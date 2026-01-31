  • Новость часаДмитриев оценил встречу с делегацией США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    31 января 2026, 19:25 • Новости дня

    Ученые спрогнозировали вспышки класса X на Солнце

    Ученые РАН предупредили о формировании крупной активной области на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На северо-восточной части Солнца стремительно формируется крупная активная область, уровень рентгеновского излучения уже увеличился примерно на 500%, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце зафиксированы резкие изменения, связанные с формированием крупной активной области на северо-восточном краю, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН РАН.

    Исследователи отмечают, что с утра поток рентгеновского излучения вырос примерно на 500% и приблизился к порогу вспышек M-класса.

    В лаборатории предупреждают, что если рост площади солнечных пятен продолжится с прежней скоростью, то в течение суток возможны вспышки высочайшего класса X. Это может повлиять на запуск лунной миссии Artemis 2, запланированный на первые числа февраля.

    Американское агентство NOAA ранее сообщило, что занимается информированием НАСА о рисках солнечных радиационных бурь в даты запуска миссии.

    Решение о старте остается за NASA, которое будет учитывать все факторы, включая возможные вспышки и угрозу для техники и экипажа.

    При этом накануне ученые РАН сообщали об установлении геомагнитного штиля на несколько дней.

    Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    30 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск

    На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    На предстоящие выходные (31 января – 1 февраля ) в обоих городах прогнозируются серьезные морозы, однако в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске, из-за более низких дневных температур и сильного северного ветра.

    Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до минус 23 градуса), утром в воскресенье в Москве ожидается до минус 19 градусов, в то время как в Хабаровске будет около минус 14 градусов, согласно прогнозу погоды.

    Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    Комментарии (6)
    29 января 2026, 09:01 • Новости дня
    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, установлен третий рекорд января

    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, что стало третьим метеорологическим рекордом января и превысило показатель 1977 года почти в два раза, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

    В Москве установлен третий за месяц метеорологический рекорд по количеству выпавших осадков, передает Telegram-канал Поздняковой.

    По словам синоптика, за сутки на ВДНХ выпало 14 мм осадков, что значительно превышает прежний рекорд 1977 года, когда за аналогичный период зафиксировали 8,4 мм.

    Всего за двое суток в столице выпало 27 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. С начала января на ВДНХ зафиксировано уже 76,2 мм осадков – это 147% от нормы для первого месяца года.

    Позднякова отметила, что этот январь выделяется и по количеству рекордов: обычно в истории инструментальных наблюдений бывало не более двух дней с рекордными осадками в январе, такие случаи фиксировали только в 1970 и 1995 годах. Она подчеркнула, что месяц еще не завершен, поэтому есть вероятность обновления рекорда и по высоте снежного покрова. На 29 января 1994 года этот показатель достигал 61 см.

    Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. За день до этого в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Между тем москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    Комментарии (2)
    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 15:59 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали в Европе сильные холода и осадки

    Метеорологи предупредили о сильных осадках и холодах в феврале в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всемирная метеорологическая организация предупредила о скором распространении холодного арктического воздуха и сильных осадках на большей части Европы, включая север России.

    Страны Европы и европейский север России в ближайшие недели окажутся под воздействием холодного арктического воздуха и значительных осадков, пишет ТАСС. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что арктический холод распространится особенно в Северной и Северо-Восточной Европе, включая Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и север Беларуси.

    ВМО пояснила, что уже в январе ослабленный полярный вихрь стал причиной проникновения холодного воздуха в средние широты, что вызвало резкое похолодание в Северной Америке, Европе и Азии и спровоцировало сильные снежные бури. В заявлении организации говорится: «В ближайшие недели арктический холодный воздух снова распространится, особенно в Северной и Северо-Восточной Европе».

    Эксперты ВМО добавили, что полярный вихрь представляет собой поток холодного воздуха и ветров, который в обычных условиях закручивается вокруг Северного полюса. При ослаблении этого вихря арктический воздух устремляется на юг, а потоки более теплого воздуха перемещаются в Арктику.

    Организация отметила, что с 1950 года глобальная частота и интенсивность сильных холодов снизились, а средние зимние температуры повысились. Несмотря на это, глобальные климатические изменения продолжают способствовать возникновению экстремальных погодных явлений и периодических похолоданий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, резкие морозы в странах ЕС уже привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. Суточный отбор газа из подземных хранилищ достиг исторических максимумов, а запасы снизились до 58,9 млрд куб. метров.

    Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.


