    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    31 января 2026, 22:43 • Новости дня

    На востоке Мюнхена автобус врезался в здание, погибла 13-летняя девочка

    Tекст: Катерина Туманова

    Автобус общественного транспорта врезался в стену здания в районе Трудеринг на востоке Мюнхена, столицы южногерманской земли Бавария, сообщили в полиции города, добавив, что на месте аварии погибла 13-летняя девочка.

    «По данным полиции, в результате аварии погибла 13-летняя девочка. Она скончалась на месте происшествия. В общей сложности пострадали шесть человек, четверо из них получили серьёзные травмы, включая 38-летнего водителя автобуса», – сообщила Westdeutsche Zeitung

    Газета отметила, что первоначально полиция сообщила о более чем десяти пострадавших, но позже скорректировала данные.

    Причина аварии остаётся неясной. Полиция намерена расследовать, могла ли проблема со здоровьем водителя автобуса спровоцировать ДТП. Однако, на основании имеющейся информации версию о преступном деянии можно исключить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области расследуют столкновение микроавтобуса и двух грузовиков, в результате которого медпомощь понадобилась двенадцати пострадавшим. При столкновении автобуса и Volvo под Рязанью погибли два человека. Россиянин на мотоцикле погиб в ДТП в Таиланде.

    31 января 2026, 15:22 • Новости дня
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов

    Жители Германии выразили недовольство из-за отправленных в Киев генераторов

    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    @ thw-ratingen.de

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии выразили недовольство решением властей отправить генераторы и мобильные теплоэлектростанции на Украину вместо поддержки замерзающего Берлиа, сообщает Berliner Zeitung.

    Издание Berliner Zeitung пишет, что в Германии разгорелся скандал из-за отправки гуманитарной помощи на Украину, передает «Звезда».

    Немецкие граждане оказались недовольны тем, что власти страны передали Киеву генераторы и мобильные теплоэлектростанции, на которые рассчитывали жители Берлина.

    Посол Германии Хайко Томс передал премьер-министру Украины Юлии Свириденко две мобильные теплоэлектростанции. Как уточняет Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии, эти станции способны обеспечить светом и теплом 86 тыс. человек, пять больниц, 25 детских садов, 13 школ и около 200 административных учреждений.

    В начале января в Берлине 45 тыс. домов и более 2 тыс. предприятий остались без электричества из-за поджога кабельного моста на ТЭЦ. Многие системы отопления в городе вышли из строя, и Берлину пришлось обращаться за помощью к другим регионам страны.

    Когда власти Германии спросили, почему столь необходимые ресурсы были отправлены на Украину, а не использованы для ликвидации последствий аварии в Берлине, официальных ответов от руководства страны не последовало, подчеркивает издание.

    Ранее власти Германии заявили, что не нашли доказательств причастности России к поджогу кабельного моста, который привел к отключению электричества в Берлине.

    Власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на кабельном мосту.

    Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, который привел к отключению электричества в нескольких районах города.

    В результате десятки тысяч жителей и предприятия остались без электроснабжения.

    29 января 2026, 15:35 • Новости дня
    Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Politico: Мерц призвал Европу говорить на языке силы

    Мерц призвал Европу говорить на языке силы
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа должна научиться говорить на языке силы, чтобы выстоять в условиях нарастающего соперничества великих держав, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Politico.

    «Мы сможем реализовать свои идеи в мире только тогда, когда сами научимся говорить на языке силовой политики, когда сами станем европейской державой», – подчеркнул Мерц в выступлении в Бундестаге в четверг, сообщает Politico.

    Мерц отметил, что будущее Европы зависит от ее способности принять логику жесткой военной и экономической силы, чтобы сохранить свой статус силы демократии на мировой арене. Он назвал Евросоюз «нормативной альтернативой империализму и автократии» и добавил, что Европе есть что предложить партнерам во всем мире не только в экономическом, но и в ценностном смысле.

