    Погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней»
    Эксперт объяснил причины масштабного блэкаута на Украине
    Военный эксперт оценил последствия блокировки Маском терминалов Starlink
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    Уиткофф: США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    Военкор Стешин рассказал о встрече с «шушпанцером» на СВО
    31 января 2026, 19:19 • Новости дня

    Станцию МЦК «Нижегородская» закрыли после проседания платформы

    Tекст: Вера Басилая

    Часть платформы на станции «Нижегородская» в Москве просела, поэтому поезда МЦК временно проходят мимо без остановок, обеспечивая безопасность пассажиров.

    Движение поездов МЦК через станцию «Нижегородская» временно организовано без остановок, передает РИА «Новости».

    Решение принято после того, как накануне была зафиксирована просадка части платформы, однако габарит пути при этом сохранился. В МЖД сообщили, что все защитные механизмы сработали штатно, обеспечив целостность конструкции и безопасность пассажиров.

    На месте создан межведомственный штаб, работает комиссия ОАО «РЖД». Сейчас ведется разработка восстановительных мероприятий с привлечением проектных институтов и строительных организаций ОАО «РЖД». Посадка и высадка пассажиров на станции «Нижегородская» временно не осуществляется, пересадка на МЦК в составе транспортного хаба также закрыта.

    Пассажирам рекомендовано пользоваться станциями Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, МЦД-4, а также автобусными маршрутами от «Таганской» и «Рязанского проспекта». На станции и прилегающей территории дежурят сотрудники ЦОМП, которые помогают выбрать альтернативные маршруты, а информирование пассажиров организовано на станциях и в поездах метро, МЦК и МЦД. О возобновлении остановки поездов на станции «Нижегородская» будет объявлено дополнительно. Движение на МЦК осуществляется в штатном режиме.

    30 января 2026, 18:04 • Новости дня
    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск

    На выходных в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске

    На ближайшие 48 часов погода в Москве опередит по суровости Хабаровск
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    На предстоящие выходные (31 января – 1 февраля ) в обоих городах прогнозируются серьезные морозы, однако в Москве будет холоднее, чем в Хабаровске, из-за более низких дневных температур и сильного северного ветра.

    Несмотря на то что ночные температуры в городах почти идентичны (до минус 23 градуса), утром в воскресенье в Москве ожидается до минус 19 градусов, в то время как в Хабаровске будет около минус 14 градусов, согласно прогнозу погоды.

    Из-за влажности и северного ветра московские морозы могут ощущаться значительно суровее хабаровских, которые обычно сопровождаются более сухим воздухом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустилась до минус 16 градусов, а в отдельных районах Подмосковья достигла минус 19. Январь стал самым снежным в Москве за последние 200 лет.

    29 января 2026, 08:07 • Новости дня
    Потасовка на Арбате закончилась поножовщиной и уголовными делами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Конфликт в центре российской столицы привел к госпитализации участников с ножевыми ранениями, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на улице Арбат между группой граждан, один из мужчин получил ножевое ранение в живот, другой – рану щеки, третий – тяжелые травмы головы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что происшествие случилось в ночное время. В отношении двух участников завели уголовные дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Ранее сообщалось, что в ходе драки в Москве на Люблинской улице произошла стрельба, по предварительным данным, один человек пострадал.

    До этого в столице после конфликта со стрельбой из светошумового пистолета пять человек попали в больницу.

    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    29 января 2026, 19:17 • Новости дня
    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта

    Эксперт Степура: Снег на тротуарах должны начать убирать после выпадения двух сантиметров

    Эксперт по ЖКХ назвал норматив очистки снега на тротуарах до асфальта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка призводится уже после завершения снегопада, сказал газете ВЗГЛЯД член Общероссийского «Народного фронта», создатель и руководитель проекта «Дом-и-двор.РФ», эксперт ЖКХ Павел Степура. При этом он подчеркнул, что данные правила невыполнимы в случае аномальных снегопадов.

    «Уборка снега сильно зависит от конкретных условий. Например, в центре города, где высокая стесненность строений и много стальных кровель, сложность всегда будет выше. Наиболее эффективна механизированная уборка. Поэтому чем шире улицы, проезды и тротуары, тем проще проводить уборку снега», – говорит Степура.

    Нормативы, продолжает он, как правило, рассчитаны на обычные снегопады. Он подчеркивает, что в Московском регионе, например, сейчас наблюдаются обильные и аномальные снегопады.