    Комментарии (0)
    30 января 2026, 22:07 • Новости дня
    Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах
    Климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Снег в городах накапливает реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси, рассказала газете ВЗГЛЯД климатолог, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Наталья Талинина. Однако, по ее словам, высота сугробов никак не ухудшает экологическую обстановку – количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а интенсивностью человеческой деятельности.

    «Многоснежие – важный гидрологический фактор, который в период схода снега превращается в значимый сигнал для природных систем. Прежде чем говорить о его последствиях, важно отдельно упомянуть ситуацию в крупных городах, например в Москве. В столице действует около 48 снегоплавильных пунктов, как государственных, так и частных. Они рассчитаны на нынешние объемы осадков, поэтому большая часть выпавшего снега будет собрана и направлена именно туда. Эти пункты оснащены системами очистки талых вод, что предотвращает попадание дорожных реагентов и других загрязняющих веществ в почву», – говорит Талинина. 

    Она рассказывает, что основное последствие многоснежия – увеличение запаса влаги. Весной это может привести к интенсивному половодью, особенно в случае резкого потепления. В первую очередь это отразится на реках региона, а не на городских ливневых системах. Дренажные системы, безусловно, могут быть перегружены, однако значительная часть городского снежного запаса будет утилизирована, а не растает естественным образом.

    «Многоснежная зима способствует увлажнению почвы, что благоприятно для сельского хозяйства при условии постепенного таяния снега. Если же температура резко перейдет в положительные значения, произойдет быстрое таяние, и основной объем воды уйдет поверхностным стоком, усиливая половодье на реках. Летом последствия могут проявиться в виде более высокого уровня грунтовых вод», – предупреждает эксперт.

    Если говорить о риске подтоплений в городах, то он, безусловно, существует, продолжает собеседница. Он будет выше в случае, если снег не будет своевременно убираться, а ливневая канализация окажется засоренной. Однако и здесь ключевыми факторами остаются скорость потепления, интенсивность таяния и оставшийся объем снежного покрова.

    «Что касается экологических последствий, городской снег действительно накапливает загрязняющие вещества: реагенты, частицы износа шин и тормозов, тяжелые металлы и другие примеси. Однако это хроническая проблема. Количество загрязняющих веществ определяется не объемом снега, а уровнем автомобилизации и интенсивностью человеческой деятельности. Поэтому само по себе большое количество снега существенно экологическую обстановку не изменяет, хотя и может усиливать уже существующий негативный эффект», – рассуждает Талинина.

    Специалист также отмечает, что многоснежная зима не является аномалией, а представляет собой проявление естественной климатической изменчивости. Разные годы характеризуются разными режимами, в том числе зимними. Ключевым фактором, определяющим последствия, является не столько объем накопленного снега, сколько режим его таяния. Именно он будет определять влияние накопленных запасов на природные и городские системы.

    Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что на конец января на Дальнем Востоке и в Сибири зафиксированы самые высокие сугробы в России.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.

    Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».

    По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве

    Гидрометцентр пообещал окончание снегопада в Москве к утру

    Tекст: Ольга Иванова

    Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером понедельника, завершится до 03.00 по московскому времени, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    По оценкам синоптиков, в ближайшие шесть часов в столице выпадет не более 0,1-0,5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит всего 0,5 см, передает ТАСС.

    После окончания осадков новых снегопадов в Москве не ожидается как минимум до вечера пятницы, 30 января. Даже если снег появится, он будет незначительным и местами едва заметным.

    Температура предстоящей ночью в столице опустится до минус 14-16 градусов, по области прогнозируется до минус 19 градусов. В дневное время к концу рабочей недели ожидается переменная облачность и минус 12-14 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16. Ветер сохранится северный, 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега и температурой на полтора градуса ниже нормы. В столице за одну ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 09:35 • Новости дня
    Тридцатиградусный мороз зафиксировали минувшей ночью в Подмосковье

    Минувшей ночью в Клину зафиксировали мороз минус 30,1 градуса

    Tекст: Мария Иванова

    В подмосковном Клину минувшей ночью температура опустилась до минус 30 градусов, что почти на 12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года.

    В ночь на 31 января в подмосковном Клину был зафиксирован тридцатиградусный мороз, передает ТАСС.

    По данным Гидрометцентра, температура воздуха опустилась до минус 30,1 градуса. В Москве самой холодной точкой стала главная метеостанция на ВДНХ – здесь столбики термометров показали минус 18,3 градуса, а в центре города, в районе гостиницы «Балчуг», – минус 16,5 градуса.

    В Гидрометцентре напомнили, что для Москвы и Подмосковья до 23/00 мск 3 февраля объявлен оранжевый погодный уровень опасности из-за аномальных холодов.

