорошие новости», поскольку, по его мнению, супруги Клуни – «два худших политических прогнозиста всех времен».

    Американский лидер также резко высказался о ситуации с миграцией во Франции, «которая находится в эпицентре серьезной проблемы преступности из-за их абсолютно ужасающего отношения к иммиграции». При этом он сравнил отношение к миграции во Франции с тем, что «было при сонном Джо Байдене».

    Напомним, в 2024 году Клуни активно участвовал в обсуждении президентских выборов, призывая Джо Байдена отказаться от участия и поддерживал кандидатуру Камалы Харрис, однако позже признал и этот шаг ошибочным.

    Напомним, Джордж Клуни получил гражданство Франции вместе с женой Амаль Аламуддин Клуни и двумя детьми.

    3 января 2026, 07:15 • Новости дня
    Британский депутат Деньер назвала Минск российским городом в телевикторине

    Tекст: Антон Антонов

    Во время интеллектуальной телеигры University Challenge депутат британской Палаты общин от партии «зеленых» Карла Деньер назвала Минск частью России.

    Команду, состоящую из выпускников Даремского университета и возглавляемую Деньер, спросили о самом густонаселенном российском городе к северу от Полярного круга, который был основан на Кольском полуострове в 1910-х годах как незамерзающий морской порт, передает ТАСС.

    Деньер как лидер команды поддержала предложенный журналистками Софией Смит Галер и Трейси Маклеод вариант – Минск. Ведущий передачи Амол Раджан, услышав ответ про Минск, рассмеялся и уточнил, что это столица Белоруссии, а правильный вариант – Мурманск.

    В результате команда Деньер все же победила в полуфинале выпускников Тринити-колледжа Кембриджского университета и прошла в финал, где будет соперничать с выпускниками Кибл-колледжа Оксфордского университета.

    Деньер окончила Даремский университет в 2009 году. В последнем рейтинге Good University Guide издания Times университет оказался на третьем месте среди всех британских вузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первый подобный казус с британскими политиками – так, в 2022 году занимавшая пост главы МИД Великобритании Лиз Трасс назвала Ростов и Воронеж украинскими городами. Позднее она заявила, что Украина знала многих агрессоров – «от монголов до татар».

    1 января 2026, 16:19 • Новости дня
    Эксперт сообщил о планах Европы сорвать мир на Украине

    Норвежский эксперт Дизен сообщил о планах Европы сорвать мир на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен считает, что главы европейских стран намеренно препятствуют достижению мира в украинском конфликте и продолжают поддерживать эскалацию.

    Главы европейских государств намерены препятствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X, передает РИА «Новости». По его словам, европейские лидеры не позволят реализовать сценарий мирного завершения, отметив: «Европейцы сделают так, чтобы мирное завершение конфликта стало невозможным».

    Поводом для такого комментария стали заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер анонсировал проведение саммита шестого января, на котором планируется выработать решения по гарантиям безопасности для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в январе «коалиция желающих» готовится согласовать объем и детали гарантий безопасности для Украины.

    2 января 2026, 00:55 • Новости дня
    Тела убитых в ОАЭ криптотрейдера Новака и его жены доставили в Петербург

    Tекст: Антон Антонов

    Тела криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны, убитых в Объединенных Арабских Эмиратах, доставили в Санкт-Петербург, сообщили в правоохранительных органах.

    Тела были доставлены на самолете, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в ОАЭ нашли мертвыми российского криптотрейдера Новака и его супругу Анну. Тела супругов обнаружили спустя месяц после их исчезновения. Полиция задержала подозреваемых в похищении.

    1 января 2026, 14:57 • Новости дня
    В Британии задержали нарушителя на территории дворца принца Уильяма

    Tекст: Денис Тельманов

    Лондонская полиция пресекла попытки проникновения постороннего мужчины на территорию официальной резиденции наследника британского престола в декабре.

    По информации The Sun, 39-летнего Дерека Игана задержали сотрудники спецподразделения Скотленд-Ярда, которые отвечают за безопасность членов королевской семьи.

    Нарушителя задержали дважды – 21 и 23 декабря – в садах Кенсингтонского дворца, где проживают принц Уильям и его супруга Кэтрин.

    После первого инцидента мужчину отпустили под залог, однако через два дня его вновь задержали на той же территории.

    Газета добавляет, что «принц и принцесса Уэльские не находились в Кенсингтонском дворце в это время». По данным издания, члены королевской семьи уже пребывали в Анмер-холле на территории поместья Сандрингем, где обычно встречают Рождество.