    Канцлер также осудил высказывание президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО якобы не участвовали на передовой в Афганистане, напомнив, что за почти двадцатилетнюю миссию в этой стране погибли 59 немецких военных. «Мы не позволим приуменьшать значение этой миссии», – подчеркнул Мерц. Он обратился к немецким военным: «Ваша служба была и остается ценной».

    Несмотря на зависимость Германии от военной поддержки США, Мерц призвал к сохранению трансатлантического альянса и предостерег от необдуманных шагов, которые могут поставить под угрозу сложившиеся союзы. В то же время он подчеркнул, что Германия должна стать более самостоятельной в вопросах обороны, и пообещал создать сильнейшую обычную армию в Европе.

    В прошлом году власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза.

    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    29 января 2026, 08:31 • Новости дня
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз

    Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в ЕС

    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу до выполнения Копенгагенских критериев, что занимает несколько лет, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит шансов на быстрое вступление Украины в Европейский союз, передает ТАСС.

    По его словам, вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года исключено, так как выполнение Копенгагенских критериев обычно занимает несколько лет. Мерц отметил, что для Украины важно иметь европейскую перспективу, но этот путь будет долгосрочным.

    Он подчеркнул, что постепенное сближение Украины с Евросоюзом возможно, но о быстром присоединении речь идти не может.

    Канцлер также прокомментировал ситуацию на Украине и отметил, что ФРГ поддерживает контакты с американской и украинской делегациями, а прямые переговоры между Украиной и российской стороной вызывают у Берлина надежду на скорейшее завершение процесса.

    Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль, в свою очередь, заявил, что не считает целесообразными прямые переговоры между Германией, Европой и Россией сейчас. Он отметил, что вопрос о возможности таких контактов с президентом России Владимиром Путиным должен решаться позже.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова вступить в Евросоюз в 2027 году.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам ЕС дорожную карту, предполагающую ускоренное вступление Украины в Евросоюз к 2027 году.

    Польский президент Кароль Навроцкий выразил сомнения относительно возможности реализации этих планов.

    Политолог Александр Рар отметил, что принятие Киева в ЕС создаст проблемы для Брюсселя.

    30 января 2026, 11:17 • Новости дня
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    Москва указала на стремление Германии создать сильную армию
    @ FRIEDEMANN VOGEL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии под лозунгом сдерживания России начали масштабное перевооружение и переоснащение армии, ставя цель создать сильнейшие вооруженные силы Европы с адаптацией инфраструктуры под военные нужды, заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.

    Германия реализует масштабные программы перевооружения и адаптации инфраструктуры под военные нужды под предлогом сдерживания России, заявил замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Берлине объявили о намерении сделать бундесвер самой сильной конвенциональной армией Европы. Дипломат отметил, что подобные планы вызвали обеспокоенность у ряда соседних государств.

    Любинский также сообщил, что Москва не видит перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Германией.

    «Считаю важным подчеркнуть: никого уговаривать мы не будем. Свой ущербный для национальной экономики выбор там сделали», – отметил замглавы МИД.

    Глава МИД Сергей Лавров напомнил немецким политикам о необходимости помнить трагические уроки прошлого на фоне наращивания военной мощи в Германии.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Фридрих Мерц использует тему мнимой угрозы со стороны России для активной милитаризации страны.

    29 января 2026, 12:38 • Новости дня
    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Политолог Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном

    Скачко: Мерц отказал Украине в быстром вступлении в ЕС из-за борьбы с Макроном
    @ Andreas Gora/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры в нынешнем году активизируют попытки «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС». Они используют дискурс в своих карьерных интересах. Но о реальном украинском членстве в Евросоюзе речи не идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление республики в ЕС к 2027 году.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказывает Украине в быстром вступлении в ЕС, поскольку страна действительно не сможет выполнить условия ни за год, ни за два. А по моему мнению, вообще никогда», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Но Брюсселю и не нужно вступление Украины в ЕС ни в какой перспективе. Киев для Европы – расходный материал в рамках нынешней попытки ослабления России. Уверен, в реальности вопрос украинского членства в Евросоюзе среди еврочиновников высокого уровня даже не рассматривается в качестве реалистичного сценария», – признался он.