    «Это связано с аномально холодной погодой со среднесуточной температурой воздуха, которая ниже климатической нормы на 7-12 градусов», – сообщили специалисты. Среднесуточная температура в этот период обычно составляет минус 6-8 градусов.

    По прогнозам на последний день января, температура воздуха в столице ожидается на уровне минус 12-14 градусов, в Подмосковье – от минус 12 до минус 17 градусов. Ожидается северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, на дорогах возможно образование гололедицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие двое суток погода в Москве обгонит по суровости Хабаровск.

    Высота сугробов в столице ранее достигла рекордных за тридцать лет отметок.

    Афанасьевские морозы снизили температуру в Москве.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 06:15 • Новости дня
    «Фобос» сообщил о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Камчатском, Хабаровском и Красноярском краях, следует из оперативных данных, предоставленных центром погоды «Фобос».

    Самые высокие сугробы в России на конец января зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири, передает ТАСС со ссылкой на данные центра погоды «Фобос». Так, на Камчатке толщина снежного покрова местами достигает 168 см, а в среднем составляет 144 см. В Хабаровском крае максимум – 134 см, в Красноярском крае, в районе Дудинки, высота сугробов доходит до 103 см.

    В Магаданской области снег местами достигает 99 см, на севере Республики Коми – 87 см. В Алтайском крае отмечено 79 см, в Ненецком автономном округе и Новосибирской области – 66 см, в Нижегородской области – 64 см, в Ивановской – 57 см, в Тульской и Калужской областях – 56 см.

    В Мурманской и Саратовской областях высота снежного покрова – до 55 см, в Тверской – 54 см, рядом с Ханты-Мансийском – 53 см, в Костромской и Вологодской областях – 46 см, близ Казани – 43 см, в Рязанской области – 40 см. В Екатеринбурге – 37 см, в окрестностях Хабаровска – 35 см, в Сочи, Челябинской области и Бурятии – до 33 см. В Карелии – до 34 см, в Белгородской области – 28 см, в Новгородской – 24 см. В Якутии высота снега варьируется от 18 до 69 см.

    На юге и западе страны снежного покрова значительно меньше: в Ростовской области – от 10 до 20 см, в Петербурге – 16-18 см, в Псковской области – от 7 до 49 см, в Астрахани – 12 см, в Волгограде – 11 см, в Ставрополе – 10 см, на южном побережье Крыма и в Майкопе – 4 см.

    Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале сообщил: «Высота сугробов в столице достигла 60 см». По его словам, на метеостанции ВДНХ снег достигает 58 см, в центре города на Балчуге – 60 см, в Тушине – 62 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза в Подмосковье.

    Эксперты спрогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 08:33 • Новости дня
    Афанасьевские морозы опустили температуру в Москве

    Синоптик Тишковец: В Москве в ночь на пятницу ударили афанасьевские морозы

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигли минус 19, это так называемые афанасьевские морозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В ночь на пятницу в Москве были зафиксированы так называемые афанасьевские морозы с температурами до минус 16 градусов, передает Telegram-канал Евгения Тишковца.

    В некоторых районах Подмосковья столбики термометров опустились до минус 19 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, инициатива в атмосфере региона перешла к скандинавскому антициклону, что прекратило снегопады и очистило небо, но принесло сильные морозы.

    На московской метеостанции ВДНХ этой ночью зарегистрировали минимальную температуру минус 15,3, в Тушино было еще холоднее – минус 16,1, а на Балчуге – минус 13,7. В северной части Подмосковья ситуация еще суровее: в Клину температура опустилась до минус 19,8, а в Дмитрове и Солнечногорске – до минус 18,6. Это примерно на три градуса ниже климатической нормы для этого времени года.

    Днем пятницы метеоусловия существенно не изменятся: ожидается переменная облачность, без осадков, северный ветер до 8 м/с, а температура воздуха в Москве останется в диапазоне от минус 10 до минус 13. Атмосферное давление увеличится до 751 миллиметра ртутного столба.

    В выходные мороз только усилится. «В субботу, в условиях лунной ночи, мороз в мегаполисе окрепнет до минус 18 – минус 21 градуса», – отметил Тишковец, добавив, что в Подмосковье местами ожидаются температуры до минус 24. В дневные часы субботы в столице воздух прогреется не выше минус 11 – минус 14, что на 5-6 градусов холоднее средних многолетних показателей.