    «Но в любом случае основные принципы уборки снега остаются теми же: в первую очередь убирают выходы из многоквартирных домов, основные пешеходные тротуары и проходы, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы на улицах. Уборка снега на пешеходных тротуарах должна начинаться сразу же, как выпало два сантиметра снега. До асфальта очистка производится уже после того, как снегопад завершился», – заключил Степура.

    Ранее в парке техники Московской железной дороги появилась новейшая универсальная снегоочистительная машина с возможностью круглосуточной работы на заснеженных участках.

    31 января 2026, 16:00 • Новости дня
    В Москве арестован обвиняемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад

    В Москве арестован подозреваемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад

    В Москве арестован обвиняемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице был заключен под стражу мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве пяти человек с применением вафельницы почти тридцать лет назад, сообщили в СК России.

    Мужчина, обвиняемый в убийстве пяти знакомых в 1995 году в Москве, был арестован по решению суда, сообщает столичный главк СК России. В пресс-службе уточнили, что мера пресечения была избрана по ходатайству следователей Следственного комитета.

    По данным следствия, обвиняемый в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения напал на своих знакомых, используя молотки, нож и вафельницу, после чего скрылся с места преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве спустя десять лет после жестокого убийства женщины и девочки на улице Шаболовке задержали подозреваемого.

    Ранее в Москве задержали обвиняемого в восьми заказных убийствах в Оренбургской области в 2013-2020 годах. А житель Москвы за убийство женщины вместе с приятелем при распитии алкоголя 25 лет назад уже получил 18 лет колонии.


    30 января 2026, 14:06 • Новости дня
    Лед с крыши в Москве убил женщину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице с крыш одного из многоэтажных домов упал кусок льда, который убил проходившую мимо женщину, сообщил источник в экстренных службах.

    Инцидент произошел в пятницу, женщина умерла после падения льда на нее, сказал собеседник РИА «Новости».

    В декабре 2023 года мужчина в Люберцах погиб от глыбы льда, которая упала ему на голову. С ним вместе пострадали еще несколько человек.

    31 января 2026, 13:20 • Новости дня
    Арестован забивший до смерти мужчину в метро Москвы

    Арестован забивший до смерти мужчину в метро Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подозреваемый признал, что не помнит события преступления, так как накануне распивал спиртные напитки вместе с погибшим, сообщили в прокуратуре.

    Мужчина, избивший человека до смерти в подземном переходе у станции «Площадь Ильича» в Москве, арестован. Прокуратура столицы сообщила в своем Telegram-канале, что 34-летнему уроженцу города Елец предъявили обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

    По данным следствия, ночью 28 января в вестибюле станции метро обвиняемый нанес 41-летнему мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Полученные травмы оказались смертельными, пострадавший скончался на месте.

    По словам самого обвиняемого, он познакомился с погибшим накануне и вместе с ним распивал спиртное. Мужчина заявил, что не помнит деталей произошедшего позже преступления. Прокуратура Московского метрополитена держит дело и привлечение подозреваемого к ответственности на особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в квартире на улице Братеевской в Москве обнаружили тело ребенка с признаками утопления. Ранее в Люберцах в Московской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех человек после ссоры и поджога квартиры.

    А до этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства на стройке Москвы, совершенного после конфликта приезжих рабочих из-за зарплаты.


    29 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Умные камеры Москвы начали фиксировать электросамокаты на дорогах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В столице система видеоаналитики теперь способна распознавать электросамокаты, электровелосипеды и дорожные работы на автомобильных полосах.

    Умные камеры Центра организации дорожного движения Москвы начали фиксировать новые типы дорожных инцидентов, передает ТАСС. Теперь система может распознавать проведение дорожных работ и движение электросамокатов и электровелосипедов по автомобильным полосам, что ранее не отслеживалось.

    Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил: «Круглосуточная работа »умных« камер ЦОДД позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей. В конце прошлого года система видеоаналитики стала распознавать два новых типа инцидентов – проведение дорожных работ и перемещение пользователей средств индивидуальной мобильности по автомобильным полосам. Теперь камеры фиксируют 15 видов нештатных ситуаций на дороге».

    На ключевых магистралях Москвы сейчас функционирует более 1,5 тыс. умных камер. Они в режиме реального времени фиксируют опасные ситуации, а не только нарушения ПДД. Информация о дорожных работах моментально поступает в Ситуационный центр ЦОДД, где специалисты выводят предупреждения на дорожные табло и передают данные патрулям.