    «Украина близка к выработке своего ресурса. Боевые действия «до последнего украинца» никто в Брюсселе не отменял. Когда страна перестанет быть нужной в этом контексте, ЕС оставит ее один на один со своими проблемами. Впрочем, возможно Европа даже начнет давить на украинскую сторону. Тем более, что «финансовая узда» на Киев уже накинута», – заметил спикер.

    «Но до тех пор Брюссель будет тянуть время. Думаю, в этом году еврочиновники активизируют «политический туризм» на Украину. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также представители европейских стран будут регулярно приезжать в Киев, одобрительно кивать, говорить, что реформы «идут в нужном направлении», но этим все и ограничится», – продолжил эксперт.

    «К процессу урегулирования украинского кризиса происходящее тоже не будет иметь никакого отношения. Брюссель не может дать Киеву никаких гарантий безопасности – ни в обмен на территориальные уступки, ни на что-то еще», – детализировал Скачко.

    «Нынешнее выступление Мерца объясняется еще и внутриевропейской борьбой за статус регионального лидера. Канцлер ФРГ, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и ряд других акторов пытаются в своих карьерных интересах «оседлать» проект под названием «вступление Украины в ЕС», – резюмировал политолог.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. «Этого не произойдет», – подчеркнул он, напомнив, что каждая страна-кандидат должна сначала выполнить «Копенгагенские критерии», а этот процесс обычно занимает не один год.

    В то же время Мерц отметил, что республика должна иметь перспективу стать членом ЕС. «На этом пути мы можем постепенно приблизить Украину к Евросоюзу. Это всегда возможно, но такого быстрого присоединения просто не может быть», – сказал политик.

    Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина «полностью технически» будет готова стать членом в ЕС в следующем году. «Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров».

    Экономист Иван Лизан в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснял, почему Зеленский назвал такие сроки. «Энергетических, военных и финансовых возможностей Украины хватит еще на шесть, максимум – девять месяцев при нынешнем ходе СВО. У Банковой нет ответа, как действовать дальше. Соответственно это грозит коллапсом не только стране, но и всей команде Зеленского, а также ему самому», – отмечал эксперт.

    Кроме того, 2027 год упоминается в этом контексте и в проекте мирного соглашения, подготовленном украинскими и европейскими чиновниками и представленном Вашингтону. Как сообщала Financial Times, Киев согласится на урегулирование кризиса и территориальные уступки России, только если Украина станет полноценным членом ЕС.

    В 1993 году на саммите Евросовета в Копенгагене были приняты критерии для стран, планирующих вступить в ЕС. Основные пункты: создание институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона и защиту меньшинств, а также конкурентоспособная рыночная экономика. Еще одно условие: способность страны интегрировать в свое правовое пространство так называемые Acquis communautaire – базу европейского права.

    30 января 2026, 17:38 • Новости дня
    На Украине раскритиковали методы обучения армии Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Украины выражают недовольство устаревшими стандартами подготовки солдат бундесвера, отмечая угрозу со стороны современных дронов.

    Армия Германии подверглась критике со стороны украинских военных за устаревшие подходы к подготовке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild. Украинский военный, беседовавший с журналистами, заявил: «В бундесвере тренируются по старым методам – военных довозят на транспорте за три километра до контролируемого здания, а остальной путь они должны проделать пешком. В нынешних условиях они бы не смогли пройти его – их бы убило дронами».

    По словам представителя украинских войск, ВС России имеют существенное преимущество в беспилотниках, которых, по его оценке, в десять раз больше, чем у украинской армии. Он отметил, что это значительно осложняет ситуацию на линии соприкосновения.