    Представители Скотленд-Ярда подчеркивают, что никаких угроз для королевской семьи не возникло, а все меры безопасности на объекте были выполнены в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, принц Уэльский с сыном принцем Джорджем посетили старейший лондонский приют Passage, куда в 1993 году принцесса Диана водила юного Уильяма.

    Меры, обеспечивающие безопасность принца Гарри во время его поездок на родину, пересмотрят впервые за шесть лет после его обращения о повторной оценке угроз.

    Министерство обороны Британии начало проверку после появления на церемонии в Лландидно в Уэльсе лже-адмирала Джонатана Карли с поддельными наградами.

    2 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Мужчина украл меч с памятника Жанне д'Арк в Париже

    Мужчина отломал и похитил клинок меча с памятника Жанне д'Арк в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина был задержан после того, как отломал и похитил клинок меча с конного памятника Жанне д'Арк на площади Сент-Огюстен в Париже, сообщила радиостанция Europe 1.

    По данным Europe 1, неизвестный мужчина был задержан полицией в Париже после того, как он отломал клинок меча у конного памятника Жанне д'Арк и покинул место происшествия, передает РИА «Новости» .

    Инцидент произошёл около 10 утра по местному времени на площади Сент-Огюстен в восьмом округе французской столицы.

    Его задержали недалеко от вокзала Сен-Лазар; сейчас злоумышленник находится под стражей, а полиция выясняет его мотивы.

    Памятник Жанне д'Арк, установленный на площади Сент-Огюстен, является работой скульптора Поля Дюбуа и был сооружён в конце XIX века. Скульптура изображает знаменитую героиню Столетней войны в доспехах верхом на коне, с мечом в правой руке. Эта скульптура – одна из исторических достопримечательностей Парижа и ранее находилась у здания Пантеона в столице Франции.

    Ранее из Лувра похитили бесценные драгоценности из коллекции Наполеона.

    2 января 2026, 19:58 • Новости дня
    Анджелина Джоли с гуманитарной миссией посетила КПП «Рафах»

    Tекст: Вера Басилая

    Американская актриса Анджелина Джоли прибыла на КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа с гуманитарной миссией.

    Американская актриса Анджелина Джоли с гуманитарной миссией посетила египетско-палестинскую границу, где встретилась с палестинцами, эвакуированными на лечение в Эль-Ариш, передает ТАСС.

    Визит включал встречу с губернатором Северного Синая Халедом Мугауиром, совместный осмотр складов Египетского общества Красного Полумесяца и инспекцию запасов гуманитарной помощи для граждан сектора Газа.

    Джоли также навестила раненых палестинцев, эвакуированных из сектора Газа и проходящих лечение в египетском городе Эль-Ариш. На месте она выступила с призывом к мировому сообществу увеличить объем поставок помощи в сектор Газа и выразила признательность Египту за его вклад в оказание поддержки жителям анклава.

    По данным Al-Youm as-Sabia, работа КПП «Рафах» по-прежнему не возобновлена. Египетская сторона обвиняет израильских военных в блокировке перехода, так как контроль над палестинской частью КПП остается за Израилем.

    Ранее Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем украинских войск.

    Украинские СМИ сообщили, что мужчину из кортежа Джоли задержали на блокпосте при въезде в Южноукраинск Николаевской области.

    Джоли посетила ТЦК, чтобы добиться освобождения мужчины, задержанного военкоматом.

    Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что считает Анджелину Джоли пропагандисткой, осудив ее приезд в Херсон, а также раскритиковал ее работу как режиссера.

    3 января 2026, 18:38 • Новости дня
    Франция: Действия США в Венесуэле противоречат международному праву

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вторжение американских военных в Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро входит в противоречие с международным правом, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Военная операция, приведшая к захвату Николаса Мадуро, противоречит принципу неиспользования силы, лежащему в основе международного права», – указал Барро, передает ТАСС.

    По его словам, устойчивое политическое решение не может быть навязано извне, суверенные народы сами должны определять свое будущее.

    Кроме того, он добавил, что США несут особую ответственность, поскольку являются членом СБ ООН.

    Ранее Мексика осудила удары США по Венесуэле. Депутат британского парламента Джереми Корбин заявил, что США повели себя как «ковбойское государство», ударив по Венесуэле.

    ЮАР также осудила действия США.

    Россия призвала США освободить Мадуро и его супругу.

    3 января 2026, 23:45 • Новости дня
    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле

    Tекст: Катерина Туманова

    Демонстранты в крупных городах вышли на центральные площади, чтобы высказать несогласие с методами борьбы американского президента Дональда Трампа с наркотрафиком в другой стране. Они называют это военной агрессией, призывают остановить вторжение в Венесуэлу и унять свой империализм.

    На главной площади Нью-Йорка Таймс-сквер, где несколько дней назад отмечали приход нового года, сотни человек собрались, чтобы выразить протест против военной агрессии США в отношении Венесуэлы, передает ТАСС.

    Протестующие размахивают флагами республики, держат плакаты с надписями  «Руки прочь от Венесуэлы!», «США прочь из Карибского бассейна!».

    Один из протестующих заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро – это провокация, военное преступление и неприемлемая агрессия, которая является нападением на народ Венесуэлы и суверенитет всей Латинской Америки».

    Такая же ситуация у Бранденбургских ворот в центре Берлина. Там так же несколько сотен человек призывали правительства Германии и ООН официально осудить Вашингтон и потребовать освобождения Николаса Мадуро.

    Демонстранты, в основном из представителей левых сил, были возмущены, что «кто-то нападает на чужую страну, похищает ее президента и предает у себя правосудию». Они считают, что США нечего делать в Венесуэле, а насилие, множимое США, является настоящей угрозой другим государствам.

    В Париже на площади Республики численность несогласных с методами внешней политики США достигло почти 1,5 тыс. человек. Они собрались по призыву левых движений и профсоюзов, чтобы выразить свое неприятие методами Белого дома. Некоторые из протестующих, забравшись на монумент, сожгли флаг США, что вызвало одобрительный гул толпы.

    «Долой войны! Долой империализм!» – скандировали демонстранты.

    Как заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, выступавший на площади, сложившуюся в мире ситуацию можно урегулировать только мирным путем! Несмотря на жесткую критику президента США за агрессивную внешнюю политику по отношению к странам Латинской Америки и по отношению к ЕС, он считает, что подвергшиеся вторжению страны должны дать отпор.

    «Мы осудили агрессию США против Венесуэлы. Бомбардировки и похищение главы государства – это акт войны и абсолютное нарушение международного права», – сказал представитель больничной ячейки одного из крупнейших во Франции профсоюза CGT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американская администрация может отправить свои войска на размещение на венесуэльской территории, заявил президент США  Дональд Трамп. Он сообщил, что США на время переходного периода будут управлять Венесуэлой. Сколько продлится этот период, он не указал. Глава Белого дома заявил, что США станут влиять на развитие нефтяного сектора Венесуэлы.

    При этом Трамп заявил газете New York Post, что войск США не будет в Венесуэле, если вице-президент этой страны «сделает то, что мы хотим». А вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании Совета национальной обороны назвала Мадуро единственным законным президентом страны.

    1 января 2026, 18:18 • Новости дня
    Мареска покинул пост главного тренера «Челси»

    Мареска покинул пост главного тренера футбольного клуба «Челси»

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянец Энцо Мареска покинул пост главного тренера клуба «Челси» (Chelsea) после того, как привел команду к победам в Лиге конференций и клубном чемпионате мира.

    Энцо Мареска покинул пост главного тренера футбольного клуба «Челси», передает ТАСС

    Как сообщили в пресс-службе лондонского клуба, тренер и руководство пришли к решению о смене тренерского штаба для повышения шансов команды на успешное завершение сезона.

    В заявлении отмечается, что Мареска внес значительный вклад в развитие клуба: «За время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций и клубном чемпионате мира. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, мы благодарим его за вклад в развитие клуба».

    На данный момент «Челси» занимает пятое место в английской Премьер-лиге, набрав 30 очков в 19 матчах. В последних девяти встречах команда одержала только две победы, четыре раза сыграла вничью и трижды проиграла, что способствовало решению о перестановках.

    Мареска, которому 45 лет, возглавил «Челси» в июне 2024 года и уже в 2025 году привел команду к титулам в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира. В финале клубного ЧМ лондонцы уверенно обыграли французский «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0.

    До работы с «Челси» Мареска был помощником главных тренеров в английских «Вест Хэме», «Манчестер Сити» и испанской «Севилье». С «Лестером» он завоевал выход в высший дивизион Англии в 2024 году.

    В качестве футболиста Мареска играл за итальянские «Ювентус», «Болонью», «Фиорентину», а также за испанские «Севилью» и «Малагу». С «Севильей» он дважды выигрывал Кубок УЕФА, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА.