    В ночь на воскресенье в Москве вновь без осадков, температура будет держаться в пределах минус 17 – минус 20. Уже с 1 февраля ожидается поступление облаков и возвращение снега, при этом температура останется низкой – от минус 14 до минус 17. Специалисты советуют москвичам и жителям Подмосковья использовать ближайшие дни для устранения последствий недавних снегопадов и подготовиться к продолжению холодов.

    В пятницу синоптики сообщили о рекордных сугробах на Камчатке и Дальнем Востоке.

    Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания усиливают морозы в центре столицы.

    Комментарии (0)
    30 января 2026, 10:59 • Новости дня
    В Москве повторили рекорд высоты сугробов за тридцать лет

    Высота снежного покрова на ВДНХ в Москве достигла 61 сантиметра

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве после обильных снегопадов высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 61 сантиметра, что повторяет рекорд 1994 года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    В Москве был повторен рекорд высоты сугробов, установленный 32 года назад, передает Telegram-канал Тишковца.

    По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос», на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова достигла 61 см, что совпадает с рекордом, зафиксированным в 1994 году. Прирост за последние сутки составил 3 см.

    В других районах Москвы высота сугробов оказалась еще выше: в центре города, на Балчуге, снежный покров вырос до 69 см, а в Тушино – до 63 см. Тишковец отметил: «Рекорд высоты сугробов, который держался с 1994 года, когда было 61 см, повторен!».

    В Подмосковье ситуация также остается сложной. Самые большие сугробы были зафиксированы в Черустях – 68 см, Серпухове – 66 см, Коломне – 65 см, в Волоколамске – 62 см.

    Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу температурные показатели в Москве опустились до минус 16 градусов.

     Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве. Январь стал самым снежным за последние 200 лет.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Метеостанция Кербо в Красноярском крае стала самым холодным местом Земли

    Метеостанция Кербо в Красноярском крае стала самым холодным местом планеты

    Tекст: Мария Иванова

    В труднодоступном поселке Кербо на севере Красноярского края минувшие сутки отметились самой низкой температурой на планете – минус 48,5 градуса.

    Метеостанция Кербо, расположенная в Эвенкийском районе Красноярского края, стала самой холодной точкой на планете за минувшие сутки, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, температура воздуха здесь опустилась до минус 48,5 градуса.

    Собеседник агентства уточнил: «Метеостанция Кербо зафиксировала самую низкую за минувшие сутки температуру воздуха на планете – минус 48,5 градуса». Два других рекордных по холоду места также находятся в России – метеостанция Комака в Якутии показала минус 47,9 градуса, а в поселке Шелагонцы температура опустилась до минус 47,3 градуса.

    В то же время самые высокие суточные температуры были зафиксированы в Южной Африке и Австралии. В городе Апинктон (ЮАР) столбик термометра поднялся до плюс 40,6 градуса, что стало мировым максимумом. На втором и третьем месте оказались австралийские города Канберра и Аделаида, где было зафиксировано плюс 40,2 и 39,8 градуса соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошлой ночью в Подмосковье зафиксировали температуру минус 30 градусов. В ближайшие двое суток морозы в Москве превзойдут по суровости погоду в Хабаровске.

    Ранее самые сильные морозы на планете отмечали в трех точках Якутии.

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Спутники ГТЛК передали первый снимок заснеженной Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три спутника дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М», поставленные ГТЛК (группа ВЭБ.РФ) для группы компаний «Спутникс» (входит в АФК «Система») в рамках первой отечественной лизинговой сделки в космической отрасли, передали первые снимки с орбиты. На одном из них изображена Москва, сообщили в пресс-службе ГТЛК.

    Первые снимки, сделанные тремя спутниками «Зоркий-2М», были получены и переданы с орбиты, пишет ТАСС. На одном из изображений, полученных с обзорной технологической камеры, запечатлена Москва, которую накрыл снежный циклон, принесший рекордные осадки. Основная камера высокого разрешения передала изображение солнечного Парагвая.

    В ГТЛК сообщили, что сейчас спутники проходят этап испытаний, тестовых съемок и калибровки камер. Запуск аппаратов состоялся с космодрома «Восточный» в декабре 2025 года. Ожидается, что после улучшения погодных условий «Зоркие» смогут передавать более информативные снимки.

    Проект «космического лизинга» реализуется ГТЛК совместно с группой компаний «Спутникс», входящей в АФК «Система» и периметр ВЭБ.РФ. ГТЛК также включена в специальную рабочую группу при Совете при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, что подчеркивает курс на технологическое лидерство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи из МГУ получили снимки Луны с помощью спутника дистанционного зондирования Земли. Для этого специалисты разработали специальные программы баллистики и планирования.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 12:28 • Новости дня
    Космонавт Платонов отказался раскрыть личность заболевшего члена Crew Dragon

    Платонов отказался раскрыть имя заболевшего астронавта Crew Dragon

    Tекст: Мария Иванова

    Космонавт Олег Платонов сообщил, что не будет называть имя заболевшего члена экипажа миссии Crew-11, вернувшейся досрочно на Землю.