    Если работы на дороге не согласованы, экипаж Дорожного патруля выезжает для проверки безопасности, что позволяет своевременно информировать водителей. Аналогично поступают сигналы о движении электросамокатов и электровелосипедов по автомобильным полосам – это запрещено ПДД и может привести к аварийным ситуациям. Система позволяет быстро реагировать и предотвращать ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы проката в Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей со старта сезона. Камеры в Москве выявили 8 тыс. нарушителей на электросамокатах.

    31 января 2026, 14:15 • Новости дня
    Тело задушенной девушки обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
    Тело задушенной девушки обнаружили в квартире на юго-востоке Москвы
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В квартире на улице Совхозной в Москве обнаружили тело девушки с признаками удушения, одной из ключевых версий следствия считается убийство, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено 31 января в квартире на улице Совхозной на юго-востоке Москвы. Пресс-служба ГСУ СК по Москве сообщила, что у погибшей диагностировали следы удушения, передает РИА «Новости».

    Следствие предварительно установило, что смертельные повреждения девушке мог нанести ее знакомый, рганизована доследственная проверка по признакам преступления по статье «Убийство».

    В настоящее время в квартире продолжают работать следователи и криминалисты, выясняются обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Москве обнаружили тела мужчины и женщины после пожара в квартире.

    В квартире на улице Братеевской в Москве нашли тело ребенка с признаками утопления.

    В Люберцах в Московской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве трех человек после ссоры и поджога квартиры.

    30 января 2026, 15:48 • Новости дня
    СК возбудил дело после гибели женщины от глыбы льда в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице проводится расследование по факту смерти женщины, на которую упал лед с крыши жилого дома на улице Хавская на юге города, сообщили в ГУ СК России по Москве.

    Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), было возбуждено Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу СК РФ по Москве.

    В сообщении пресс-службы столичного главка Следкома отмечается: «30 января произошло падение льда с крыши жилого дома на ул. Хавская, в результате чего погибла женщина».

    Следователи и криминалисты столичного СК сейчас продолжают осмотр места происшествия. Также проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу утром в Даниловском районе Москвы с крыши многоэтажки упал кусок льда, который убил женщину.

    До этого в декабре 2023 года в Люберцах мужчина погиб от глыбы льда, которая упала ему на голову, несколько человек также пострадали.


    29 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.

    Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».

    По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.

    29 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве

    Гидрометцентр пообещал окончание снегопада в Москве к утру

    Tекст: Ольга Иванова

    Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером понедельника, завершится до 03.00 по московскому времени, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    По оценкам синоптиков, в ближайшие шесть часов в столице выпадет не более 0,1-0,5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит всего 0,5 см, передает ТАСС.

    После окончания осадков новых снегопадов в Москве не ожидается как минимум до вечера пятницы, 30 января. Даже если снег появится, он будет незначительным и местами едва заметным.

    Температура предстоящей ночью в столице опустится до минус 14-16 градусов, по области прогнозируется до минус 19 градусов. В дневное время к концу рабочей недели ожидается переменная облачность и минус 12-14 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16. Ветер сохранится северный, 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега и температурой на полтора градуса ниже нормы. В столице за одну ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    29 января 2026, 09:57 • Новости дня
    Цены на такси в Москве выросли до 3,5 раза из-за снегопада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада, сообщили СМИ.

    Отмечается, особенно резкий рост цен наблюдался на направлениях к центру города, тогда как стоимость поездок из центра оставалась на обычном уровне, передает ТАСС.

    В приложении «Яндекс Go» пользователи получили предупреждение: «Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте». Такое сообщение появлялось при попытке вызвать машину в час пик.

    В пресс-службе «Яндекс такси» пояснили, что тарифы на поездки в непогоду не меняются, а стоимость определяется точкой отправления. В периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент, который способствует привлечению большего числа водителей на линию и позволяет уехать тем, кому важно добраться как можно скорее.

    Накануне в Москве выпало 20% месячной нормы осадков за сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики пообещали москвичам морозную и снежную среду. За предыдущую ночь в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Отмечалось, что снегопад в столице привел к резкому росту цен на такси.

    29 января 2026, 09:26 • Новости дня
    Минтранс: Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне снегопада

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные аэропорты продолжают работать в обычном режиме, несмотря на сильный снегопад, сообщили в Минтрансе РФ.

    В Минтрансе заявили: «Столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы. Несмотря на продолжающийся аномальный снегопад в Москве и области аэропорты столичного региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно, полеты выполняются по расписанию», передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что на территории всех четырех воздушных гаваней дежурят представители Росавиации и Ространснадзора, чтобы оперативно реагировать на изменения погодных условий. Минтранс России держит на особом контроле работу воздушного транспорта в регионе, чтобы избежать сбоев и задержек рейсов.

    Ранее москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    В Росавиации сообщили, что ожидаемое ухудшение погодных условий в Москве и Московской области может повлиять на работу аэропортов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве снегопады привели к увеличению количества ДТП почти в полтора раза.

    31 января 2026, 11:37 • Новости дня
    Для Открытого диалога собрали 1,5 тыс. эссе из 100 стран

    Более 1,5 тыс. эссе из 100 стран собрали ко второму Открытому диалогу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках подготовки ко второму Открытому диалогу получено свыше полутора тысяч эссе из разных стран мира, что стало рекордом для проекта, отмечают организаторы.

    Свыше 1,5 тыс. эссе из более чем 100 стран мира собрано в рамках подготовки ко второму Открытому диалогу, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.  Заместитель Руководителя Администрации президента России Максим Орешкин сообщил, что в 2026 году мероприятие пройдет в формате серии событий, а главное событие состоится в апреле.

    Орешкин уточнил, что экспертная работа по анализу поступивших эссе уже ведется, а авторов наиболее интересных работ пригласят в Москву для обсуждения новаторских идей.

    Он также подвел итоги первых Январских Экспертных диалогов в НЦ «Россия» и отметил, что они были посвящены вопросам будущего и путям его позитивного развития для государств, бизнеса и людей.

    Эксперты, выступавшие на форуме, поделились итогами обсуждений. Приглашенный профессор Школы управления СКОЛКОВО Селина Нери назвала диалог историческим событием, отметив уникальность созданного формата и важность честного обсуждения будущего.

    Писатель и президент Китайской ассоциации писателей-фантастов Чэнь Цюфань подчеркнул, что инклюзивный характер форума позволяет обсуждать будущее через разные смыслы. Он отметил активное участие аудитории, которая поднимала вопросы не только о технологиях, но и о глобальных вызовах.

    «Национальный центр “Россия” – прекрасное для Январских Экспертных диалогов место. Здесь замечательная аудитория, сильные эксперты – все сложилось очень гармонично. В ходе моей лекции мне задавали действительно интересные, качественные вопросы, причем не только о технологиях. Людей волнуют технологические изменения и то, что нужно делать, чтобы избегать ловушек, не поддаваться на уловки геополитики, конфликтов и других вызовов», – добавил Чэнь Цюфань.

    В течение дня прошли лекции экспертов по мегатрендам и запись подкастов, которые вскоре будут доступны слушателям. Январские Экспертные диалоги стали частью цикла мероприятий Открытого диалога, инициированного Национальным центром «Россия» при поддержке Администрации Президента РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в рамках Январских Экспертных диалогов Орешкин представил пять мегатрендов, которые определяют мировое развитие на десятилетия вперед. Он также назвал искусственный интеллект важной, но чрезмерно «хайповой» темой, влияющей на ключевые тренды.

    Современной молодежи важно понимать вызовы будущего, такие как автоматизация, новые демографические проблемы и влияние искусственного интеллекта, сказал газете ВЗГЛЯД участник Январских Экспертных диалогов, студент Иван Балясников. .

    31 января 2026, 17:21 • Новости дня
    В Москве арестовали замначальника ВНИИ МЧС по делу о взятке

    В Москве арестовали замначальника ВНИИ МЧС Сосунова по делу о взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игорь Сосунов был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, пишут информагентства.

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки, пишет ТАСС. Также суд принял решение отправить под домашний арест Николая Посохова, возглавляющего Научно-исследовательский центр «Совершенствования защитных мероприятий» ВНИИ ГОЧС.

    В материалах дела отмечается: «Избрать в отношении Сосунова меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Посохова избрать меру пресечения в виде домашнего ареста».

    Оба фигуранта подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются, но следствие рассматривает эпизоды, связанные с их профессиональной деятельностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве задержали за превышение полномочий.

    Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу главу МЧС Кабардино-Балкарии Михаила Надеждина по подозрению в получении взятки за подписи по пожарной безопасности.

    А в августе суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Даудашвили.