    Ранее командующий спецназом в вооружённых силах Украины в разговоре с Financial Times отмечал, что следование западным стандартам обучения в современных условиях может привести к гибели бойцов. На Украине считают, что подготовка, основанная на опыте прошлых войн, не учитывает изменившуюся роль дронов и новых технологий на поле боя.

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выразил недовольство из-за задержек с поставками ракет для комплексов Patriot.

    Она стала ответом на то, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может отправить на Украину дополнительные ЗРК Patriot, так как ждет поставки для собственных нужд.

    До этого на Украине решили испытать немецкие БМП Lynx KF41, а прибытие первой партии этих боевых машин, адаптированных для украинской армии, ожидается в ближайшие недели.


    31 января 2026, 05:15 • Новости дня
    Обыски прошли в Deutsche Bank в Германии по делу об отмывании денег

    Tекст: Антон Антонов

    Обыски в немецком банке Deutsche Bank связаны с «зацепками», которые были обнаружены в документах, изъятых в ходе прошлых обысков в мае 2025 года, передает Bloomberg.

    В среду Spiegel сообщило об обысках в головном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне, а также в берлинском филиале по подозрению в отмывании денег. В четверг глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг сообщил, что действия прокуратуры связаны с транзакциями за период с 2013 по 2018 год.

    В мае следователи уже изымали документы в кредитной организации во Франкфурте. Изучение этих материалов привело к нынешним обыскам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Deutsche Bank остается одним из крупнейших банков Германии. На конец третьего квартала 2025 года в банке работало свыше 90 тыс. сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) оштрафовал Deutsche Bank на 205 млн долларов в 2018 году. В январе 2017 года DFS наложил на Deutsche Bank штраф в 425 млн долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями. В апреле 2017 года Федеральная резервная система США (ФРС) выписала Deutsche Bank штраф в 156 млн долларов за «небезопасные практики на внешних валютных рынках».

    30 января 2026, 14:45 • Новости дня
    Москва направила ноту Берлину по задержанию россиянина из-за помощи Донбассу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва направила Берлину официальную ноту в связи с задержанием гражданина России Сурена Абаджана в Германии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Абаджану предъявили обвинения в поставке гуманитарных грузов в Донбасс. Как заявила на брифинге Мария Захарова, МИД России потребовал объяснений от немецких властей о правовых основаниях такого решения, передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула: «Нотой запросили у Берлина объяснение, кто и на каком основании вынес подобное определение... Потребовали от немецкой стороны обеспечить незамедлительный консульский доступ к задержанному россиянину для прояснения ситуации и защиты его прав и интересов. Держим вопрос в поле самого пристального внимания».

    В прошлую среду в Бранденбурге были задержаны два человека, которых подозревают в организации поставок продовольствия и техники для ДНР и ЛНР, включая перевод 14 тыс. евро.

    29 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Лидер оппозиции ФРГ призвал Мерца позвонить Путину

    Хрупалла призвал Мерца начать переговоры с Путиным ради мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер оппозиционной «Альтернативы для Германии» предложил канцлеру ФРГ начать диалог с президентом России для достижения мира на Украине, подчеркнув важность интересов граждан.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца напрямую связаться с президентом России Владимиром Путиным для достижения мира на Украине, передает ТАСС.

    Выступая с обращением к Мерцу, Хрупалла заявил: «Если вы можете и, прежде всего, хотите, то проявите как глава правительства ФРГ уверенность в себе, позвоните, наконец, в Москву, проведите переговоры ради мира и процветания на европейском континенте».

    Помимо этого, политик добавил, что если Мерц не готов к активным действиям, то ему стоит остаться в Берлине и предпринять попытку проводить политику в интересах граждан ФРГ. Хрупалла раскритиковал нынешний курс правительства, подчеркнув, что главная задача – забота о благополучии собственных жителей.

    Ранее в четверг другой сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала отказ Германии от участия в Совете мира стратегической ошибкой. А 17 января Хрупалла заявил о важности диалога с Россией для прекращения конфликта на Украине.

    Напомним, Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.


    29 января 2026, 21:44 • Новости дня
    Мерц заявил о переговорах по европейскому «ядерному зонтику»

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Германия обсуждает с европейскими странами совместное ядерное сдерживание, однако конкретные решения пока откладываются на перспективу.

    Германия совместно с европейскими партнерами ведет переговоры о возможностях совместного ядерного сдерживания, однако эти обсуждения находятся только на начальном этапе, передает ТАСС. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене.

    Мерц напомнил: «Что касается «ядерного зонтика», то Германия в соответствии с двумя международными договорами взяла на себя обязательство не иметь собственного атомного оружия». По его словам, Берлин не может самостоятельно обладать ядерным оружием, исходя из этих международных соглашений.

    Однако, добавил канцлер, это не мешает обсуждению с другими странами Европы вопросов совместного ядерного сдерживания. Мерц подчеркнул, что эти переговоры не вступают в противоречие с существующими договоренностями с США и могут лишь дополнять их.

    Глава правительства отметил, что Берлину и его союзникам еще предстоит принять ряд стратегических и военно-политических решений по этому вопросу. «Но время для этого еще не созрело», – заключил Мерц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран Евросоюза. Британия и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор о взаимопомощи в случае угрозы любой из стран. Политолог Александр Рар отметил, что Германия стремится заручиться поддержкой Британии и Франции, чтобы те обеспечили регион ядерным «зонтиком».


    31 января 2026, 16:16 • Новости дня
    Блок ХДС/ХСС сравнялся с АдГ в политическом рейтинге Германии

    INSA: Блок ХДС/ХСС и АдГ получили по 26% поддержки среди избирателей Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты свежего опроса INSA показали, что консервативный блок ХДС/ХСС сравнялся по популярности с партией «Альтернатива для Германии» и обе силы набрали по 26%.

    Согласно опросу института INSA для газеты Bild, если бы выборы в Германии прошли в ближайшее воскресенье, блок ХДС/ХСС и партия АдГ получили бы по 26% голосов. По сравнению с предыдущей неделей, ХДС/ХСС увеличил поддержку на 1 процентный пункт, а рейтинг АдГ остался стабильным. В последний раз обе партии имели одинаковый уровень поддержки 13 сентября 2025 года – по 25%, передает ТАСС.

    Социал-демократическая партия Германии укрепила позиции до 16%, что стало для нее лучшим результатом с конца июня 2025 года. Уровень поддержки партий «Зеленые» и Левой партии не изменился и составил 11% и 10% соответственно. Свободная демократическая партия и BSW набрали 3% и 4% голосов, что не позволило бы им пройти в Бундестаг.

    Среди жителей восточных регионов страны «Альтернатива для Германии» значительно опережает ХДС/ХСС – 41% против 20%. На западе лидируют консерваторы с 28% против 22%. Среди молодежи от 18 до 29 лет ХДС/ХСС, СДПГ и Левая партия набрали по 19%, а у АдГ показатель чуть выше – 20%.

    В опросе участвовали 1 204 человека в период с 26 по 30 января.

    До этого партия АдГ сохранила лидерство по уровню поддержки среди политических сил Германии три месяца подряд.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался на предпоследней позиции в списке двадцати популярных политиков страны по результатам январского опроса.

    30 января 2026, 08:25 • Новости дня
    МИД заявил об игнорировании ФРГ последствий антироссийских санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии продолжают придерживаться антироссийских санкций, даже несмотря на их негативное влияние на собственную экономику, заявил замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский.

    По словам Любинского, Берлин продолжает игнорировать экономические интересы, несмотря на негативные последствия санкций против России, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что власти Германии не учитывают мнение экспертов и деловых кругов относительно реального воздействия ограничительных мер.

    Экспорт Евросоюза на российский рынок сократился на 65% за четыре года после введения антироссийских санкций. Общие потери стран ЕС составили 48 млрд евро согласно данным Евростата.

    Германия разделила с Британией первое место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    29 января 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков отверг возможность посредничества Германии в переговорах по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не делал попыток посредничества в переговорах между Москвой и Киевом.

    Германия не проявляла и не проявляет интереса к посредничеству между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Нет, никаких попыток Германия не проявляла. И сейчас о каком-то посредничестве Германии в ходе переговоров речи не идет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о важности продолжения переговоров между Москвой и Киевом.

    Он также заявил, что Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу до выполнения Копенгагенских критериев.

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    29 января 2026, 14:27 • Новости дня
    Оппозиция раскритиковала отказ ФРГ от участия в Совете мира

    Лидер АдГ Вайдель назвала ошибкой отказ Берлина от Совета мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер АдГ Алис Вайдель подчеркнула, что отказ ФРГ от участия в Совете мира, инициированном Дональдом Трампом, является стратегической ошибкой для страны.

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в ходе заседания Бундестага назвала ошибкой фактический отказ Берлина от участия в Совете мира, созданном по инициативе президента США Дональда Трампа.

    «То, что вы отказываетесь от участия в инициированном Дональдом Трампом Совете мира, – это ошибка», – обратилась Вайдель к канцлеру Фридриху Мерцу, пишет ТАСС.

    Вайдель подчеркнула, что Совет мира может стать шансом преодолеть многочисленные препятствия, связанные с неэффективной работой ООН. Она уверена, что новый международный орган открывает дополнительные возможности для дипломатического взаимодействия.

    Ранее канцлер Фридрих Мерц заявлял, что Германия готова вступить в Совет мира, однако в его нынешней структуре Берлин не может поддержать инициативу.

    Напомним, 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали устав Совета мира, который был создан для управления сектором Газа и последующего урегулирования международных конфликтов в других регионах. Дональд Трамп сообщил, что к инициативе уже присоединились другие государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время Мерц и премьер Италии Джорджа Мелони создают новый альянс для развития оборонного сотрудничества и поддержки промышленности ЕС.

    При этом, консерваторы во главе с Мерцем пытаются остановить рост популярности партии «Альтернатива для Германии» на востоке страны. А немецкие спецслужбы уже включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций.

    29 января 2026, 09:38 • Новости дня
    FT сообщила о планах Германии создать спутниковую систему обнаружения ракет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия планирует первой из европейских стран создать спутниковую систему обнаружения ракет на фоне стремления Европы снизить зависимость от США, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу космического командования страны, генерал-майора Михаэля Траута.

    Германия намерена первой в Европе создать национальную спутниковую систему обнаружения ракет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times и генерал-майора Михаэля Траута, главы космического командования страны.

    По его словам, проект будет иметь национальный характер, но при этом открыт для сотрудничества с другими европейскими странами.

    Траут подчеркнул, что существует острая необходимость в развитии суверенных возможностей Германии и Европы по обнаружению и перехвату ракет, поскольку это сделает их более сильными партнерами для США. Сейчас, по данным Financial Times, европейские страны зависят от системы предупреждения, которую через НАТО предоставляют Соединенные Штаты.

    Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по отношению к Европе подтолкнула европейские государства к стремлению развивать собственные оборонные технологии. Траут не раскрыл детали по срокам или бюджету создания системы, однако отметил, что глава обороны Германии поставил задачу быть готовыми к войне к 2029 году.

    В завершение генерал-майор заявил: «В космосе мы должны быть готовы к бою уже сейчас, если это потребуется».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Норвегия и Германия согласились профинансировать закупку двух зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины.

    Германия выделила 500 млн долларов на поставку американского оружия Киеву.

    В немецком бизнесе выражают опасения из-за возможного возвращения воинского призыва.

