В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов

Оранжевый уровень опасности объявили в ЦФО из-за морозов

Tекст: Мария Иванова

Во всех областях Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого аномального холода, передает ТАСС.

Как сообщили в Гидрометцентре, это предупреждение связано с вероятностью возникновения стихийных бедствий и причинения ущерба. В ближайшие дни в регионе ожидается среднесуточная температура на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Синоптики уточнили, что в начале февраля погоду в Центральной России будет определять глубокий циклон, смещающийся со Средней Волги. В большинстве областей прогнозируется небольшой снег, на востоке и севере округа – умеренный и сильный снег, местами метели при ветре до 12-15 м/с. Ночью температура опустится до минус 20-27 градусов, а на юге местами до минус 34 градусов, днем – от минус 13 до минус 20 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее отмечал, что с понедельника начнется длительный период холодной погоды.

«Антициклон над Скандинавией, над Кольским полуостровом, он устойчиво приводит к тому, что по его восточной периферии, в циклоне, тепло идет с юга, а в антициклоне с севера – холод. И вот из приполярных регионов, из Новой Земли, даже с Карского моря будет в центр европейской [части] России и на северо-запад поступать холодный воздух», – сказал Вильфанд.

По его словам, до конца рабочей недели температура в центре европейской части страны будет ниже нормы на 8-13 градусов. Специалисты призывают жителей соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье минувшей ночью зафиксировали тридцатиградусный мороз. Причем в Москве в ближайшие 48 часов ожидается, что погода опередит по суровости Хабаровск.

Между тем в субботу в труднодоступном поселке Кербо на севере Красноярского края минувшие сутки отметились самой низкой температурой на планете – минус 48,5 градуса.