    Космонавт Роскосмоса Олег Платонов не стал называть имя члена экипажа Crew Dragon, из-за состояния здоровья которого миссия Crew-11 досрочно завершилась, передает ТАСС.

    Он отметил: «Я думаю, очевидный ответ, что, конечно же, я не приоткрою завесу тайны, потому что, во-первых, у нас экипажная этика, и это понятно. Никто бы, наверное, не хотел, чтобы про него знали какие-то медицинские тайны, поэтому ничего я сказать не могу. В принципе сейчас все члены экипажа чувствуют себя хорошо».

    Платонов рассказал, что за время миссии Crew-11 провели около 30 научных экспериментов. Ему особенно запомнился эксперимент «Сепарация» по получению чистой воды из урины. Также экипаж активно занимался мониторингом поверхности Земли из космоса.

    Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем Crew-11, в который входят Платонов, американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи, вернулся на Землю после отстыковки от МКС 15 января. Изначально планировалось, что экипаж пробудет на станции до конца февраля, однако досрочное возвращение было связано с медицинским инцидентом у одного из участников.

    НАСА не раскрывает личность заболевшего и детали диагноза, однако подчеркивает, что его состояние стабильное. Представители агентства уточнили, что причиной инцидента не стали ни служебные обязанности на станции, ни подготовка к выходу в открытый космос, ни травма.

    Кроме того, Платонов опроверг слухи о конфликтах внутри экипажа, заявив, что «конфликтов не было, ссор тоже. В экипаже были товарищеские отношения без всяких напряжений».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж миссии Crew-11 с космонавтом Олегом Платоновым досрочно вернулся с МКС на Землю.

    Научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт отметил, что причиной экстренного возвращения могли стать психологические проблемы.

    Глава НАСА ранее сообщил о хорошем самочувствии экипажа Crew-11.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Цены на такси в Москве выросли до 3,5 раза из-за снегопада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада, сообщили СМИ.

    Отмечается, особенно резкий рост цен наблюдался на направлениях к центру города, тогда как стоимость поездок из центра оставалась на обычном уровне, передает ТАСС.

    В приложении «Яндекс Go» пользователи получили предупреждение: «Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте». Такое сообщение появлялось при попытке вызвать машину в час пик.

    В пресс-службе «Яндекс такси» пояснили, что тарифы на поездки в непогоду не меняются, а стоимость определяется точкой отправления. В периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент, который способствует привлечению большего числа водителей на линию и позволяет уехать тем, кому важно добраться как можно скорее.

    Накануне в Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду. За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.

    Комментарии (0)
    29 января 2026, 08:35 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки

    ИКИ РАН сообщил о возможном увеличении числа солнечных вспышек в ближайшие сутки

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие сутки ожидается выход на видимую сторону Солнца новых активных областей, что может привести к усилению вспышечной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    В ближайшие сутки на Солнце могут появиться новые активные области на видимой с Земли стороне, что способно привести к увеличению числа солнечных вспышек, передает Telehram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным учёных, в последние сутки геомагнитная обстановка оставалась умеренно возмущённой: фиксировались краткосрочные возмущения и слабая магнитная буря. За это время наблюдались интенсивные полярные сияния в северо-западных регионах России, которые по яркости достигали восьми баллов из десяти.

    Специалисты отмечают, что влияние на Землю сейчас оказывает небольшая корональная дыра, которая, благодаря особенностям своего положения, ускоряет солнечный ветер и повышает его температуру. В зоне её воздействия планета останется примерно сутки, что создаёт возможность для новых геомагнитных возмущений и повторных бурь.

    Вспышечная активность описывается как низкая, но есть признаки её роста: на сторону Солнца, обращённую к Земле, могут выйти области, которые недавно уже провоцировали сильные вспышки. Ожидается постепенное изменение тренда, и уровень вспышечной активности станет ясен после того, как эти области полностью появятся в поле зрения.

    Напомним, накануне ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Ранее ученые сообщили о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    Магнитная буря после январской солнечной вспышки стала одним из крупнейших событий века.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев оценил встречу с делегацией США
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    ВС признал законным лишение прав за катиноны за рулем
    Маск заявил об изменении баланса сил в мире
    Гладков обратил внимание на поведение птиц во время ракетной опасности
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства