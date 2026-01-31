Работы по разминированию БПЛА в Железногорске Курской области завершены

Tекст: Катерина Туманова

По словам Хинштейна, жильцов временно разместили в ближайшей школе, чтобы дать возможность отработать оперативным службам.

«Как только сапёры обезвредят беспилотник, все вернутся в свои квартиры», – заверил он, отметив, что пострадавших при происшествии нет.

Через несколько часов губернатор сообщил, что работы в Железногорске по обезвреживанию БПЛА завершены.

«Все жильцы эвакуированных домов возвращаются к себе в квартиры. Повреждений и пострадавших нет. Одна бригада скорой помощи продолжает дежурить на месте», – сообщил он.

Хинштейн уточнил, что в повреждённых домах в Курске тепловой контур закрыт, утром специалисты приступят к восстановлению.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром субботы губернатор Анохин сообщил о семи сбитых БПЛА над Смоленской областью. Вечером субботы над семью российскими регионами за три часа был уничтожен 41 дрон ВСУ, из которых больше всего сбито в Брянской области.