    2 января 2026, 13:19 • Новости дня
    Израиль выпустил ракету по ложной цели на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушная тревога прозвучала впервые за много месяцев на границе Израиля и Ливана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задействовала ПВО для перехвата подозрительной воздушной цели, которая позднее была признана ложной, сообщила в пятницу пресс-служба ЦАХАЛ.

    Воздушная тревога впервые за долгое время прозвучала на границе Израиля и Ливана, о чём сообщает РИА «Новости». По информации пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), для защиты территории были задействованы средства противовоздушной обороны.

    «После сирен, прозвучавших некоторое время назад в районе Барама, (силы ЦАХАЛ) выпустили ракету-перехватчик в сторону подозрительной воздушной цели. Результаты перехвата проверяются», – сообщили военные.

    Позже ЦАХАЛ прояснил, что перехват был произведён по ложной цели. Воздушная тревога и запуск ракеты-перехватчика не привели к реальной угрозе или ущербу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский дрон поразил членов «Хезболлы» на юге Ливана. Израильская армия нанесла удары по югу Ливана. Израиль начал новую серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане.

    3 января 2026, 02:37 • Новости дня
    Переходный совет Южного Йемена принял конституцию независимой Южной Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Сторонники отделения южных областей Йемена из Южного переходного совета во главе с Айдарусом аз-Зубейди приняли конституционную декларацию об образовании нового независимого государства Южная Аравия.

    В опубликованном документе отмечается, что новое государство объявлено суверенным, а его столицей становится Адеа. Границы Южной Аравии будут соответствовать границам бывшей Народной Демократической Республики Йемен, передает РИА «Новости».

    Декларация устанавливает, что Южная Аравия входит в арабский и исламский мир, государственным языком является арабский, а ислам – официальной религией. Закрепляется, что исламский шариат становится основным источником права.

    Для создания государственных институтов установлен двухлетний переходный период, который, по решению переходного законодательного органа, может быть продлен еще на два года.

    Система власти в Южной Аравии провозглашена демократической и гражданской, основанной на принципах разделения властей. После завершения переходного периода планируется проведение всенародного референдума, на котором жители примут решение о политическом устройстве страны.

    Другие политические силы, включая Руководящий Президентский совет, который управляет территориями международно признанных властей Йемена, пока официально не комментировали провозглашение независимости.

    Руководящий Президентский совет с декабря находится в кризисе из-за конфликта между председателем Рашадом аль-Алими и Айдарусом аз-Зубейди на фоне захвата южанами ряда восточных провинций и усилий по восстановлению Народной Демократической Республики Йемен – государства, существовавшего на юге страны до объединения Йемена в 1990 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Йемена ввели чрезвычайное положение сроком на 90 дней на фоне мятежа, поддержанного силами, связанными с ОАЭ. Саудовская Аравия призвала сепаратистов покинуть свои позиции в Йемене. Эр-Рияд потребовал от ОАЭ вывести войска и прекратить поддержку Южного переходного совета на границе с Саудовской Аравией. Министерство обороны Арабских Эмиратов объявило о завершении своей миссии по борьбе с терроризмом в Йемене. ОАЭ сообщили, что завершили вывод войск с территории Йемена.

    2 января 2026, 15:56 • Новости дня
    Израиль атаковал тренировочный лагерь «Хезболла» на юге Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по тренировочному лагерю сил специального назначения «Радван» и ряду других военных целей шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

    Военные Израиля нанесли удары по тренировочному лагерю специальных сил «Радван» и нескольким другим военным целям организации «Хезболла» на юге Ливана, передает ТАСС. Израильская армейская пресс-служба уточнила, что были поражены объекты, используемые для подготовки и обучения боевиков, а также военные сооружения для хранения оружия.

    В заявлении военных говорится: «ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической инфраструктуры «Хезболла» в нескольких районах на юге Ливана. В частности, ЦАХАЛ атаковал тренировочный лагерь, используемый силами «Радван» для проведения учений и обучения террористов. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по военным сооружениям, которые использовались «Хезболла» для хранения оружия».

    Армия обороны Израиля подчеркнула, что проведение военных учений «Хезболла» рассматривается как нарушение соглашений о прекращении огня между Израилем и Ливаном и как угроза для Израиля. В пресс-службе также заявили о намерении продолжать операции, направленные на устранение любых угроз стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители нанесли удар по объектам «Хезболлы» к северу от Литани. Министр обороны Израиля заявил о готовности уничтожить «Хезболлу». «Хезболла» обвинила США в поддержке израильского удара по Ирану.

