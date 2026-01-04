Резервный автобус повез 27 попавших в ДТП под Тулой туристов в Вологду

Tекст: Катерина Туманова

«По ситуации с ДТП в Богородицком районе: резервный автобус с 27 туристами отправился в Вологду. Напомню, что четыре человека остаются в медицинских учреждениях Тулы, им оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он.

Напомним, ранее глава Минздрава региона заявил о росте числа пострадавших при ДТП в Тульской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уголовное дело было заведено после ДТП с автобусом в Тульской области.